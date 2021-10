Fitbit Charge 5 im Test: der Fitness-Tracker, der zu viel wollte

Im Lieferumfang sind stets zwei verschiedene Armband-Größen enthalten. Gegenüber der Vorgängerin sind die Armbänder angenehmer geworden und fühlen sich nun deutlich weicher an. Die Armbänder der anderen Charge-Modelle passen übrigens nicht mehr an die neue Fitbit Charge 5. Dafür findet Ihr aber sowohl bei Fitbit als auch bei Third-Party-Anbietern enorm viel Auswahl, von sehr günstig bis sehr teuer.

Der Korpus der Fitbit Charge 5 ist aus Edelstahl gefertigt und in Schwarz, Silber und Gold erhältlich – dazu passend gibt's vom Hersteller Silikonarmbänder in Schwarz, Graublau und Mondweiß. Das Edelstahl-Gehäuse ist deutlich kratzfester als bei der Vorgängerin. Während ein Schlüssel in der Charge 4 noch deutliche Spuren hinterlässt, kann er zumindest dem silbernen Charge-5-Gehäuse nichts anhaben.

Tracking: Volles Programm

Die Fitbit Charge 5 erfasst so viele Körperdaten wie kaum ein Konkurrent . Allerdings hat Fitbit damit zu kämpfen, aus den zahlreichen Daten für den Nutzer sinnvolle Werte zu generieren. Und viel schlimmer: Der integrierte GPS-Sensor macht leider Probleme.

Hat mir gefallen:

enorm umfangreiches Tracking

überdurchschnittlich akkurate Pulsmessung

Hat mir nicht gefallen:

viele Daten, aber wenig Sinn

integriertes GPS ungenau

Workout-Tracking

Das Tracken von Workouts funktioniert bei der Charge 5 analog zu den Vorgängern. Ihr wählt die passende Sportart aus, und los geht's! Im Vergleich zur Konkurrenz bietet Fitbit mit "nur" 21 verschiedenen Workouts relativ wenig Sportart-Auswahl. Die Disziplinen könnt Ihr in insgesamt sechs Slots auf der Uhr einsortieren. Liebt Ihr die Abwechslung beim Sport, ist das zu wenig – das Umgestalten der Slots klappt nur via Smartphone.

In Abhängigkeit der gewählten Sportart zeigt die Charge 5 während des Workouts dann verschiedene Metriken an. Beim Laufen sind das beispielsweise Puls inklusive Herzfrequenzzone, Lauftempo, Durchschnittstempo, Zeit, Uhrzeit, Schritte, Distanz, Aktivzonenminuten und Kalorienverbrauch. Je nach Sportart variieren die Infos – beim Gewichtheben etwa ist die Strecke überflüssig.

Beim Laufen zeigt die Charge 5 nun oben immer die Strecke und unten die aktuelle Pace an. Durch alle anderen Werte springt Ihr während des Workouts durch ein Antippen des Displays. Das kann allerdings beim Laufen ganz schön lästig sein – die Screens lassen sich nämlich nicht vorkonfigurieren. Nachdem beim Laufen ein Antippen des Displays besser funktioniert zum Aufwecken als die Arm-Heben-Geste, verstellt man hier leicht versehentlich die dargestellten Infos. Nicht optimal.

Die Fitbit-App ist schick designed. Allerdings gibt es an allen Ecken und Enden Sackgassen, in denen nicht-zahlende User zum Premium-Abo aufgefordert werden. / © NextPit

Herzfrequenz: Puls, Ruhepuls & Co.

Mit das wichtigste an den Workouts ist die Pulsmessung – und hier schlägt sich die Fitbit Charge 5 ziemlich gut; vorausgesetzt, Ihr tragt das Band nicht zu locker. In Ruhe gibt es praktisch keine Abweichungen im Vergleich zu einem Brustgurtsystem. Auch bei Sportarten, die die Hände wenig einbeziehen, ist die Genauigkeit sehr ordentlich. Etwas schwieriger wird's dann beispielsweise bei Yoga oder HIIT-Workouts mit Burpees – was allerdings ein Problem optischer Pulsmessung an sich ist. In der folgenden Tabelle seht Ihr ein paar Messbeispiele, jeweils notiert unmittelbar nach der letzten Wiederholung.

Übung Puls (Brustgurt-System) Puls (Fitbit Charge 5) One Leg Medball Burpees 178 152 Medball Jumping Pushups 174 150 Gymnastic Ball Mountain Climbers 171 161 Banana Medball Crunches 164 161

Interessanterweise ist die Auswirkung auf das gesamte Workout deutlich geringer als es die obigen Werte erahnen lassen. Denn während der Fitbit Charge 5 die Spitzen-Pulswerte entgehen, reagiert sie auch deutlich träger auf den anschließend abfallenden Puls. Der Durchschnittspuls des gesamten Workouts ist sogar exakt gleich zwischen Fitbit Charge 5 und meinem Sigma-Brustgurt – beim Maximalpuls gibt's jedoch deutliche Unterschiede. Wollt Ihr also auf Pulsbasis den Kalorienverbrauch tracken, klappt das wunderbar. Der Maximalpuls wird jedoch ungenau erfasst.

Der optische Sensor auf der Rückseite leistet gute Dienste. / © NextPit

Schlaf-Tracking

Das Vermessen des Schlafs gehört zu den absoluten Fitness-Tracker-Basics. Die Fitbit Charge 5 schlägt sich im Test recht gut. Die Einschlaf- und Aufwachzeiten passen. Etwas seltsam ist lediglich, dass Fitbit morgendliches Herumliegen im Bett in den Schlaf-Zeitraum einrechnet, hier dann aber als Wachzeit ausweist und hinterher wieder von der tatsächlich geschlafenen Zeit abzieht.

