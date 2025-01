GRID Legends: Deluxe Edition ist ein rasantes, adrenalingeladenes Rennspiel, das Euch sicherlich die meiste Zeit in Atem halten wird, aber stellt sicher, dass Ihr ein leistungsfähiges Smartphone habt, um es voll genießen zu können. Musicolet Music Player ist eine leichtgewichtige, aber funktionsreiche Offline-Musik-App nur für Android. Kinnu: Superpower Learning ist eine innovative Lern-App, die das Lernen spannend und effektiv machen soll.

Weckt jeden Morgen mit einem sprechenden Wecker auf - mit Talking Alarm Clock Beyond! Infinity Nikki ist ein Open-World-Abenteuerspiel, das Modeelemente mit Erkundungstouren verbindet - was für ein Gameplay!

Falls keine dieser Apps Euer Interesse geweckt haben, seid Ihr vielleicht neugierig, dass es auch kostenpflichtige Apps gibt, die nur für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich sind. Wenn ja, dann schaut Euch unsere Rubrik"Kostenlose Apps der Woche" an, die zweimal pro Woche erscheint.

GRID Legends: Deluxe Edition (Android & iOS)

Wollt Ihr einen Adrenalinspiegel in die Höhe treiben? GRID Legends: Deluxe Edition ist genau das richtige Spiel für Euch, um 2025 in Schwung zu kommen. Hier könnt Ihr (hochoktanige) Rennen in einem Spiel erleben, das mit zusätzlichen Inhalten daherkommt und den Spielern ein umfassendes Rennpaket auf mobilen Plattformen bietet.

Mir gefällt, wie das Spiel Arcade-Rennen mit Simulationselementen kombiniert und so ein zugängliches und dennoch anspruchsvolles Gameplay bietet. Es war nicht so wahnsinnig unmöglich, aber es fühlte sich auch nicht so an, als könnte ich meine Gegner mit einer Dampfwalze überrollen. Außerdem hat das Spiel einen hohen Wiederspielwert und bietet eine große Auswahl an Autos und Strecken, die verschiedene Rennvorlieben bedienen.

Preis: 14,99 € / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Zusätzliche Fahrzeuge, Events und Anpassungsoptionen verleihen dem Spiel zusätzliche Tiefe. Optisch ist das Spiel mit seinen detaillierten Fahrzeugmodellen und dynamischen Umgebungen eine wahre Freude. Diese hochwertige Grafik stellt allerdings hohe Anforderungen an die Hardware, so dass Ihr vielleicht ein Flaggschiff oder ein höherwertiges Mittelklasse-Smartphone braucht, um das Spiel in vollen Zügen genießen zu können. Auf weniger leistungsstarken Geräten müsst Ihr mit niedrigeren Bildraten oder einer schlechteren Grafik rechnen.

Ladet Grid Legends aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Sprechender Wecker Beyond (nur Android)

Morgens aufzuwachen ist immer eine lästige Pflicht! Wie wäre es dann mit einer Wecker-App, die Euch viel mehr bietet als nur einen lausigen Klingelton? Talking Alarm Clock Beyond hilft Euch dabei, aus dem Bett zu kommen. Ich finde es toll, wie anpassungsfähig die App ist, ganz zu schweigen von der einfachen Benutzeroberfläche, die es zum Kinderspiel macht, sie zu konfigurieren, wenn Ihr das nächste Mal geweckt oder auf etwas aufmerksam gemacht werden wollt.

Anstatt nur das Standardrepertoire an Klingeltönen zur Auswahl zu haben, könnt Ihr Musik (MP3s, die lokal auf Eurem Handy gespeichert sind), eine ganze Wiedergabeliste (was ich nicht empfehlen würde, es sei denn, ihr wohnt alleine), die Wiederholung eines zufälligen Liedes, ein Online-Radio oder einen Radiostream einstellen. Sicherlich wird Euch eine der oben genannten Optionen helfen, schnell aus dem Bett zu kommen!

Weitere Optionen sind die schrittweise Erhöhung der Lautstärke und mein persönlicher Favorit, die Ansage der Uhrzeit und der Bezeichnung jedes einzelnen Weckers, den ich eingestellt habe. Ich kann auch einstellen, wie lange nach dem Klingeln des Weckers die Bezeichnung und die Uhrzeit gesprochen werden. Natürlich ist die Schlummertaste riesig und für alle, die gerne schlummern, kaum zu übersehen!

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (2,99 € pro Element) / Konto erforderlich: Nein

Wacht jeden Morgen nicht mit einem Brummton auf, sondern mit einer Rede, die Euch sicher helfen wird, aus dem Bett zu kommen. / © nextpit

Oh, es gibt auch Timer- und Stoppuhrfunktionen, wie man es von einer Uhren-App erwartet. Alles in allem ist dies eine lustige Ergänzung für jedes Handy, aber wenn ihr schon so sehr an Eure aktuelle Wecker-App gewöhnt seid, könnte es anfangs vielleicht etwas schwierig sein, sich daran zu gewöhnen.

Ladet Talking Alarm Clock Beyond aus dem Google Play Store herunter.

Kinnu: Superkräfte lernen (Android & iOS)

Hey, was kann man am neuen Jahr nicht mögen, außer zu versuchen, sich zu verbessern, um ein besserer Mensch zu werden? Kinnu ist eine App, die sich auf kognitionswissenschaftliche Prinzipien stützt und eine Vielzahl von mundgerechten Kursen zu verschiedenen Themen anbietet, damit Ihr Euer Wissen besser behalten könnt und eine tägliche Lerngewohnheit entwickelt.

