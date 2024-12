Solltet Ihr heute morgen aufgestanden sein und habt erschrocken festgestellt, dass bereits der 23. Dezember ist, seid Ihr nicht alleine mit dem mulmigen Gefühl in der Magengegend. Damit Ihr auf der Fahrt zur Familie nicht mit Ausreden jonglieren müsst, warum es denn nur für Blumen der nächstgelegenen Tankstelle gereicht hat, haben wir eine Auswahl der besten Gutscheine für Euch zusammengestellt.

Kurz vor knapp: Die besten Geschenkideen für Tech-Nerds

Obwohl Geschenkkarten weithin als "unpersönlich" gelten, sind es dennoch sehr beliebte Geschenke. Denn der Beschenkte muss sich keine Sorgen um etwaige Umtauschprobleme machen, da ein Gutschein-Geschenk direkt für das "richtige" Geschenk eingelöst werden kann. Nachfolgend findet Ihr ein Inhaltsverzeichnis, um Euch direkt zum gewünschten Absatz in diesem Artikel zu bringen.

Amazon-Gutscheine: Für diejenigen, die schon alles haben!

Amazon-Gutscheine dürften mitunter zu den beliebtesten Ihrer Art gehören. Denn der Versandriese hat nicht nur (fast) jedes Produkt dieser Erde vorrätig, sondern bietet auch eine Vielzahl an verschiedenen Geschenkgutscheinen zum Versenden, ausdrucken oder direkt digital. Der nachfolgende Link führt Euch zur Gutschein-Übersicht von Amazon, bei der Ihr frei wählen könnt, welche der vielen Möglichkeiten Ihr nutzen möchtet.

Affiliate Angebot Amazon Gift Card

Ob nun für Gamer, Tech-Fans oder sogar Smart-Home-Fanatiker, die Amazon-Gutscheine lohnen sich quasi für jeden. Der amerikanische Konzern bietet allerhand Produkte von A wie AA-Batterien bis hin zu Z wie Zuckerwattemaschinen. Dementsprechend begehrt sind die Gutscheine natürlich auch, denn die Beschenkten können sich quasi alles kaufen.

Affiliate Angebot Amazon Gift eCard

Klickt Ihr auf den obigen Link, kommt Ihr direkt zur Gutschein-Übersicht auf Amazon. Hier könnt Ihr Euch außerdem entscheiden, welches Muster Ihr für Euren Gutschein wählen wollt – und natürlich auch, über welchen Betrag dieser verfügen soll.

Bei lediglich 15 Cent geht der digitale Spaß los, das obere Limit sind fette 5.000 Euro! Entscheidet Ihr Euch allerdings für die Print-at-Home-Version, müsst Ihr wenigstens 1 Euro investieren, und auch hier liegt die Obergrenze liegt bei 5.000 Euro. In diesem Gutschein-Hauptquartier findet Ihr sicherlich den passenden Gutschein, der nicht nur Kinderaugen leuchten lässt.

Doch nicht nur Amazon-Gutscheine gibt es beim Versandriesen, sondern auch solche wie den von Wunschgutschein.de. Dieser lässt Euch einen Gutschein für rund 500 Stores einlösen, also müsst Ihr Euch nicht einmal auf einen speziellen Anbieter festlegen. Habt Ihr also eine "Ich brauche nichts"-Person in Eurem Bekanntenkreis, ist ein solcher Gutschein sicherlich besonders spannend.

Bedenkt dabei aber, dass die externen Karten andere Limits und Mindestbeträge haben. Lasst uns also abschließend nochmal den Amazon-Gutschein zusammenfassen:

Besonders geeignet für : Jeden, der nicht aus ethischen Gründen auf Amazon verzichten will

: Jeden, der nicht aus ethischen Gründen auf Amazon verzichten will Dauer der Gültigkeit : Bis zum Ende des zehnten Jahres nach dem Kauf

: Bis zum Ende des zehnten Jahres nach dem Kauf Minimaler Betrag : 15 Cent

: 15 Cent Direkt verfügbar? Ja, dank digitalem Gutschein

Geschenkkarten von Saturn und Media Markt: Für alle, die Amazon keine Chance geben!

Amazon ist ein US-amerikanischer Megakonzern und steht häufig aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen und des massiven Wachstums in der Kritik. Auch Lex Luthor Jeff Bezos fällt immer wieder durch seine exzentrische Art auf. Reagiert der zu Beschenkende allergisch auf den südamerikanischen Fluss oder kauft einfach gerne lokaler ein, bleiben Euch noch viele andere Händler. So könnt Ihr beispielsweise beim Technikkauf auf Saturn und Media Markt setzen.

Die beiden größten deutschen Technikmärkte bieten jeweils Gutscheinkarten an, die per Post zu Euch kommen oder direkt nach dem Kauf zum Ausdrucken bereitstehen.

