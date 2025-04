Spritziges E-Dirtbike für Klasse B: Niu XQI3 im Praxistest

Eine irre Beschleunigung dank umgerechnet 15 PS Leistung, eine geländegängige Federung und eine Straßenzulassung als Roller. Kaum ein Testgerät zog so viel Aufmerksamkeit auf sich, wie das Niu XQI3. Dabei glänzt das E-Dirtbike im Test tatsächlich mit einer Menge Fahrspaß und hat sich als guter elektrischer Weg durch den Berliner Stadtverkehr erwiesen. Das perfekte E-Gefährt für all diejenigen, denen Roller zu langweilig sind?

Zusammenfassung Kaufen Niu XQI3 Pro Sehr hoher Fahrspaß dank bis zu 10,8 KW

Bequemes Aufladen des Akkus

Effiziente Bremsanlage

App-Anbindung mit Wireless-Key-Sharing Contra Nur ein Sitzplatz, kein Stauraum oder Helmfach

Sitz ohne Polsterung auf Dauer unbequem

Street-Version kann im Gelände nicht entsperrt werden

Kein Diebstahlschutz via GPS Niu XQI3 Niu XQI3: Alle Angebote

XQI3 bereit fürs Gelände Design and Build Quality Größe Gesamt: 1,99m x 0,8 m x 1,04 m Sitzhöhe: 87,5 cm Bodenfreiheit: 23,7 cm Radstand: 127 cm Gewicht Gesamt: 76 kg Akku: 15,4 kg Reifen Vorne: 70/100-19 Offroad-Reifen Hinten: 70/100-20 Offroad-Reifen Mit dem XQI3 scheint Niu wirklich den Geschmack vieler Menschen getroffen zu haben! Im Testzeitraum wurde ich teilweise mehrmals am Tag auf das E-Dirtbike angesprochen, das uns der Hersteller in der schwarzen Farbvariante zugeschickt hat. Alternativ gibt's noch eine lilane und eine gelbe Variante. Immer handelt es sich beim XQI3 aber um ein vergleichsweise schlankes und kleines Motorrad, das mit seinen großen Reifen agiler daherkommt als die meisten E-Roller. Ziehen wir zu denen nochmal einen Vergleich. Denn das Fahrgefühl beim XQI3 ist noch einmal anders als bei einem E-Roller. Da es diese in Großstädten zuhauf zur Miete gibt, kann es gut sein, dass Ihr schonmal eine E-Schwalbe oder sogar ein Modell von Niu gefahren seid. Beim XQI3 setzt Ihr Eure Füße allerdings nicht auf ein Trittbrett vor Euch, sondern platziert sie auf einklappbaren Stützen rechts und link an der Seite des Motorrads. So entsteht ein echtes Motorrad-Feeling, das mir persönlich deutlich besser gefällt als die Stuhl-Sitzhaltung beim Roller. Zieht viel Aufmerksamkeit auf sich: Das Niu XQI3! © nextpit Hier nochmal die Lenkereinheit im Gesamten. © nextpit Die Lichtanlage kombiniert einen LED-Ring als Tagfahrlicht und einen Scheinwerfer mit Fernlicht. © nextpit Der Lenker ist angenehm breit und bequem. Die Spiegel sind allerdings ein wenig klein. © nextpit Die linken Bedienelemente lassen sich mit Handschuhe nicht immer gut bedienen. © nextpit Der Schutzmechanismus schaltet das Dirtbike ab, wenn Ihr runterfliegt. © nextpit Die rote LED wird grün, wenn das XQI3 fahrbereit ist. © nextpit Besonders praktisch: Die NFC-Fläche vorne am Sitz. © nextpit Praktisch: Die Blinker seht Ihr auch vom Fahrersitze aus. © nextpit Einen herkömmlichen Schlüssel liefert Niu mit. Ihr braucht ihn etwa, um den Sitz ohne Akku zu entnehmen. © nextpit Die Elemente an der Seite des E-Dirtbikes können Leuchten – leider haben wir nicht herausgefunden, wann sie das tun. © nextpit Besonders überzeugte im Test das Display mit seinen vielen Informationen