Ein Schnarch-Tracking gibt's im Gegensatz zu Versa 3 und Sense übrigens mangels Mikrofon im Tracker nicht. Dafür erfasst die Charge 5 Eure Blutsauerstoffsättigung im Schlaf und warnt bei starken Variationen. Eine Live-Messung des SpO2-Werts ist übrigens nicht möglich. Premium-Kunden können zusätzlich noch den Pulsverlauf während der Nacht und die körperliche Unruhe einsehen.

Die schlanke und leichte Fitbit Charge 5 stört beim Schlafen kein bisschen. / © NextPit

EKG, Afib, EDA & Co.

Rechts und links an der Fitbit Charge 5 finden sich zwei auffällige Kontaktstreifen. Diese erlauben es dem Tracker, die elektrodermale Aktivität zu messen oder ein EKG zu erstellen und Kammerflimmern zu erkennen. Das EKG-Feature ist zum Marktstart leider noch nicht fertig – künftig soll es hier aber möglich sein, auch detaillierte PDFs mit den Ergebnissen für den Arzt zu generieren.

Die elektrodermale Aktivität lässt sich bereits jetzt messen. Dazu wählt Ihr einfach "EDA Scan" aus dem Menü und haltet anschließend zwei bis sieben Minuten den Tracker zwischen Daumen und Zeigefinger fest. Nach Abfrage Eurer aktuellen Stimmung präsentiert Euch die Charge 5 dann die Zahl der EDA-Responses, zum Beispiel 27.

EDA-Responses, Bahnhof? Viele der zahlreichen Messwerte sind kaum nachvollziehbar oder bieten ein im Alltag nützliches Feedback. Um weitere Details oder langfristige Trends abzurufen, braucht man häufig das Premium-Abo. Spoiler-Alarm: Viel hilft's nicht, um die Messdaten besser zu verstehen. / © NextPit

Weniger ist besser, so viel verrät Fitbit. Aber ansonsten lässt sich mit diesem abstrakten Wert nicht viel anfangen – ebenso wie mit dem Stress-Management-Score, der zum Beispiel mal bei 84 liegt. Wer auf "Mehr Details" klickt, kommt auf die "Bitte Fitbit Premium abschließen"-Seite. Aber seid beruhigt, Nicht-Abonnenten – hier würdet Ihr dann lediglich erfahren, dass Fitbit diesen Wert irgendwie aus den EDA-Responses, dem Schlaf und der Tagesaktivität zusammenwürfelt.

Die geführten Atemübungen hat Fitbit übrigens bei der Charge 5 ebenfalls zusammen mit Wetter-Widget und Spotify-Fernsteuerung von der Uhr gekegelt. Die Atemübungen gibt es nun nur noch in der App.

GPS: Leider ungenau

Zu guter Letzt noch das Lowlight dieses Tests: Leider ist das integrierte GPS-Modul sehr ungenau. Standardmäßig versucht die Fitbit Charge 5, das im Smartphone integrierte GPS-Modul für die Ortung zu verwenden. Kein Wunder, denn das funktioniert je nach verwendetem Handy ziemlich gut. Geht Ihr nun aber ohne Handy etwa Laufen, dann bleibt nur das im Fitness-Tracker integrierte GPS-Modul.

Dummerweise funkt das GPS-Modul aber offenbar durch die Unterseite der Fitbit Charge 5. Tragt Ihr den Fitness-Tracker zu fest am Handgelenk, dann wird die Messung extrem ungenau. Ja, ein Lockern hilft. Allerdings funktioniert dann die Pulsmessung nicht mehr akkurat. Ihr müsst also den Sweetspot zwischen zu locker (Puls ungenau) und zu fest (GPS ungenau) finden.

Dreimal exakt die gleiche Strecke. Links war die Charge 5 mit dem Smartphone verbunden. In der Mitte saß der Fitness-Tracker locker am Handgelenk und konnte mit dem integrierten GPS-Sensor die Strecke noch halbwegs nachvollziehen. Rechts war die Charge 5 einen Tick fester angezogen. / © NextPit

Bei hellen Hauttönen und wenig Körperbehaarung ist der Sweetspot größer, da die Charge 5 bei der optischen Pulsmessung leichteres Spiel hat. Je mehr Körperbehaarung und je dunkler der Hautton, desto schwieriger wird's – und irgendwann gibt es womöglich gar keine Schnittmenge zwischen brauchbarer GPS-Ortung und Pulsmessung mehr. Wenn Ihr sowieso immer mit Smartphone zum Sport geht, ist das herzlich egal. Aber kauft Euch die Fitbit Charge 5 bitte nicht für das integrierte GPS-Modul.

Schade auch: Den Höhenmesser der vorherigen Charge-Geräte hat Fitbit bei der Charge 5 gestrichen. Bei der obigen Laufrunde fehlen somit jeweils ca. 30 Höhenmeter Unterschied, die sich auf eineinhalb Kilometer durchaus bemerkbar machen. Auch im Alltag erklommene Stockwerke trackt die Charge 5 jetzt nicht mehr.

Wer viel misst, misst Mist?

So toll die ganzen Sensoren auch klingen: Unterm Strich generiert die Fitbit Charge 5 extrem viele Daten, mit denen (derzeit) einfach kaum etwas anzufangen ist. Ob daran der Tagesform-Index etwas ändert, wenn das Feature dann irgendwann mal für Fitbit-Premium-Kunden ausgerollt wird? Zumindest verspricht Fitbit, dass der Fitness-Tracker beziehungsweise die App auf Basis der Messwerte künftig spezifische Workouts empfehlen.