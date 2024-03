Xiaomi startet großen Oster-Sale – Redmi Note 12 5G nur noch 129,90 €!

Bei Xiaomi bietet gerade zahlreiche Osterangebote an und Ihr könnt hier von Rabatten und Gutscheinen profitieren. Einer davon betrifft das Xiaomi Redmi Note 12 5G, das Ihr derzeit für gerade einmal 129,90 Euro bekommt. Möglich macht dies ein bestimmter Code für Neukunden. Doch auch weitere Smartphones, wie das Poco X6, sind gerade günstiger zu Haben. Wir haben uns die Aktion einmal genauer für Euch angeschaut.

Seit dem 14. März bietet Xiaomi seine jährliche Oster-Aktion an. Hier habt Ihr die Möglichkeit, mit verschiedenen Rabatten richtige gute Deals einzuheimsen. Dabei staffelt der Hersteller die Aktion wie üblich in verschiedene Phasen und die erste läuft bis zum 20. März. In diesem Zeitraum habt Ihr die Möglichkeit, Euch das Mittelklasse-Smartphone Xiaomi Redmi Note 12 mit den Redmi Buds 4 zum unschlagbaren Preis von 129,90 Euro zu sichern.

Das Xiaomi Redmi Note 12 5G bietet für ein Smartphone unter 200 Euro wirklich viel. Es ist mit einem 6,67-Zoll-AMOLED-Bildschirm ausgestattet, das über eine Full-HD+-Auflösung und 120-Hz-Bildwiederholrate verfügt. Die nötige Rechenleistung bringt ein Snapdragon 4 Gen 1 mit 4 GB RAM und 128 GB Flash-Speicher, der mit einer microSD-Karte erweiterbar ist. Auf der Rückseite findet sich eine Triple-Kamera, die aus einer 48-MP-Hauptkamera, einer 8-MP-Ultraweitwinkelkamera und einer (etwas überflüssigen) 2-MP-Makrokamera besteht.

Der 5.000-mAh-Akku lässt sich zudem mit 33 W recht fix wieder mit Saft versorgen. Gerade für Handy-Anfänger oder als Zweitgerät also eine durchaus solide Wahl, vor allem zum Preis von 129,90 Euro. Zusätzlich gibt es hier noch die Redmi Buds 4 in weiß gratis dazu, wenn Ihr sie in Euren Warenkorb legt.

So spart Ihr Geld während der Xiaomi-Osteraktion

Möchtet Ihr Euch das Xiaomi Redmi Note 12 zum Deal-Preis sichern, benötigt Ihr zwei Dinge: einen Gutschein und einen neuen Xiaomi-Account. Der Coupon "WELCOME15" gilt nämlich nur, wenn Ihr Neukunden seid. Dieser spart Euch 15 Euro, allerdings gewährt Euch der Hersteller einen weiteren Rabatt von 15 Euro, wenn der Wert Eures Warenkorbs (ohne Rabatte) 150 Euro übersteigt, was hier der Fall ist.

Während der gesamten Xiaomi-Osteraktion* erwarten Euch noch weitere Aktionen, wie etwa kurzfristige Hot-Deals, Studentenrabatte und mehr. Es lohnt sich also, häufiger vorbeizuschauen, um keine Angebote zu verpassen.

Weitere spannende Angebote der Xiaomi-Aktion

Neben dem Xiaomi Redmi Note 12 5G bietet der Hersteller noch weitere Geräte mit einem ordentlichen Rabatt an. Ihr erhaltet hier nicht nur den angezeigten Rabatt, sondern zusätzlich 30 Euro Rabatt, wenn der Warenkorb-Wert 150 Euro übersteigt und Ihr den Code "WELCOME15" eingebt. Dieser Rabatt ist in den folgenden Angeboten jedoch nicht eingerechnet, da Ihr auch Geburtstags- oder Studentenrabatte nutzen könnt. Nachfolgend findet Ihr einige weitere spannende Deals:

Xiaomi Poco X6 Pro (12 / 512 GB) für 379,90 Euro (statt 419,90 Euro)*

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus für 169,99 Euro (statt 249,90 Euro)*

Xiaomi Smart Pet Fountain für 45,99 Euro (statt 79,99 Euro)*

Xiaomi BookS + Xiaomi BookS Keyboard für 449,00 Euro (statt 848,00 Euro)*

Xiaomi 13T für 549,90 Euro (statt 649,90 Euro)*

Denkt zudem daran, dass Bestandskunden nicht in den Genuss des Neukunden-Gutscheins kommen, dafür aber ihre Mi-Points wieder in Gutscheine umwandeln können. So bekommt Ihr etwa für 1.000 Punkte einen Gutschein über 30 Euro.