Kinnu will Euch zu Tausendsassas machen, indem es Kurse in Bereichen wie Psychologie, Lebenskunde, Gesundheit, Wissenschaft, Geschichte, Technik und Literatur anbietet, so dass kein Interessengebiet unberührt bleibt. Mit der so genannten "Memory Shield Technology" soll die App den Nutzern helfen, Informationen besser zu behalten und sicherzustellen, dass das Gelernte nicht so leicht vergessen wird.

Nachdem ich Zeit mit Kinnu verbracht hatte, konnte ich in Gesprächen mit anderen einige interessante Informationen aufschnappen, ohne dass ich als introvertierter Mensch in sozialen Kreisen als ratlos dastand. Trotzdem bin ich nicht in der Lage, die Sprache der Gen Z und Gen Alpha zu entziffern. Zumindest machen die spielerischen Elemente von Kinnu das Lernen spannend und motivierend, so dass ich regelmäßig wiederkommen möchte.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Verbessert Euch, indem Ihr dieses Jahr etwas Neues über Kinnu lernt. / © nextpit

Mir gefällt auch, dass die App Audio-Versionen aller Inhalte enthält. Das macht das Lernen unterwegs möglich und bietet denjenigen, die lieber auditiv lernen oder Schwierigkeiten beim Lesen haben, eine weitere Möglichkeit. Natürlich ist es immer gut, das, was ihr hier lernt, auf Fakten zu überprüfen und es wie Wikipedia zu behandeln.

Ladet Kinnu: Superpower Learning für YouTube aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter

Musicolet Music Player (nur für Android)

Ihr wollt eine Offline-Musik-App auf Eurem Android-Smartphone, die werbefrei ist und gleichzeitig ein intuitives Design und leistungsstarke Funktionen bietet? Der Musicolet Music Player ist eine Alternative für Musikliebhaber, die einen unkomplizierten Musikplayer für Ihr Handy suchen. Denkt daran, dass er für die Offline-Musikwiedergabe gedacht ist, Ihr braucht also keine Internetverbindung.

Wenn es etwas gibt, das ich an Musicolet liebe, dann ist es die Tatsache, dass es völlig werbefrei ist und somit ein ablenkungsfreies Hörerlebnis bietet. Mir gefällt auch, dass es mehrere Warteschlangen verwalten kann, ohne dass ich etwas verpasse. So kann ich bis zu 20 Wiedergabewarteschlangen erstellen und zwischen ihnen wechseln, was ideal ist, um verschiedene Wiedergabelisten für unterschiedliche Stimmungen oder Aktivitäten zu erstellen.

Die übersichtliche und minimalistische Benutzeroberfläche ist ein weiterer Pluspunkt für mich, denn sie lässt keine Zweifel an der Navigation aufkommen. Dank der nahtlosen Integration von Gesten ist die Navigation eine unkomplizierte Angelegenheit, vor allem wenn es um die Wiedergabe geht.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Spielt Musikdateien auf dem Android-Smartphone ab - mit Musicolet! / © nextpit

Wenn Ihr eine große Musiksammlung habt, ist der integrierte Tag-Editor mehr als willkommen, mit dem Ihr Metadaten direkt in der App bearbeiten könnt. Das Durchsuchen von Ordnern macht es einfach, die auf dem Gerät gespeicherten Lieder zu organisieren und darauf zuzugreifen. Außerdem gibt es einen eingebauten Equalizer und die App arbeitet mit externen Equalizern zusammen, wenn Ihr mehr Kontrolle über die Klangqualität haben wollt.

Ladet den Musicolet Music Player aus dem Google Play Store herunter.

Infinity Nikki (Android & iOS)

Mode und Gaming? Passt das überhaupt zusammen? Anscheinend schon, denn in Infinity Nikki steuere ich die Protagonistin Nikki im Fantasiereich Miraland. In diesem Spiel geht es vor allem um Mode, und ich sammle eine Vielzahl von Outfits. Jedes dieser Outfits verleiht einzigartige Fähigkeiten, die wichtig sind, um sich in der Welt des Spiels zurechtzufinden und Herausforderungen zu meistern.

Klingt wie Mario, der einen Tanooki-Anzug trägt, um an schwer zugängliche Orte zu gelangen, oder? Die reichhaltige, offene Welt bietet mir eine hochdetaillierte Umgebung, die ich erkunden kann, während ich Aktivitäten wie Fischen, Interaktion mit NSCs und dem Herstellen von Kleidungsstücken nachgehe. Ach ja, welcher Entwickler kann heutzutage noch auf Crafting verzichten?

Beachtet, dass es sich um ein Gacha-Spiel handelt, also überlegt es Euch zweimal, bevor Ihr einsteigt, wenn Ihr knapp bei Kasse seid. Auch wenn die Monetarisierung des Spiels minimal ist, gibt es immer noch das FOMO-Gefühl, wenn ihr seht, wie andere ihr eigenes Geld einstecken. Ich konnte das Spiel ausgiebig anpassen, ohne viel Geld zu investieren.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 49,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Alles in allem ist dies ein sehr beruhigendes und entspannendes Spiel, bei dem ich mir nicht in die Hose machen muss und das mich nicht aus der Fassung bringt. Es scheint allerdings ein leistungsfähigeres Handy zu erfordern, also sollten Besitzer von Einsteiger-Smartphones vielleicht lieber die Finger davon lassen.