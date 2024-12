Bevor wir mit dem Deal loslegen, eins vorneweg: Während der Fahrt einen Blitzerwarner oder eine entsprechende App zu nutzen, ist sowohl für den Fahrer des Wagens als auch für den Beifahrer in Deutschland verboten. Die Funktion müsst Ihr während der Fahrt also ausschalten. Praktischerweise könnt Ihr Euch aber vorher oder in Pausen weiterhin über die kommende Strecke informieren.

Wir haben Euch in diesem Artikel bereits erklärt, wie Ihr einen Blitzerwarner in Google Maps integriert. Das Gerät, welches wir Euch jetzt vorstellen, kann aber noch mehr als nur vor Radarfallen warnen.

Affiliate Angebot Ooono Co-Driver Im Bundle mit einer Handyhalterung (zu finden als „Top-Empfehlung“ auf der Produktseite)

Der OOONO Co-Driver Verkehrswarner

Dieses kleine Gadget klebt Ihr einfach in das Innere Eures Autos, am besten dort, wo Ihr es gut im Blick habt. Um den Verkehrswarner zu benutzen, bedarf es der dazugehörigen Ooono-App. Hier könnt Ihr auch einstellen, vor welchen Gefahren Ihr gewarnt werden möchtet. Der Co-Driver verbindet sich dann automatisch mit der App und trackt Euch per GPS. So weiß das Gerät, wo Ihr unterwegs seid. Per Piepton zeigt er dann Unfälle oder Blitzer an. Seid Ihr zu schnell unterwegs, piept er ebenfalls.

In der App könnt Ihr auswählen, wann die Warnung vor bestimmten Gefahren auftreten soll. Dabei könnt Ihr Euch einen Abstand in Sekunden oder Metern aussuchen. Fahrt Ihr an einem Unfall oder einem Blitzer vorbei, könnt Ihr den Verkehrswarner antippen. So meldet bzw. bestätigt Ihr eine Gefahrenstelle, die anderen Autofahrern, die den Co-Driver besitzen, dann angezeigt wird.

Bei MediaMarkt kostet das Gadget eigentlich 49,99 Euro. Der Händler hat jedoch den Rotstift gezückt und 10 Euro vom Preis gestrichen. Richtig günstig wird es allerdings im Bundle mit der passenden magnetischen Smartphonehalterung. Für beide Produkte zusammen zahlt Ihr jetzt nämlich nur 29 Euro – also noch mal weitere 10 Euro weniger als nur für den Blitzerwarner.

Das günstige Bundle ist direkt die erste „Empfohlene Kombination“, wenn Ihr bei MediaMarkt etwas nach unten scrollt. / © Screenshot / MediaMarkt

Das Bundle findet Ihr, wenn ihr auf der Produktseite etwas nach unten scrollt. Die Halterung könnt Ihr übrigens auch für den Verkehrswarner benutzen, sodass Ihr ihn nicht auf das Armaturenbrett kleben müsst.

Affiliate Angebot Ooono Co-Driver Im Bundle mit einer Handyhalterung (zu finden als „Top-Empfehlung“ auf der Produktseite)

Würdet Ihr ein solches Gadget nutzen? Schreibt es uns in den Kommentaren!