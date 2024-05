Bye Bye ICQ: Nach 28 Jahren stellt der Messenger seinen Dienst ein

ICQ stellt seinen Dienst ein

Wer jenseits der 30 ist und in den späten 90er-Jahren einen internetfähigen Computer bei sich zu Hause hatte, kennt vermutlich den ICQ-Messenger. Zu einer Zeit, in der man sich noch manuell über ein ISDN-Modem ins Internet einwählte, jede Minute genau abgerechnet wurde und ein gleichzeitiges Telefonieren oft nicht möglich war, war das Chat-Programm bei vielen die erste Wahl, um sich mit Freunden digital auszutauschen.



Ursprünglich von vier israelischen Studenten und ihrer Firma Mirabilis entwickelt, startete ICQ seinen Dienst im November 1996 und gilt damit als erster weltweiter Instant-Messaging-Dienst im heutigen Sinne.

Aufstieg und Fall

Nicht zuletzt, weil das Programm kostenlos verfügbar war, sammelte die Chat-App schnell eine große Nutzerzahl. Schon zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung hatten über neun Millionen Menschen ein Konto bei ICQ. 2,5 Millionen Personen verwendeten den Dienst sogar täglich.



Im Juni 1998 kaufte dann der damalige Internet-Riese AOL die Firma hinter ICQ für 407 Millionen US-Dollar. Etwa drei Jahre später erreichte die Anwendung mit 100 Millionen registrierten Nutzern den Höhepunkt ihrer Popularität.

Doch mit dem Aufkommen anderer Dienste wie dem MSN-Messenger und Social-Media-Plattformen wie MySpace und Facebook verlor ICQ den Anschluss. Viele Nutzer kehrten dem Programm in der Folge den Rücken.



Schließlich verkaufte AOL den Messenger 2010 nach Russland an die Firma Digital Sky Technologies, aus der später VK, das russische Gegenstück zu Facebook werden sollte. Dort erfreute sich ICQ zu diesem Zeitpunkt immer noch großer Beliebtheit. Mittlerweile ist die Nutzung jedoch auch in Russland stark zurückgegangen.

Erfolgloser Rettungsversuch

Ein Versuch im Jahr 2020, dem Programm mit einem Facelift und zusätzlichen Funktionen noch einmal neues Leben einzuhauchen, war erfolglos. Und so verkündet jetzt der Betreiber kurz und knapp auf der Webseite von ICQ, dass der Dienst zum 26. Juni 2024 endgültig eingestellt wird.



Auch wenn ICQ die Bühne des Internets damit recht leise verlässt, endet doch eine Ära. Viele haben mit Sicherheit einige schöne persönliche Erinnerungen, die sie mit dem Messenger verbinden. Wir sagen Danke und Lebewohl!

Zusammenfassung