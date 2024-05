Lasergravur zeichnet sich nicht nur durch ihre feine und schnelle Arbeit aus, sondern auch durch die Beständigkeit, die der hochenergetische Laserstrahl liefert. Das Verfahren eignet sich hervorragend zur Deko, Beschriftung oder Markierung von verschiedenen Materialien. Vielleicht für den Start in Euer eigenes etsy-Business? Mit dem Falcon2 Pro hat der Hersteller Creality nämlich jetzt den ersten geschlossenen Lasergravierer und -schneider mit einer Schneideleistung von 60 Watt vorgestellt.

Creality Falcon2 Pro 60-W-Schneideleistung | Dreistufig einstellbarer Strahl | Tri-Metall-Düse | Eingebaute Kamera | Geschlossenes Design | Gratis 1,6-W-Lasermodul

Der Creality Falcon2 Pro im Kurz-Check

Beim Creality Falcon2 Pro ist nicht nur die effektive Arbeit wichtig, denn auch in puncto Sicherheit müsst Ihr Euch hier keine Sorgen machen. Neben der geschlossenen Bauweise und dem Laser-Filter-Gehäuse ist das integrierte Lasermodul mit einem FDA-Sicherheitszertifikat der Klasse 1 ausgezeichnet. Durch den 60-W-Laser, der aus zwölf 5,5-W-Lasern besteht, arbeitet der Falcon2 Pro präzise und deutlich schneller als andere Lasergravierer.

Der Hochleistungsstrahl lässt sich zudem in drei Stufen von 22 W, 40 W und 60 W einstellen, um verschiedene Materialien zu bearbeiten. Damit die Gravur auch an dem Platz ist, an dem sie sich befinden soll, verfügt der Falcon2 Pro über eine integrierte Kamera, um sich automatisch zu positionieren. Dadurch habt Ihr auch die Möglichkeit, mehrere Materialien gleichzeitig gravieren zu lassen. Ein integrierter Ventilator sorgt zudem dafür, dass der Falcon2 Pro nicht überhitzt.

Die Schneideleistung des Creality Falcon2 Pro lässt sich per Knopfdruck anpassen. / © Creality

Da es sich um ein geschlossenes System handelt, seid Ihr auf einen bestimmten Arbeitsbereich beschränkt. Dieser ist mit 400 × 400 mm jedoch groß genug. Als Bonus erhaltet Ihr noch ein 1,6-W-Lasermodul, mit dem Ihr Feinarbeiten vornehmen könnt. Das ist vor allem dann nützlich, wenn Ihr etwa ein Foto Eurer Liebsten in das Material eingravieren möchtet.

Zu guter Letzt setzt Creality beim Falcon2 Pro auf eine Tri-Metall-Düse, die sich problemlos auswechseln lässt. Bei dem Gerät handelt es sich zudem nicht nur um eine Gravur-Maschine. Denn der Falcon2 Pro kann Materialien mit dem Laser auch schneiden und lässt Eurer Kreativität somit freien Spielraum.

Jetzt noch den Vorbesteller-Bonus sichern

Mit einem Preisschild von 2.872 Euro ist der Creality Falcon2 Pro nicht unbedingt etwas, das Ihr aus der Kaffeekasse zahlen könnt. Betrachtet Ihr jedoch die Leistung und Features, die Euch die Maschine liefert, relativiert sich das schnell wieder. In der Regel müsst Ihr für ein solches Gerät mit Preisen jenseits der 3.500 Euro rechnen.

Vom 24. Mai bis zum 15. Juni habt Ihr die Möglichkeit, Euch einen der ersten 200 Falcon2 Pro vorzubestellen. In dieser Zeit erhaltet Ihr einen Direktrabatt von 15 Prozent und könnt Euch zudem verschiedene Überraschungspakete sichern. So erhalten die ersten 100 Kunden ein Geschenk im Wert von rund 200 Euro, während die Bestellungen 101 bis 200 ein Geschenk im Wert von circa 50 Euro bekommen.

Als besonderer Bonus erwartet zudem eine/n Glückliche/n eine gratis Bestellung. Schnell sein lohnt sich hier also in jedem Fall.

Für Privatkunden ist ein solches Gerät sicherlich nur dann etwas, wenn Ihr Euch hobbymäßig damit beschäftigt. Aber gerade für Firmen oder Geschäfte, die einen solchen Service anbieten, ist der Creality Falcon2 Pro wirklich interessant.

Was haltet Ihr vom Creality Falcon2 Pro? Welche Einsatzmöglichkeiten seht Ihr noch? Lasst es uns wissen!