und der guten Ablesbarkeit auch bei Sonnenschein. © nextpit Muss bei der Street-Version dabei sein: Ein Nummernschild. © nextpit Der E-Motor ist leistungsstark, riegelt aber bei etwa 48 km/h ab. © nextpit Niu vertraut auf eine Kette statt einen Keilriehmen. © nextpit Die Bremsanlage verzögert sehr zuverlässig. Im Straßenverkehr bewegten wir uns daher gefühlt sehr sicher. © nextpit Sowohl das Vorder- als auch das Hinterrad sind gefedert. © nextpit Niu platziert kleine Details am E-Dirtbike. © nextpit Ein großer Nachteil ist dabei allerdings, dass es weder ein Helmfach noch zusätzliche Trittstützen für eine zweite Person gibt. Das Niu XQI3 ist daher nur für eine Person geeignet, die laut Datenblatt auch nur maximal 100 kg wiegen darf. Zusammen mit dem leichten Gewicht von 75 kg des E-Bikes selbst ergibt sich ein vergleichsweise leichtes Gesamtpaket. Das wird später noch einmal relevant, wenn wir über das Fahrgefühl sprechen. Erstmal geht es um die Startmöglichkeiten, die vielfältiger kaum sein könnten. Der Niu-Lieferant übergab mir zwei Airtag-große NFC-Chips, eine Schlüsselkarte im Kreditkartenformat sowie zwei Schlüssel für das E-Bike. Hinzu kommt ein magnetischer Schlüsselanhänger, den ich erst einmal nicht zuordnen konnte. Eine etwa einstündige Recherche verriet mir dann, dass dieser Magnetanhänger am rechten Griff des XQI3 platziert werden muss – sonst bewegt sich das E-Dirtbike keinen Meter. Kauft Ihr das Bike, bekommt Ihr eine Schnellstartanleitung dazu, die mir erst fehlte. Der Magnet ist eine Art Killswitch, den man sich beim Fahren um das Handgelenk binden soll. Das ist gerade im Gelände relevant, da das XQI3 so kein "Gas" mehr annimmt, wenn der Fahrer vom Motorrad fliegt. Im Straßenverkehr ist das ein wenig nervig, da man immer an den Magneten denken muss. Praktisch daher, dass Niu noch einen Ersatzmagneten unter dem Sitz verstaut. So stellt der Hersteller sicher, dass immer gefahren werden kann. Anschalten lässt sich das XQI3 also sowohl kontaktlos als auch über einen Schlüssel. Die Zündung befindet sich rechts seitlich am E-Bike und öffnet beim Linksdrehen auch das Schloss, das den Sitz mit dem Rahmen verbindet. So können wir es auch dann öffnen, wenn der Akku entnommen oder komplett leer ist. Stichwort Akku entnommen: Hier ist das XQI3 wirklich komfortabel. Denn wir können den rund 15 kg schweren Akku entnehmen, um ihn in der Wohnung zu laden. Bei Mehrfamilienhäusern wie bei mir ist das äußerst praktisch. Einziges Manko an dieser Idee ist, dass Niu recht wenig Platz für das Kabel des Akkus lässt. Nach nur 120 km und einigen Vorbesitzern ist das Kabel schon deutlich zerkratzt, da man beim Entnehmen des Akkus nie so genau weiß, wo man es hinbiegen soll. Das Ladegerät stecken wir dann in eine handelsübliche Steckdose. Da gehen wir später nochmal drauf ein. An dieser Stelle möchte ich auf zwei Nachteile eingehen. Zum Einen waren die Bedienelemente am Lenker mit Handschuhen nur schwer zu bedienen. Damit meine ich vor allem den Blinkerschalter, dazu aber gleich nochmal mehr. Zum Anderen ist der Sitz des XQI3 ungepolstert, was bei längeren Fahrten unangenehm wird. Kurz gesagt: Nach einem Tag mit 50 km durch Berlin tat mir ziemlich der Hintern weh. Hier sind E-Roller deutlich bequemer.

