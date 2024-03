Das sind die bestbezahlten Tech-Jobs in Deutschland

In der Tech-Branche nimmt das Tempo ordentlich Fahrt auf. In großen Unternehmen kämpfen die Chief Technology Officers darum, Qualifikationslücken zu schließen. In kleinen und mittelständischen Unternehmen haben sie Mühe, diese zu finden.

Im Moment gilt die ganze Aufmerksamkeit und die Investitionen der generativen KI (gen AI), weil alles, vom Code bis zu den Bildern, durch ein bisschen Tippen auf der Tastatur erzeugt werden kann.

Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir ganz auf Tastaturen, Mäuse und Touchpads verzichten und die Technologie einfach bitten, alle unsere Aufgaben zu erledigen, und zwar im Dialog.

Dank aufstrebender internationaler Start-ups wie Anthropic, OpenAI oder MistralAI wird künstliche Intelligenz zunehmend in alle möglichen Berufssparten vordringen, nicht nur in die der Spitzentechnologie.

Die Regulierungsbehörden arbeiten daran, aufzuholen. Das bevorstehende EU-KI-Gesetz wird die Leitplanken für einen Sektor setzen, der weitreichende Folgen haben wird.

Daher sind sowohl öffentliche als auch private Arbeitgeber auf der Suche nach Menschen mit dem nötigen Talent, um KI zu entwickeln und zu steuern. Im öffentlichen Sektor gehören dazu diejenigen, die über die Fähigkeiten verfügen, KI in der Regierung zu nutzen, KI-Regulierungskapazitäten aufzubauen und das KI-F&E-Ökosystem zu stärken.

In den Unternehmen sind es diejenigen, die über die Fähigkeiten verfügen, KI für neue verbraucherorientierte und geschäftsorientierte Produkte und Dienstleistungen zu nutzen und durch die Entwicklung neuer Systeme und Prozesse interne Effizienzsteigerungen zu erzielen.

Selbst in diesem sich schnell verändernden Umfeld werden bestimmte technische Fähigkeiten weiterhin gefragt sein. Dazu gehören Machine-Learning-Ingenieure und Data Scientists, also diejenigen mit den Fähigkeiten, auf die wir angewiesen sind, um Daten zu nutzen, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und intelligente Algorithmen zu entwickeln.

KI verändert IT-Jobs grundlegend … und die Gehälter. / © Gorodenkoff/Adobe Stock

Laut Indeed können Senior Machine Learning Engineers derzeit bis zu 99.000 Euro im Jahr verdienen. Wenn Ihr einen Vertrag abschließen wollt, könnt Ihr mit Tagessätzen für Machine Learning und Data Scientists von etwa 400 Euro pro Tag rechnen.

Laut derselben Quelle gehören UX-Designer/innen mit einem Durchschnittseinkommen von 70.500 Euro zu den Spitzenverdienern in der allgemeinen Tech-Branche, während Dateningenieur:innen, DevOps-Ingenieur:innen und IT-Projektmanager:innen ein durchschnittliches Jahresgehalt von rund 68.000 Euro haben.

Eines der positivsten Ereignisse in der hiesigen Tech-Welt war die Nachricht, dass Microsoft bis zum nächsten Jahr 3,2 Mrd. Euro investieren und damit die Kapazität seiner KI- und Rechenzentrumsaktivitäten in Deutschland verdoppeln wird.

Dies geschieht zu einer Zeit, in der das Land versucht, den digitalen Wandel zu unterstützen und gleichzeitig mit schwächelnden Wirtschaftsindikatoren fertig zu werden. Die DIHK geht davon aus, dass die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 0,5 Prozent schrumpfen wird.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), das Forschung und Entwicklung fördert, wird in den kommenden Jahren mehr als 1,6 Milliarden Euro in KI investieren, um Deutschland den Anschluss an die kommende Welle zu sichern.

In der Zwischenzeit liefern lokale Helden wie Bitbot, ein Unternehmen für automatisierten Handel, das bereits das Interesse von Investoren in der Welt der dezentralen Finanzwirtschaft (DeFi) geweckt hat, bereits einen Beweis für die Art von Innovation, die wahrscheinlich entstehen wird.

Wenn Ihr Lust habt, in Deutschland Karriere zu machen, schaut Euch diese und weitere Jobs bei der nextpit Jobbörse an.

Software Developer Account Manager für die Polizei (w/m/d), Dataport, Hamburg

Gestaltet als Software Developer Account Manager (w/m/d) bei dem größten staatlichen IT-Unternehmen den Weg der öffentlichen Verwaltung und Gesellschaft in die digitale Zukunft.

Lead PHP / Fullstack Developer (m/w/d), denkwerk GmbH, Köln

Hier habt Ihr die Chance, als PHP-/Fullstack-Entwickler:in in einer inhabergeführten Digitalagentur mit 260 Mitarbeiter:innen aus 28 Ländern mitzuarbeiten, die einzigartige digitale Produkte für ihre Kund:innen entwickelt. Diese Aufgabe, bei der Ihr ein Webentwicklerteam leitet, richtet sich an Personen mit sehr guten PHP-Kenntnissen, guten HTML- und CSS/SCSS-Kenntnissen und soliden Java-Kenntnissen.

Head of IT Infrastructure Operations and Service (m/w/d), Contilia GmbH, Essen

Als Head of IT Infrastructure arbeitet Ihr in einem dynamischen Umfeld und kümmert Euch um die Auswahl und Steuerung von Dienstleistern in allen Bereichen des Infrastrukturbetriebs und der IT-Services. Dazu gehören Rechenzentren, Virtualisierung, Datenbanken, Storage und Backup für Contilia, eine Gruppe, zu der eine Reihe von Krankenhäusern und Gesundheitsdienstleistern zählen.

Beginnt Eure Suche nach einem gut bezahlten Tech-Job noch heute bei der nextpit Jobbörse. Dieser Artikel wurde von Sandra O'Connell geschrieben.