Affiliate Angebot Saturn Gutscheinkarten

Affiliate Angebot Media Markt Gutscheine

Der Mindestbetrag bei Saturn und Media Markt liegt jeweils bei 5 Euro, und Ihr könnt maximal 150 Euro ausgeben. Praktisch ist zudem, dass sich die Gutscheine sowohl Online als auch in der Filiale einlösen lassen. Bei Saturn habt Ihr lediglich die Regelverjährungsfrist zu beachten, diese gilt laut Verbraucherzentrale für drei Jahre.

MediaMarkt ergänzt hier jedoch, dass die Geschenkkarte ab der letzten Nutzung fünf Jahre lang gültig ist. Bei Nichtbenutzung liegt die Gültigkeit auch hier bei drei Jahren.

Besonders geeignet für : Jeden, der aus ethischen Gründen auf Amazon verzichten will

: Jeden, der aus ethischen Gründen auf Amazon verzichten will Dauer der Gültigkeit : Drei Jahre bei Nichtbenutzung, fünf bei angebrochenem Guthaben

: Drei Jahre bei Nichtbenutzung, fünf bei angebrochenem Guthaben Minimaler Betrag : 5 Euro

: 5 Euro Direkt verfügbar? Ja, dank Sofortausdruck

Apple App-Store und Google Play Store: So verschenkt Ihr Apps

Ich denke, ich bin nicht alleine, dass mir bestimmte Apps wirklich zusagen, ich allerdings keine 15 Euro dafür zahlen möchte. Zudem setzen immer mehr Games auf Ingame-Käufe, die jedoch nicht immer so dreist sind, wie es beispielsweise Diablo Immortals unter Beweis stellt. Für Mobile Gamer und App-Fans gibt es allerdings auch passende Gutscheine zu Weihnachten, denn auch vom Apple App-Store und dem Google Play Store gibt es allerhand Guthabenkarten zu kaufen.

Google verweist bei einem Online-Kaufwunsch auf Anbieter wie Startselect, Rewe, Amazon, PayPal und einige weitere. Dabei könnt Ihr Beträge zwischen 15 und 100 Euro ausgeben und profitiert davon, dass das Guthaben nie abläuft.

Affiliate Angebot Google Play Gift Card

Apple hingegen regelt den Verkauf von Gutscheinen auf seiner Homepage lieber selbst und bietet fünf Motive im Apple-Design zur individuellen Gestaltung an. Der verfügbare Betrag liegt dabei zwischen 10 Euro und 500 Euro.

Affiliate Angebot Apple Store Gift Card

Natürlich müssen sich Beschenkte hier nicht nur auf Games beschränken. Mit den Gutscheinen könnt Ihr Euch auch digitale Bücher, Musik oder Produktivitäts-Apps kaufen. Eben alles, was sich in einem App-Store so findet.

Besonders geeignet für : Alle Handy-Junkies, die auch beim Weihnachtsessen am Teller vorbei auf das Handy schauen

: Alle Handy-Junkies, die auch beim Weihnachtsessen am Teller vorbei auf das Handy schauen Dauer der Gültigkeit : Unbegrenzt

: Unbegrenzt Minimaler Betrag : Bei Google 15 Euro, bei Apple 10 Euro

: Bei Google 15 Euro, bei Apple 10 Euro Direkt verfügbar? Jawohl!

Für Gamer: Steam, Sony, Nintendo, Microsoft & Co.

Ob nun PC, Nintendo Switch, Playstation oder Xbox – Gaming ist kein günstiges Hobby. Ich spreche aus Erfahrung, wenn ich sage, dass solche Gutscheine fast immer gut ankommen; vorausgesetzt, Ihr wisst, auf welcher Plattform die Beschenkten spielen. Habt Ihr das herausgefunden, gibt es nachfolgend eine kleine Übersicht zu verschiedenen Anbietern, bei denen Ihr Gutscheine kaufen könnt.

Alle, die schon einmal am PC gezockt haben, dürften den Anbieter Steam kennen. Die größte Bibliothek für Games bietet verschiedene Gutscheine zwischen 5 und 100 Euro an. Logisch, dass Steam selbst nur die digitalen Gutscheine im Angebot hat. Bei vielen Händlern wie zum Beispiel Lidl oder Aldi gibt es die Karten allerdings auch vor Ort zu kaufen.

Affiliate Angebot Steam Gift Card

Falls die Beschenkten keinen Gaming-PC nutzen, dafür aber auf Konsolen daddeln, solltet Ihr auf die entsprechenden Gutscheine zurückgreifen. Für Switch-Zocker gibt es den Nintendo eShop, bei dem Ihr Euch digitale Kopien Eurer Games kaufen könnt und keine Card mehr zum Zocken benötigt. Die Gutscheine gibt es dabei ebenfalls bei Amazon zu kaufen, der Wert reicht von 15 Euro bis zu 100 Euro.

