xCloud: So will Microsoft Cloud-Gaming aufs iPhone und iPad bringen

Nachdem Apple unter anderem Microsoft diverse Steine in den Weg gelegt hat, arbeitet der Software-Gigant aus Redmond nun angeblich an einer Alternative zum Vertrieb der Spiele aus dem eigenem Cloud-Gaming-Angebot xCloud. Wie The Verge und Business Insider von ihren Quellen erfahren haben wollen, will mal den App Store umgehen, indem man die Spiele über den Browser anbieten will.

In einem internen Meeting soll Microsoft Gaming-Boss Phil Spencer die Pläne zu dem Browser-basierten xCloud offengelegt haben. „Wir werden definitiv auf iOS vertreten sein“, so Spencer. Er habe des Weiteren ein „gutes Gefühl“ mit den Fortschritten seines Unternehmens. „Game Pass werde auf iPhones und iPads verfügbar sein.“

Apple hatte die jüngsten Versuche von Microsoft und Google gestoppt, ihre Cloud-Gaming-Dienste auf iPhone und iPad durch den App Store zu ermöglichen. Apple verlangt von den Entwicklern, dass jedes einzelne Spiel eigenständig im App Store gelistet wird und somit geprüft werden kann. Diese Voraussetzungen wollte Microsoft offenbar nicht erfüllen, sodass man sich für die Alternative im Browser entschieden hat.