Top 5 Apps der Woche: Fotos sicher versenden und entspanntes Angeln

Ihr seid auf einem Floß und müsst Fische fangen. Je weiter Ihr vorankommt, desto mehr könnt Ihr Eure Ausrüstung und Euer Boot verbessern. Die Musik und die allgemeine Atmosphäre des Spiels sind sehr beruhigend. Es ist perfekt, um am Wochenende nach einer anstrengenden Woche zu entspannen. Das Spiel überstrapaziert die Mikrotransaktionen ein wenig, aber das stört nicht wirklich, da sie den Spielfortschritt nicht wirklich behindern. Ein schönes Spielchen!

Wir beenden diese Auswahl wie üblich mit einem Handyspiel. Diese Woche schlage ich dafür Tides vor. Es ist ein Abenteuerspiel für Android und iOS, das sich ums Angeln dreht. Wir tauchen in ein farbenfrohes und sehr entspanntes Universum ein, das mich ein wenig an Animal Crossing oder andere Spiele desselben Genres erinnert.

Wenn Ihr eine WhatsApp-, Telegram- oder andere Nachricht schreibt, müsst Ihr nur die Tastatur wechseln und die Taste drücken, um den entsprechenden Text in einem Zug zu schreiben. Nützlich, wenn man es eilig hat oder wenn man keine Lust zum Schreiben hat, und es ist 100 Mal besser als eine SPRACHNACHRICHT . Damit muss man wirklich aufhören! (Nein, muss man nicht ^^ Anmerkung von Casi, der Antoines Text übersetzt hat)

Mit dieser Anwendung könnt Ihr Tastenkombinationen auf der Smartphone-Tastatur erstellen, um schnell einen Satz oder ein Stück Text einzufügen. Das kann eine Telefonnummer, eine E-Mail- oder Postadresse oder ein genialer Witz sein, den Ihr an alle Eure Gruppen schicken wollt. Erstellt einfach einen "Button" und verseht ihn mit einer Phrase Eurer Wahl.

Nur Eure Freunde haben eine Kopie Eurer Fotos und Videos in der Anwendung. Aber sie können sie nicht abrufen, um sie anderswo zu speichern, und Screenshots sind in der App ebenfalls deaktiviert. Es ist ein bisschen, als würden Instagram und Signal ein gemeinsames Kind haben.

Die App errechnet dann eure Arbeitszeit für den Tag. So könnt Ihr sehen, wie sich Eure Arbeitszeiten im Laufe des Tages entwickeln, und bei Bedarf Anpassungen vornehmen. Das Interface ist sehr aufgeräumt, aber die Werbung ist ziemlich nervig und ich finde das Abonnement von fast 2 Euro pro Monat zu teuer für diese Art von App.

Timeliste funktioniert wie ein Tagebuch, in das Ihr die Anfangs- und Endzeit Eures Arbeitstages und die Anzahl der Pausen, die Ihr an jedem Wochentag gemacht haben, eintragt.

Dies ist eine Produktivitäts-App für Android, deren Zweck es ist, Eure Arbeitszeit zu messen und zu überwachen. Bei Telearbeitern oder Freiberuflern neigen die Arbeitstage bekanntlich ja oft dazu, in die persönliche Zeit überzugehen.

Allein der Titel macht schon Lust auf die App, oder? Nicht? Nun gut. Aber diese Android-App ist in Wirklichkeit eine Verknüpfung, um eine Benachrichtigung schnell anzuzeigen. Wohlgemerkt gerichtet an Nutzer:innen der alten Schule, die immer noch die 3 Tasten anstelle der Android-Gesten verwenden.

