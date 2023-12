SwitchBot K10+ im Test: Mehr als der kleinste Saugroboter der Welt

Wenn wir schon beim Einstellen Eurer Karte sind: Um Eure Ecken voller Kabel vor dem Saugroboter zu schützen, könnt Ihr No-Go-Zonen einrichten. In der Praxis funktioniert das einwandfrei. Genauso präzise ist die Spot-Cleaning-Funktion. Wenn also beim Frühstück mehr Brotkrümel auf dem Boden als in Eurem Mund gelandet sind, könnt Ihr den K10+ punktgenau an Eure Position befördern.

Der SwitchBot K10+ ist schnell in der SwitchBot-App eingerichtet. Hierfür verbindet Ihr Euch mit dem WLAN und folgt den Anweisungen in der App. Wichtig zu wissen: um den Saugroboter in der App hinzuzufügen, müsst Ihr ein 2,4-GHz-Netzwerk vor Ort haben. Nachdem der K10+ in der App angekommen ist, macht Ihr Euch mit den Einstellungsmöglichkeiten in der App vertraut.

Der SwitchBot K10+ ist ausschließlich in Weiß erhältlich. Unter der Haube befindet sich ein 150-ml-Staubbehälter, den Ihr jederzeit herausnehmen könnt – aber nicht müsst, denn dafür gibt's ja die Station. Bei der Basisstation des SwitchBot K10+ kommen wir ebenso nicht drumherum, die Kompaktheit zu loben. Die Station misst 26,1 × 21 × 32,3 cm und beinhaltet einen 4-L-Staubbehälter, in den sie den vom Roboter eingesammelten Staub absaugt.

Klein, kleiner, SwitchBot. Auf der IFA das erste Mal gesehen, hat sich der SwitchBot K10+ endlich in die nextpit-Redaktion verirrt. Schon der erste Anblick des Mini-Kartons lässt vermuten, um was für einen kleinen Putz-Roboter es sich beim K10+ handelt. Der SwitchBot K10+ ist gerade mal 92 mm hoch. Selbst Saugroboter wie der Ecovacs Deebot X2 Omni (zum Test) mit 95 mm oder der Yeedi Cube (zum Test) mit 97 mm schauen da blöd aus der Wäsche. Einzig der 78 mm “hohe” Lefant M210P (zum Test) stapelt tiefer.

Saug- und Wischleistung im Test

“Cleaning makes me happy”, sagt der SwitchBot vor jeder Reinigungstour. Aber sind wir nach der Putz-Tour mit dem Ergebnis glücklich? Nach dem Test haben wir gemischte Gefühle, besonders durch den Lösungsansatz, den SwitchBot fürs Wischen verfolgt.

Gefällt:

Solide Navigation

Kurze Ladedauer

Respektable Saugleistung

Gefällt nicht:

Keine echte Wischfunktion, dafür umweltschädliche Lösung

Kann nicht zur gleichzeitig saugen und wischen

Durch die kompakte Bauweise gelangt der SwitchBot besser in Ecken als gewöhnliche Saugroboter-Modelle. Auf dem Papier stehen die Vorzeichen für eine gründliche Reinigung also ziemlich gut, auch weil der K10+ mit einer Saugkraft von 2.500 Pa ausgerüstet ist. In den nextpit-Benchmarks kann der Winzling besonders auf glatten Oberflächen überzeugen.

Der SwitchBot K10+ bereinigt Staub und Dreck mit der verbauten Seitenbürste und der vorhandenen Saugkraft von 2.500 Pa. / © nextpit

Im Praxis-Test sammelt der K10+ 90 Prozent der verteilten Haferflocken vom glatten Untergrund auf. Bei Sand fällt das Resultat ähnlich aus – hier finden wir 88 Prozent des verstreuten Initials. Auf Teppichen sieht die ganze Geschichte ganz anders aus. Hier sinkt die Leistung rapide – mit 2.500 Pa reicht die Puste einfach nicht ganz aus, um den Sand aus den Fasern zu ziehen. Nach dem Saugvorgang verzeichnen wir einen 70-prozentigen Anteil des versteuten Sandes. Zum Vergleich: der Xiaomi X10 (zum Test), der sich im gleichen Preissegment befindet, schafft 75 Prozent, ist aber natürlich auch deutlich sperriger.

