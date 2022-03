Top 5 der Woche: Diese Apps solltet Ihr Euch aufs Smartphone holen

NEXT PIT TV

Jede Woche schaue ich im Netz nach lohnenswerten Apps und Mobile Games. Daneben berücksichtige ich natürlich auch immer Eure Vorschläge. In-App-Kostenfallen oder ähnliches oder unverschämte Abo-Modelle erspare ich Euch selbstverständlich. Egal, ob Produktivitäts-Apps, Gaming-Geheimtipps oder herrlich unnütze Anwendungen: Alles kann hier in meiner Auswahl landen und damit geht's jetzt direkt los. Hier sind meine heutigen fünf Empfehlungen.

Papertag (Android & iOS)

Papertag ist eine App, mit der Ihr Codes erstellen und mit Bildern, Videos, Dateien oder Links verknüpfen könnt. Ihr könnt diese Codes dann auf ein Blatt mit handschriftlichen Notizen schreiben und sie über die App scannen, um auf die zugehörige Datei zuzugreifen.

Dies kann eine Möglichkeit sein, Eure handschriftlichen Notizen mit Anhängen zu erweitern, die auf Eurem Smartphone gespeichert sind oder auf die Ihr über Euren Webbrowser zugreifen könnt. Es ist kein Konto erforderlich und die auf Eurem Smartphone erstellten Codes können nicht auf einem anderen Gerät verwendet werden (es sei denn, Ihr habt es über die Cloud synchronisiert). Natürlich kann es vorkommen, dass zwei Iterationen desselben Codes auf zwei verschiedenen Geräten existieren, aber das eine Gerät kann nicht auf Inhalte zugreifen, die mit dem Code des anderen Geräts verknüpft sind, und umgekehrt.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Die OCR (optische Zeichenerkennung) von Papertag kann launisch sein / © NextPit

Ladet Euch Papertag aus dem Google Play Store oder dem Apple AppStore herunter.

Regular Notes (Android)

Regular Notes ist eine All-in-One-Produktivitätsanwendung, die mir sofort ins Auge gestochen ist. Man kann Notizen, Aufgabenlisten und Sprachnotizen erstellen, auf einen Budgetmanager, ein emotionales Tagebuch oder einen Timer zugreifen. Kurz gesagt, es soll eine All-in-One-App sein.

Die Benutzeroberfläche ist sehr gut gemacht und gepflegt, außerdem ist sie super ergonomisch. Der Texteditor für Notizen ist ziemlich leistungsstark. Der einzige Haken ist, dass man auf die Premiumversion upgraden muss, um die meisten Funktionen außer Notizen und Aufgabenlisten freizuschalten. Aber für 0,99 €/Monat oder 8,99 €/Jahr kann ein Power-User drei oder sogar vier Anwendungen in einer einzigen zusammenfassen.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: ja / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Die Benutzeroberfläche ist sehr ansprechend und macht die vielen Funktionen von Regular Notes leicht verständlich / © NextPit

Ladet Euch Regular Notes aus dem Google Play Store herunter

Snapped (iOS)

Mit dieser App könnt Ihr eine WhatsApp-Nachricht verschicken, ohne den Empfänger zu den Kontakten hinzufügen zu müssen. Das ist praktisch, wenn Ihr eine einmalige Nachricht an jemanden schicken wollt, mit dem Ihr nie wieder sprechen werdet (ein Interessent auf Eure Kleinanzeige, ein Mitfahrer bei Blablacar usw.).

Gebt einfach die Telefonnummer der betreffenden Person manuell ein oder scannt sie mit der Kamera und Ihr werdet automatisch zu einem WhatsApp-Chat weitergeleitet, um Eure Nachricht zu versenden.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Ihr müsst einen Empfänger nicht mehr zu Euren Kontakten hinzufügen, um ihm eine WhatsApp-Nachricht zu schicken / © NextPit

Ladet Euch Snapped aus dem Apple AppStore herunter.

Final Fantasy VI (Android & iOS)

Ich habe noch nie einen Teil von Final Fantasy gespielt und habe die rundenbasierte Spielmechanik schon immer gehasst. So, jetzt ist es raus. Andererseits leugne ich nicht die Bedeutung der Final-Fantasy-Saga in der Geschichte der Videospiele.

Wenn Ihr ein Fan seid oder diese Art von Spielen mögt, könnte Euch diese mobile Portierung durchaus gefallen. Die Arbeit am Soundtrack des Spiels scheint in den verschiedenen Rezensionen, die ich online gelesen habe, besonders gelobt zu werden. Ausnahmsweise empfehle ich Euch also ein Spiel, das ich selbst nicht kaufen werde.

17,99 € sind mir zu viel, da ich keine Verbindung zu dieser Welt habe und keine Nostalgie für diese Spiele empfinde.

Preis: 17,99 € / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein