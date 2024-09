Während Ihr bei allen aktuellen Karaoke-Lösungen auf die verfügbare Lied-Datenbank angewiesen seid, löst der Soundcore Rave 3 das Problem anders. Auf dem Lautsprecher selbst läuft nämlich ein KI-Algorithmus, die die Stimmen aus jedem Lied entfernt. Nachdem die künstliche Intelligenz lokal arbeitet, funktioniert das auch ohne Internet-Verbindung – und Ihr braucht Euch auch keine Sorgen zu machen, dass irgendein Cloud-Dienst Euren zu später Stunde zweifelhaften Musikgeschmack mitbekommt.

Die Bedienelemente des Soundcore Rave 3 befinden sich auf der Oberseite. / © nextpit

Auf der IFA haben wir das Feature kurz ausprobiert, und was soll ich sagen? Die Gesangsentfernung funktioniert – soweit sich das bei Messelautstärke beurteilen lässt – wirklich gut. Nachdem diverse Musikstreaming-Anbieter wie Apple Music auf Wunsch in der App auch die Lyrics mitlaufen lassen, steht dem Mitsingen damit nichts mehr im Wege. Ebenfalls mit an Bord ist noch ein "Vocal Enhancer" sowie diverse Effekte, die mit mehr oder weniger künstlicher Intelligenz Eure Stimme aufpolieren.

Natürlich sind beim Lautsprecher auch zwei kabellose Mikrofone dabei, und wer eigene Hardware anschließen möchte, freut sich über einen Gitarren- bzw. Mikrofoneingang. Die Akkulaufzeit liegt laut Hersteller bei zwölf Stunden. Und ja: Wie es sich für einen Party-Lautsprecher gehört, ist der 160 W starke Soundcore-Speaker mächtig laut. Um die Klangqualität beurteilen zu können, waren die Hintergrundgeräusche auf der IFA leider zu laut. Aber: Traditionell räumen die Soundcore-Lautsprecher bei Tests immer mindestens gute Beurteilungen ab, was den Klang angeht.

Der Soundcore Rave 3 sorgt mit bunten Lichteffekten für Party-Stimmung. / © nextpit

Jetzt die schlechte Nachricht: Bis Ihr den Soundcore Rave 3 kaufen könnt, müsst Ihr Euch leider noch etwas gedulden. Laut Anker soll der Marktstart im Januar erfolgen, der Preis wird noch nicht öffentlich kommuniziert. Nachdem sich Soundcores Rave-Lautsprecher der zweiten Generation preislich zwischen etwa 250 und 400 Euro bewegen, wird auch der neue Rave 3 sicherlich kein Schnäppchen.