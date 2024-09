Pünktlich zur IFA stellt SwitchBot seine neuesten Produkte vor. Mit dabei ist auch der neue 3-in-1-Sauger K10+ Pro Combo, der sogar mit Matter kompatibel ist. Doch auch die innovative Luftreiniger-Tisch-Kombi und der SwitchBot-Rollladen wurden auf der Messe präsentiert. Was die Smart-Home-Erweiterungen taugen und was das Unternehmen sonst noch präsentiert hat, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Die IFA ist in vollem Gange und auch Smart-Home-Profi SwitchBot ist mit einer Vielzahl an neuen Geräten vor Ort. Wir haben uns drei davon etwas näher angeschaut und verraten Euch, was es zum Beispiel mit einer 3-in-1-Staubsauger-Kombi auf sich hat und warum der Luftreiniger-Tisch durchaus Mode machen könnte.

Die SwitchBot-Highlights der IFA 2024

Saugroboter und Akkusauger in einem: Der SwitchBot K10+ Pro Combo

SwitchBot hat mit dem K10+ Pro Combo eine spannende Synergie geschaffen. Denn hier vereint der Hersteller den kleinsten Saugroboter der Welt, mit einem Akkusauger und der passenden Kombi-Absaugstation. Dadurch bleibt kein Staubkorn zurück – Nichtmal an der Decke. Durch seine Bauweise erreicht der Saugroboter selbst schwer zugängliche Ecken und reinigt diese mit einer Saugkraft von bis zu 3.000 Pa. Mit einer Gesamthöhe von gerade einmal 9,2 cm passt er sogar unter die meisten Sofas und Schränke.

Die SwitchBot K10+ Pro Combo bietet Euch zwei Saug-Optionen und eine Combi-Absaugstation im Platzspar-Format. / © SwitchBot

Hier gesellt sich nun ein Akkusauger hinzu, der mit einem speziellen Bürstensystem im V-Format ausgestattet wurde. Zusätzlich schafft der kabellose Sauger bis zu 20.000 Pa um auch groben Schmutz in kurzer Zeit zu entfernen. Aufgrund des "Anti-Tangle-Designs" soll der Staubsauger auch mehrere Böden reinigen können.

Die Kombi verfügt zudem über ein Rundum-Staubsammelsystem. In der gemeinsamen Absaugstation, der FusionBase, können beide Sauger Ihr gesammeltes in einen 3-Liter-Staubsaugerbeutel entleeren. Durch die geringe Lautstärke kann der Sauger auch problemlos in der Nacht verwendet werden und ist zudem mit Matter kompatibel.

Die perfekte Integration: Der Luftreiniger-Tisch von SwitchBot

Eine weitere Neuheit ist der Luftreiniger-Tisch. Der ist genau das, wonach es sich anhört: Ein Luftreiniger mit aufmontiertem Tisch, der sich optimal als Nacht- oder Beistelltisch eignet und gleichzeitig die Luft sauber hält. Zusätzlich ist ein kabelloses Ladegerät integriert, der den Qi-Standards für Android und Apple entspricht, wodurch Ihr sogar Eure Smartphones aufladen könnt.

Der Luftreiniger-Tisch von SwitchBot dient auch als Ladestation und Nachtlampe. / © SwitchBot

Dieser Produktidee liegt der neue SwitchBot-Luftreiniger zu Grunde. Das Gerät arbeitet mit verschiedenen Filtersystemen. Genauer gesagt mit Vorfiltern, sowie Aktivkohle und HEPA-Filtern, die bis zu 99,97 Prozent der Luftpartikel reinigen sollen. Vor allem Allergiker dürften sich über eine so reine Luft mehr als nur freuen. Zusätzlich beträgt die CADR (Clean Air Delivery Rate) 400 m³/h. Auch der Luftreiniger ist auch mit Matter kompatibel.

Intelligente Rollläden für Eure Fenster

In diese Liste hat es ebenfalls der SwitchBot-Rollladen geschafft. Der Hersteller betitelt ihn als weltweit ersten verstellbaren und austauschbaren Rollladen. Die Breite passt sich zwischen 22,8 und 72,8 Zoll an, wodurch das Gadget an so gut wie jedem Fenster seinen Platz findet. Intelligent wird er jedoch erst durch seine zahlreichen Funktionen, wie etwa Voll-Verdunkelung, UV-Schutz oder der Wärmedämmung.

Der SwitchBot Rollladen lässt sich einfach befestigen und sorgt auf Knopfdruck für absolute Dunkelheit. / © SwitchBot

Wie auch schon die anderen Geräte lässt sich der Rollladen ebenfalls über die SwitchBot-App oder Sprachbefehle steuern. Zusätzlich könnt Ihr mit Matter verschiedene Automationen und Szenen festlegen. So habt Ihr etwa die Möglichkeit, die Rollläden zu öffnen, wenn der Wecker losgeht. Oder diese zu schließen, sobald eine gewisse Außentemperatur herrscht.

Weitere Neuheiten von SwitchBot

Bereits vor der IFA hat SwitchBot einige Geräte veröffentlicht. Mit dabei ist etwa die Smart Tracker-Karte*, die perfekt in Eure Geldbörse passt und unter anderem mit Apples "Find My"-Funktion kompatibel ist. Ebenfalls der SwitchBot-Verdunstungsluftbefeuchter* zur Verbesserung der Luftqualität und auch der Meter Pro können schon jetzt bestellt werden.

Interessiert Ihr Euch für die weite SwitchBot-Welt, habt Ihr jetzt die Möglichkeit, Euer Zuhause mit neuen Geräten zu erweitern. Mein persönliches Highlight ist hier vor allem die SwitchBot K10+ Pro Combo, die nicht nur Platz spart, sondern auch die Bude richtig sauber hält. Doch auch die Matter-Integration der Geräte ist wirklich spannend.

Was haltet Ihr von den Neuheiten? Ist etwas Spannendes für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und SwitchBot. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.