Niu-App bringt weitere Funktionen Software Diebstahlschutz Alarmanlage bei Bewegung Smarte Features Key-Sharing via Smartphone Stoppuhr für Rundenzeigen Ultra-Boost-Modus GPS-Fahrtaufzeichnung via Smartphone Das XQI3 kommt mit einer App-Anbindung und verbindet sich via Bluetooth mit Eurem Smartphone. Dieses übernimmt dann entweder die Rolle als GPS-Sender, um Fahrten aufzuzeichnen. Es kann aber auch Eigenschaften so wie die Alarmanlage oder den "Wild-Modus" aktivieren und fungiert als Schlüssel, da es bei Niu wohl nie genug Schlüsselmöglichkeiten geben kann. Die Niu-App führt das XQI3 bereits. © nextpit In Eurer Garage wird die Restreichweite angezeigt. © nextpit Scrollt Ihr auf der Startseite nach unten, könnt Ihr auch den Support erreichen. © nextpit Über OTA-Updates kommen neue Funktionen auf das XQI3. © nextpit NFC-Keys und andere Niu-Apps könnt Ihr in der App verwalten. © nextpit Praktisch: Ihr könnt die Empfindlichkeit des Alarmsystems anpassen. © nextpit Als Einstellungsmöglichkeiten könnt Ihr den Wild-Modus aktivieren. Er macht das Dirtbike allerdings nicht schneller. © nextpit Sehr cool finde ich dabei die Idee, dass wir das Gerät an andere Niu-Apps freigeben können. So ließe sich etwa ein Ridesharing realisieren, bei denen andere Zugang zum Motorrad bekommen, wenn sie ihn brauchen. Ein Versäumnis finde ich, dass Niu keinen GPS-Chip im XQI3 integriert. Zwar lassen sich Fahrten aufzeichnen, das Smartphone fungiert dabei aber als drahtloses GPS-Dongle. Eine Ortungsfunktion am Bike selbst würde auch einen zusätzlichen Diebstahlschutz bedeuten. So bleibt nur ein eher unsicherer und leiser Alarmton sowie das Lenkerschloss zur Sicherung des Bikes.

Leistung: XQI3 bietet fast 15 PS Performance Motorleistung Standard: 8.000 W Ultra-Boost: 10.800 W Geschwindigkeit Sportmodus: 45 km/h Eco-Modus: 25 km/h Bauteile Bremsanlage: 220mm Scheibenbremsen KKE-Federung, vorne und hinten anpassbar Dass das XQI3 ohne Stauraum und mit einem einzelnen Sitzplatz nicht unbedingt praktisch ist, haben wir bereits geklärt. Und somit muss das E-Dirtbike zumindest sehr viel Spaß bringen, um seinen Preis von knapp 4.500 Euro zu rechtfertigen. Und Fahrspaß gibt es tatsächlich zu genüge. Ganz grundlegend gibt es zwei Fahrmodi, die sich als "Sport" und "Eco" schon ganz gut selbst erklären. Der Eco-Modus drosselt die Beschleunigung und leider auch die maximale Geschwindigkeit auf 25 km/h. Im Stadtverkehr ist das recht unpraktisch, daher habe ich das E-Dirtbike zu 95 Prozent im Sportmodus betrieben. Mit diesem fährt das XQI3 maximal 48 km/h und kommt da dank des kraftvollen Elektromotors auch recht schnell hin. Standardmäßig liefert dieser 8.000 W, was ungefähr 11 PS entspricht. Da Elektromotoren das Drehmoment aber direkt verfügbar machen, ist die Beschleunigung nicht mit herkömmlichen Rollern zu vergleichen. Die maximale Geschwindigkeit erreicht das XQI3 im Sportmodus in etwa vier Sekunden und so ist man in der Regel der Schnellste im Ampelrennen. Wem das nicht reicht, der hat noch zwei Optionen: Einmal lässt sich über die Tasten am Lenkrad ein "Ultra Boost" aktivieren, der dem Motor kurzzeitig 10,8 KW also etwa 15 PS entlockt. Einen kompletten Launch aus dem Stand konnte ich dabei kaum durchführen, da der Vorderreifen den Kontakt zum Boden (siehe Titelbild) verliert. Schwerere oder geübtere Fahrer – ich wiege so knapp 70 kg – kriegen das aber vielleicht hin. In der Niu-App gibt es dann noch einen "Wild"-Mode, der das Beschleunigungsverhalten noch einmal verändert. Dadurch nimmt der Gashebel Eingaben direkter an und die Beschleunigung liegt irgendwo zwischen Sport und Boost. Dieser Modus kann allerdings schnell gefährlich werden. Niu selbst gibt beim Aktivieren eine Warnung aus. Im Test fiel in diesem Modus vor allem mit Handschuhen auf, dass Vorsicht geboten ist. Denn der "Gashebel" am rechten Lenkergriff ist sehr leichtgängig. Auf Kopfsteinpflaster kam es so dazu, dass der unebene Untergrund zu ungewollten Beschleunigungen führt, was durchaus gefährlich werden kann. Durch das schwammigere Gefühl beim Gasgeben durch die Handschuhe kam es zudem einige Male vor, dass ich beim Bremsen Gas gegeben habe. Im regulären Sportmodus kam das nicht vor. Generell finde ich die Bedienelemente am Niu XQI3 verbesserungswürdig. Neben dem zu leichtängigen Gashebel ist es vor allem der Blinkerschalter, der im Test frustrierte. Mit Handschuhen muss man sehr drauf achten, den Blinker auch tatsächlich zu aktivieren. So kam es im Testzeitraum einmal dazu, dass ich beim Abbiegen noch mit der Aktivierung des Blinkers beschäftigt war und fast einen E-Scooter-Fahrer rechts neben mir übersah. Schulterblick sei Dank ist nichts passiert, aber Bedienelemente bei einem Motorrad sollten zu 100% zuverlässig sein. Fürs Gelände gibt es das Niu XQI3 auch noch in einer reinen Wild-Version. Diese erreicht Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h und bietet mehr Leistung. Leider kann man das getestete Street-Modell hierzulande nicht entsperren. Das wäre praktisch und ist laut YouTube-Videos in anderen Ländern möglich. Ein mir unerklärliches Verhalten will ich Euch im Rahmen dieses Tests noch schildern: Am längsten Testfahrten-Tag kam es auf den letzten fünf Kilometern dazu, dass sich das E-Dirtbike immer mal wieder in den Parkmodus schaltete. Im Straßenverkehr ist das sehr kritisch, da man zum Stillstand kommen und beide Bremsen drücken muss, um den Gang wieder einzulegen. Einen Bedienfehler kann ich dabei soweit ausschließen – ich vermute, dass unser Testmodell hier irgendein Fehlverhalten gezeigt hat. Nach dieser Fahrt kamen die Fehler nicht mehr vor.