Testvolumen (g) Ansaugvolumen (g) Effizienz (%) Haferflocken (Fliesen) 10 g 9,0 g 90 % Sand (Fliesen) 10 g 8,8 g 88 % Sand (Teppich) 10 g 7,0 g 70 %

Noch dazu neigt der SwitchBot besonders auf leichten Teppichen oft dazu sich festzufahren – ganz stecken bleibt der K10+ aber nie. Eine automatische Teppicherkennung wurde im Roboter ebenfalls verbaut. Sie sorgt dafür, dass auf Teppichen die Saugleistung automatisch erhöht wird, um die Reinigung zu verbessern.

Jetzt kommen wir zur Wischfunktion: Im Lieferumfang mit dem Roboter findet Ihr eine Packung Einweg-Feuchttücher, die Ihr selbst am Roboter anbringen müsst. Diesen Lappen schleift der SwitchBot K10+ dann durch Eure Bude, um Dreck und Schmutz “wegswiffern”. Einen integrierten Wassertank oder dergleichen gibt es nicht – und leider nutzt der Roboter nicht die Teppicherkennung im Wischmodus.

Mal davon abgesehen, dass ein Vergleich mit anderen Wischfunktionen unter diesen Voraussetzungen nicht möglich ist, ist dieser Ansatz von SwitchBot hinsichtlich der Nachhaltigkeit nicht optimal. Aber wie eingangs geschrieben: Ihr müsst Euch hier im Klaren sein, dass Ihr Features gegen die extrem kompakte Bauform des K10+ tauscht. Ein Hinweis noch: Saugen und Wischen ist nicht gleichzeitig möglich – Ihr müsst Euch immer für einen Modus entscheiden.

Der SwitchBot K10+ findet sich bestens in Terrain ohne Teppiche zurecht. / © nextpit

Was der SwitchBot sehr gut kann, ist sich in Eurer Wohnung zurechtzufinden. Die LiDAR-Navigation zeigt im Test überhaupt keine Schwächen. In der App seht Ihr immer die Live-Position des Mini-Saugroboters. In den weiteren Einstellungen habt Ihr die Möglichkeit, einen “Anti-Kollisionsmodus” zu aktivieren.

Auch wenn der SwitchBot immer wieder mit Tuchfühlung mit Möbeln und anderen Hindernissen geht, ist die LiDAR-Navigation überzeugend. / © nextpit

Dass der SwitchBot im Anti-Kollisionsmodus seltener gegen Hindernisse fährt, fällt deutlich auf, allerdings geht der K10+ in einigen Situationen ziemlich rustikal vor. Vereinzelt beschleunigt der Saugroboter und testet wortwörtlich die Schmerzgrenze seines Bumpers. Kratzer oder dergleichen sind uns im Test allerdings nicht aufgefallen – weder an Möbeln noch am Roboter.

In der SwitchBot-App seht Ihr die Live-Position des Roboters, und stellt die Saugstufe ein. / © nextpit

Im Test hat der SwitchBot nach einer 38-minütigen Putz-Tour noch 61 Prozent in der Reserve. Dabei schafft der Saugroboter 25 m2 Wohnfläche. Wenn die Akkuladung mal nicht für die gesamte Reinigung reichen sollte, fährt der K10+ für einen Boxenstopp an die Absaugstation zurück, und beendet im Nachgang ohne Euer Eingreifen die restliche Arbeit.

Wenn der K10+ für einen Zwischenstopp an die Station zurückmuss, wird der Staubbehälter geleert. In der Absaugstation findet Ihr einen 4-L-Staubbeutel. / © nextpit

Der Saug- und Wischroboter ist schnell wieder betriebsbereit – für einen gesamten Ladevorgang müsst Ihr nur zwei Stunden einplanen. Nur unser unbekannter Flaggschiff-Geheimtipp, der Narwal Freo, lädt im nextpit-Test ähnlich schnell.