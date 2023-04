Casa Casi 97: KI – maximal unser zweitgrößtes Problem

Manchmal ist das so: Da quälen einen Gedanken und verhindern, dass man in den Schlaf findet. Und wenn ich in so einer Situation bin und viel zu viel grüble, verschicke ich Sprachnachrichten und quäle auch andere mit meinen Gedanken. In diesem Fall waren es Gedanken zum Thema Künstliche Intelligenz und die Empfänger waren meine eifrigen Podcast-Gefährten Palle und Fabi.

Aber natürlich sollen nicht nur die beiden Jungs meine Ideen mitbekommen, sondern Ihr alle ebenso. Gruß übrigens an unseren NextPit-Leser TenTen, der jüngst erklärte, dass man nicht immer Zeit hat für 'ne Stunde Podcast, durchaus aber zehn Minuten fürs Lesen eines Artikels. Heute hab ich mir Mühe gegeben und sowohl einige meiner Gedanken auf Substack in den Artikel gepackt – und die Länge des Podcasts auf gut 20 Minuten gedrückt. ;)

Ich hoffe, dass Ihr Spaß damit habt, auch wenn es kein Gag-Feuerwerk ist diesmal, und auch die glockenklaren Stimmen meiner Mistreiter fehlen. Gebt bitte mal Laut, wie Ihr das Thema betrachtet: Bin ich da auf dem Holzweg, oder könnt Ihr meinen Ansatz nachvollziehen? Besten Dank für Euren Support seit fast 100 Folgen, fürs Hören, Teilen und Kommentieren!

Casa Casi 97: Show Notes

