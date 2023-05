Zattoo Ultimate: Für kurze Zeit 33 Prozent günstiger!

Überlegt Ihr bereits seit Längerem, dem Kabel- oder Satellitenfernsehen den Rücken zuzukehren, ist Live-TV-Streaming genau das Richtige für Euch, wenn Ihr Eure Lieblingsserien nicht verpassen möchtet. Bei Zattoo gibt es bis zu 15. Mai ein ganz spezielles Angebot und so spart Ihr Euch satte 33 Prozent bei Abschluss des Ultimate-Abonnements. Ob sich das lohnt und was Euch erwartet, erfahrt Ihr in unserem Check!