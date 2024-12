Frohe Weihnachten, liebe nextpit-Community!

Wenn wir auf das Jahr zurückblicken, muss man nur ein paar Monate zurückgehen, um zu sehen, wie viel sich verändert hat: Vor etwas über einem Jahr sind inside digital und nextpit zusammengegangen. So viel ist seitdem passiert! Für uns als Team bedeutete diese Fusion nicht nur mehr spannende Projekte, sondern auch ganz neue Wege in der Zusammenarbeit. Ihr seht das unter anderem daran, dass mittlerweile immer mehr neue Redaktionsmitglieder auf nextpit schreiben und eigene Perspektiven einbringen.

Wir blicken also auf ein ereignisreiches Jahr zurück, in dem wir gemeinsam gewachsen sind und uns weiterentwickelt haben. Dabei war nicht nur in unseren Redaktionsräumen jede Menge los – die gesamte Welt erscheint turbulent. Vieles prasselt täglich auf uns ein, sei es in den Nachrichten, auf Social Media oder direkt im Alltag. Manchmal wünscht man sich, einfach mal durchatmen und abschalten zu können.

Und genau das wünschen wir Euch für die Weihnachtszeit: eine kleine Auszeit von all dem Trubel, ein paar ruhige Tage und die Gelegenheit, Kraft für das kommende Jahr zu tanken. Gönnt Euch und Euren Liebsten ein paar Momente der Besinnlichkeit. Ob mit gutem Essen, spannenden Games, einem guten Buch oder einfach einer Auszeit vom Smartphone – genießt die Feiertage auf Eure ganz persönliche Weise.

Wir sagen Danke für Euer Vertrauen und Eure Treue im abgelaufenen Jahr. Es war aufregend, es war fordernd, und manchmal hatte man das Gefühl, alles würde sich im Rekordtempo verändern. Umso schöner ist es, zu wissen, dass Ihr weiter an unserer Seite seid!

Frohe Weihnachten und ein gesundes, glückliches neues Jahr 2025 wünscht Euch das gesamte nextpit-Team!