Reichweite und Ladezeiten des XQI3 Akku Reichweite Maximal 80 - 90 km Aufladen 5,3 Stunden Hersteller Niu gibt die Reichweite des XQI3 mit 80 bis 90 km an. Dabei bezieht sich der Hersteller vermutlich auf die Nutzung des Eco-Modus, der die Geschwindigkeit auf 25 km/h beschränkt. Der fahrintensivste Tag in unserem Testzeitraum betrug etwa 50 km und zog den Akku von 100% auf 18 Prozent herunter. Bis ich mit dem Motorrad stehen geblieben wäre, hätte ich also ungefähr eine Strecke von 60 km zurücklegen können. Wollt Ihr den Akku rausnehmen, könnt Ihr den Sitz abnehmen. Er ist dann nochmal gesichert. © nextpit Da wenig Platz am Akku ist, verkratzt das Kabel relativ schnell. © nextpit Der Ladeanschluss ist genau derselbe wie beim Motorrad selbst. © nextpit Das Ladegerät könnt Ihr bequem in der Wohnung lagern. Oder natürlich in der Garage und müsst den Akku dann nicht entnehmen. © nextpit Das Ladegerät verfügt über Lüfter, da es bei langen Ladezeiten recht heiß wird. © nextpit Das ist geringer als die vom Hersteller angegeben Reichweite. Allerdings ist zu erwähnen, dass ich das XQI3 hauptsächlich im Sportmodus und einige Zeit sogar im Wild-Modus bewegt habe. In Berlin fährt man zudem ständig neu an, da man an Ampeln steht. Somit finde ich die Reichweite des XQI3 von mindestens 60 km bei voller Ladung wirklich zufriedenstellend. Eine vollständige Aufladung des Akkus mit 2304 Wh nimmt ein wenig über fünf Stunden in Anspruch. Bei meiner Fahrweise würden 60 km folglich etwa 80 Cent kosten. Das XQI3 ist also ein besonders günstiges Stadtgefährt. Wer über ein Balkonkraftwerk oder sonstige Solarlösungen lädt, fährt natürlich umsonst.