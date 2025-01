Der Spitzenreiter bei den Heißluftfritteusen stammt weder von Tefal noch von Ninja. Stattdessen überzeugt ein Modell, das momentan nicht einmal 100 Euro kostet. Wir verraten Euch hier, was der Testsieger alles kann und wie viel Ihr genau zahlen müsst.

Wenn Ihr eine gute Küchenausstattung haben wollt, müsst Ihr nicht immer tief in die Tasche greifen. Der Stiftung Warentest Testsieger der Marke Cosori schlägt nämlich eine Brücke zwischen guter Qualität und einem mindestens genauso guten Preis.

Das bietet Euch der Testsieger

Die Cosori CP158-AF Heißluftfritteuse wurde von der Stiftung Warentest zum Sieger unter den Geräten mit einem Garraum gekürt und hat sich damit gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Zeit, das Gerät genauer anzuschauen:

Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 5,5 Litern eignet sich die Fritteuse optimal, um Gerichte für vier bis fünf Personen zuzubereiten. Dank 13 voreingestellten Programmen für Speisen wie Gemüse, Fisch oder Tiefkühlprodukte gelingen außerdem selbst Anfängern leckere Mahlzeiten im Handumdrehen. Mit einer Leistung von 1.700 Watt und einer Höchsttemperatur von 205 Grad zeigt das Gerät, dass es in puncto Leistung keine Kompromisse macht.

Ein weiteres Highlight: Im Lieferumfang enthalten sind ein Rezeptbuch mit 100 Ideen, fünf Grillspieße sowie ein passender Grillspießrost. Und nach dem Essen? Dann lässt sich der Innenkorb ganz bequem in der Spülmaschine reinigen – praktisch und zeitsparend zugleich.

Und der Preis?

Die Heißluftfritteuse von Cosori bietet nicht nur starke Leistung, sondern auch einen echt guten Preis. Regulär kostet das Modell bei MediaMarkt 104,99 Euro. Doch dank der aktuellen 11-Prozent-Rabattaktion zahlt Ihr jetzt nur 93,44 Euro*. Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt: Kein anderer Händler ist derzeit günstiger. MediaMarkt liefert damit das attraktivste Angebot im gesamten Netz. Wer auf der Suche nach einer hochwertigen wie erschwinglichen Heißluftfritteuse ist, sollte hier zuschlagen.

Die Rabattaktion bei MediaMarkt endet am 6. Januar – lange solltet Ihr also nicht zögern. Neben diesem Angebot stellen wir Euch hier noch viele weitere attraktive Technik-Deals bei MediaMarkt vor. Schaut unbedingt rein und entdeckt, was Ihr noch sparen könnt.

Hat Euch die Heißluftfritteuse überzeugt oder nutzt Ihr lieber den Backofen?