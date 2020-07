Xbox Series X: So verfolgt Ihr die Keynote heute Abend

See you tomorrow at 9am PT / 12pm ET. Sleep tight 😴 pic.twitter.com/OjjEcN8F9P

Den Original-Stream in englischer Sprache findet Ihr unter diesem Link. Große Erwartungen an Infos zur Konsole sollten wir aber wohl ablegen. "Ich weiß, dass sich alle auf das Xbox Games Showcase am kommenden Donnerstag freuen. Ich habe von großen Erwartungen gelesen, aber ich kann versichern, dass sich die Konferenz auf Spiele konzentrieren wird. Kein Service oder Hardware, nur die Spiele", stellte Aaron Greenberg, der für das Marketing zuständig ist, in einem am 16. Juli veröffentlichten Tweet klar.

Welche Erwartungen habt Ihr an den Showcase heute Abend? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.