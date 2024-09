Schaut Ihr gerne Fußball, kennt Ihr sicherlich das große Problem mit der Verteilung der TV-Rechte. Ein Teil davon geht an DAZN, die für Ihr Jahresabonnement mindestens 34,99 Euro pro Monat verlangen. Wollt Ihr alle Spiele verfolgen braucht Ihr allerdings noch weitere Anbieter wie WOW, die ebenfalls 35,99 Euro monatlich von Euch möchten. Seid Ihr jedoch Fans des Hamburger SV, von Hertha BSC oder, wie ich, vom großartigen 1.FC Kaiserslautern, lohnt sich die WOW-Variante mehr.

Denn Ihr bekommt alle Spiele der 2. Bundesliga geboten. Für kurze Zeit ist jetzt allerdings ein richtig spannendes Angebot bei waipu.tv aufgetaucht. Hier könnt Ihr Euch das Live-Sport-Jahrespaket von WOW in Verbindung mit dem Perfect-Plus-Abonnement für 24,99 Euro für ein Jahr deutlich günstiger sichern.

Das Sport-Paket von waipu.tv im Überblick

Bereits als kleiner Junge hat es mich immer auf den Betzenberg gezogen. Da ich mittlerweile allerdings fast 300 km entfernt wohne, beiße ich in den sauren Apfel und habe ein entsprechendes Streaming-Abonnement. Das Angebot von waipu.tv beinhaltet ein solches Abo bereits und so könnt Ihr Euch hier auf die Samstagsspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, Premier League, des DFB-Pokals, die Rennen der Formel 1 und mehr freuen.

Normalerweise verlangt WOW gerade 24,99 Euro im Monat, wenn Ihr ein neues Abo über ein ganzes Jahr abschließt. Das hat waipu genutzt und packt Euch 280 TV-Sender (davon 266 in HD), 100 Stunden Aufnahmespeicher, 30.000 Filme und Serien in der waiputhek und bis zu fünf gleichzeitige Streams im Perfect-Plus-Kombi-Abo dazu – und das völlig kostenlos. So zahlt Ihr hier ebenfalls nur 24,99 Euro im Monat und bekommt das Streaming-Abo von waipu.tv obendrauf, wodurch Ihr 12,99 Euro pro Monat spart.

Mega-Deal von waipu.tv nur wenige Tage gültig

Denkt allerdings daran, dass Ihr beide Streaming-Apps auf Eurem Fernseher braucht um das gesamte Angebot wahrzunehmen. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 12 Monaten dürft Ihr jedoch wieder den regulären Preis für beide Abonnements zahlen. Denkt also unbedingt an eine rechtzeitige Kündigung, wenn Ihr den Service nicht mehr nutzen möchtet. Für Fußball-Fans ist dieses Angebot wirklich spannend, vor allem dann, wenn Ihr die "beste 2. Liga aller Zeiten" nicht verpassen möchtet.

Ihr solltet Euch jedoch besser die Laufschuhe anziehen, wenn Ihr den Deal noch wahrnehmen wollt. Es handelt sich nämlich um einen Flash-Sale, für den Ihr nur noch sehr wenige Tage (oder Stunden) Zeit habt. Anschließend verschwindet das Angebot wieder in den weiten des Netzes und ob es hier zu einer Nachspielzeit kommt, ist fraglich.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Für welchen Verein schlägt Euer Herz und ist er die hohen Kosten von DAZN & Co. wert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!