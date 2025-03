SunLED: Startup lässt Euch Sonnenlicht am Computer tanken

SunLED – der Name ist eigentlich schon Programm. Kernprodukt des holländischen Start-ups sind speziell angesteuerte Nahinfrarot-LEDs, die uns mehrere Stunden am Tag anstrahlen. Mit dem bloßen Auge ist das Licht nicht sichtbar. Anders als bei den klassischen Tageslichtlampen für eine habt Ihr also nicht stundenlang das Gefühl, in einen Baustrahlen zu schauen.

Quasi als Eigenwerbung will die Firma aber noch 2025 ein eigenes Produkt auf den Markt bringen, das ähnlich aussieht wie eine Webcam – und sich ähnlich bedienen lässt: Ihr klemmt das Taschentuchpackung-große Gadget oben auf den Bildschirm und stellt per USB-Port die Stromversorgung her – und das war's. Einen genauen Preis gibt es noch nicht, laut SunLED soll das erste Gerät aber 100 bis 200 Euro kosten.

SunLED listet auf seiner Webseite auch mehrere wissenschaftliche Studien auf zu den positiven Effekten von Nahinfrarotlicht-Exposition. Diese doppelblinde, randomisierte und placebokontrollierte Studie etwa bestätigt, dass nach einer vierwöchigen Beleuchtung im Winter positive Effekte auf das Wohlbefinden, die Stimmung, die Wachheit und bestimmte Gesundheitsmarker wie Entzündungswerte und die Herzfrequenz messbar waren.

Grundsätzlich ist SunLED eigentlich kein Produkthersteller – und sieht sich auch langfristig nicht dort. Stattdessen hat das Unternehmen die Technologie entwickelt, patentiert und sucht jetzt nach Lizenznehmern, die die Nahinfrarot-LEDs mit der passenden Ansteuerung in Monitore, Autocockpits & Co. verbaut.