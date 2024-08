Alle Bundesliga-Abos bei einem Anbieter: So seht Ihr wirklich jedes Spiel

Im Wettstreit um die Übertragungsrechte der Deutschen Bundesliga treten jedes Jahr einige große Anbieter gegeneinander an. Sky und DAZN gehören dabei zu den bekanntesten Namen, an denen niemand vorbeikommt, der Bundesliga-Fußball live sehen möchte. Doch das komplette Fußball-Erlebnis gibt es jetzt bei einem anderen Streaming-Dienst – und zwar bei MagentaTV! Für 55 Euro im Monat (für 12 Monate) sichert Ihr Euch so Sky bzw. WOW Live-Sport, DAZN sowie Magenta Sport und verpasst kein Bundesliga-Highlight.

Alle Spiele bei einem Anbieter?

Ausgerechnet die Telekom bietet mit ihrer „MegaSport“-Option bei MagentaTV ein Paket an, welches das eigene Sportangebot mit den Abos von DAZN und Sky (bzw. WOW) kombiniert. So müsst Ihr Euch nicht mehr mit verschiedenen Einzel-Abos herumschlagen – und das Ganze gibt es überraschend günstig. Günstig und Telekom – passt das überhaupt zusammen?

Mit nur einem Abo könnt Ihr jetzt wirklich alle Spiele der aktuellen Bundesliga-Saison sehen – und natürlich auch die Champions League, einige internationale Ligen und vieles mehr. Das Komplettpaket kostet 55 Euro im Monat (für 12 Monate). Wie dieses Angebot im Vergleich abschneidet, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Bundesliga-Komplettpaket der Telekom lässt Euch über 100 Euro sparen

Das MagentaTV „MegaSport“-Paket verspricht Euch alle Spiele der Deutschen Bundesliga in einem Abo – und das zu einem reduzierten Preis. Für 55 Euro pro Monat erhaltet Ihr DAZN, WOW Live-Sport (inklusive WOW Premium) und Magenta Sport. Damit habt Ihr tatsächlich Zugriff auf alle 34 Spieltage der aktuellen Bundesliga-Saison sowie die Relegation. Und natürlich gibt es noch viel mehr zu sehen. Allerdings benötigt Ihr zusätzlich ein MagentaTV-Abo. Die Option „Smart“ ist für die ersten sechs Monate kostenlos, danach fallen 10 Euro pro Monat an (bei 24 Monaten Laufzeit).

Der Preis mag auf den ersten Blick hoch erscheinen. Doch wenn Ihr die Einzelpreise für DAZN (34,99 Euro/Monat*) und WOW Live-Sport samt WOW Premium (29,99 Euro/Monat + 5 Euro/Monat) vergleicht, wird schnell klar, dass MagentaTV hier ein echtes Schnäppchen bietet. Ihr spart fast 10 Euro pro Monat, was über das Jahr hinweg stolze 119,76 Euro ausmacht – und das ohne Berücksichtigung der Gratis-Monate für MagentaTV Smart.

Magenta MegaSport Bundesliga-Bundle / © Screenshot / Telekom.de

Neben DAZN und WOW Live-Sport erhaltet Ihr aber ja auch noch Magenta Sport (12,95 Euro/Monat), das Euch Spiele der 3. Liga, der Frauen-Bundesliga und der Deutschen Eishockey Liga zeigt. Das Paket bietet also nicht nur Bundesliga-Fußball, sondern auch viele andere spannende Inhalte für Sport-Fans.

Der aktuelle Angebotspreis von 55 Euro pro Monat gilt jedoch nur für kurze Zeit und nur für die ersten 12 Monate. Danach steigen die Kosten auf 75 Euro monatlich, wodurch sich die Einzel-Abos für DAZN und WOW Live-Sport wieder mehr lohnen könnten. Bevor der Preis steigt, solltet Ihr also unbedingt kündigen und nach einem neuen Angebot Ausschau halten.

Alternative: Sky- und TV-Streaming im Bundle

Auch andere Streaming-Dienste buhlen mit Blick auf den Start der Bundesliga-Saison um Kunden und locken mit eigenen Abo-Deals. Dazu zählt auch der TV-Streamingdienst waipu.tv: Für monatlich 34,99 Euro (bei 12 Monaten Laufzeit) erhaltet Ihr hier das Perfect Plus-Abo (im Wert von 12,99 Euro) sowie WOW Live-Sport. Das Bundle bietet Euch somit nicht nur Bundesliga-Fußball via Sky-Streaming, sondern auch Zugang zu Pay-TV-Sendern wie Sport1+ HD und Eurosport2 HD. Generell habt Ihr mit waipu.tv Zugang auf rund 280 Sendern, wovon sich satte 264 sogar in HD streamen lassen.

waipu.tv und WOW Live-Sport im Abo-Bundle / © waipu.tv

Beachtet allerdings, dass nach den ersten 12 Monaten die Kosten wieder auf die Normalpreise steigen: 12,99 Euro für das TV-Streaming-Abo und 35,99 Euro für WOW Live-Sport. Auch hier solltet Ihr also rechtzeitig kündigen und auf ein neues Schnäppchen warten.

Was sagen die Fußball-Fans unter Euch zu dem neuen Angebot der Telekom? Schlagt Ihr hier zu? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!