Affiliate Angebot Nintendo eShop Gift Card

Für Xbox-Gamer gibt es ebenfalls bei Amazon die entsprechenden Gutscheine zu kaufen. Diese sind allerdings auf Xbox-Games aus dem Online-Shop beschränkt. Allerdings findet Ihr auch im Microsoft-Store* allerhand Angebote, auch für Microsoft eigene Games wie etwa Mincecraft. Der Gutscheinwert variiert hier zwischen 20 Euro und 100 Euro.

Affiliate Angebot Microsoft Xbox Gift Card

Natürlich dürfen auch Playstation-Zocker in dieser Liste nicht fehlen. Habt Ihr eine Playstation 5 in der digitalen Edition, kennt Ihr den PS-Store bestimmt schon in- und auswendig. Höchste Zeit also, sich hier einen Gutschein zu sichern, um von den Feiertagsangeboten so richtig zu profitieren. Natürlich gilt der Gutschein auch für die PS4, und der Wert liegt hier zwischen 5 Euro und 120 Euro.

Affiliate Angebot Sony PlayStation Store Gift Card

Zockt Ihr selbst nicht viel, aber liebt es anderen zuzuschauen und wollt sie dabei unterstützen? Dann kennt Ihr sicherlich das Abonnement-System von Twitch. Auch hier gibt es verschiedene Gutscheine im Wert zwischen 15 Euro und 150 Euro, um Eure Lieblingsstreamer Gronkh, Noway4u oder auch MontanaBlack zu unterstützen.

Affiliate Angebot Twitch Gift Card

Die jeweiligen Plattformen bieten eigene Gutscheine an – und da schaut Ihr am besten selbst, wie viel Geld Ihr ausgeben wollt. Da die Gutscheine in der Regel so funktionieren, dass der gewählte Betrag auf ein Guthabenkonto angerechnet wird, freuen sich Gamer in der Regel auch über kleine Beträge.

Besonders geeignet für : Jegliche Art von Gamern oder Streaming-Fans

: Jegliche Art von Gamern oder Streaming-Fans Dauer der Gültigkeit : Abhängig vom gewählten Service

: Abhängig vom gewählten Service Minimaler Betrag : Ab 5 Euro

: Ab 5 Euro Direkt verfügbar? Digitale Gutscheine verfügbar

Etwas Wunderbares erleben: Erlebnisgutscheine von Jochen Schweizer & Co.

Wollt Ihr keine Tech-Gutscheine verschenken oder kennt jemanden, der schon immer mal aus 200 Metern Höhe in die Tiefe fallen wollte, während lediglich ein Gummiseil über Leben und Tod entscheidet, dann sind Erlebnisgutscheine von Jochen Schweizer eine spannende Alternative. Die Gutscheine werden per Post versandt, also solltet Ihr hier nicht zu lange warten.

Der Gutscheinwert ist hier häufig für das entsprechende Abenteuer festgelegt. Allerdings gibt es in diesem Jahr auch Wertgutscheine. So zahlt Ihr für eine Wanderung mit flauschigen Alpakas gerade einmal 38,90 Euro, für einen Tandemsprung aus 3 km Höhe jedoch 249,90 Euro. Achtet zudem darauf, dass das gewünschte Erlebnis in Eurer Nähe verfügbar ist, ansonsten steht dem oder der Beschenkten eine lange Anreise bevor.

Affiliate Angebot Jochen Schweizer Gutscheine

Ein weiteres Erlebnis bietet zudem Eloria. Denn hier könnt Ihr Gutscheine mit einem Wert zwischen 10 Euro und 200 Euro verschenken für einen spannenden Tag in einem Escape-Room. Die Erlebnisfabrik Eloria befindet sich in Bottrop, achtet also darauf, wenn Ihr Euch dafür entscheidet.

Besonders geeignet für : Jeden, der gerne mit Löwen baden möchte

: Jeden, der gerne mit Löwen baden möchte Dauer der Gültigkeit : Drei Jahre

: Drei Jahre Minimaler Betrag : Ab 10 Euro

: Ab 10 Euro Direkt verfügbar? Download möglich

Ihr wisst gar nicht weiter? Die Allround-Gutscheine

Startselect bietet eine große Auswahl an verschiedenen Gutscheinen und hat sich daher einen Platz in unserer Liste redlich verdient. Die Plattform ist auf Guthaben, In-Game-Währung und Gutscheine spezialisiert und vereint vieles, was wir bereits in diesem Artikel aufgelistet haben.

Affiliate Angebot Startselect Gutscheine

Hinzu kommen jedoch Gutscheine für Netflix, Spotify, die Spieleschmiede Blizzard, das Mobile Game Roblox und, und, und. Der Katalog ist so bunt, dass es fast schon praktisch wäre, wenn Startselect auch eine Guthabenkarte für sich selbst im Katalog hätte. Mehr Flexibilität bietet im Netz eigentlich nur ein anderer Anbieter.

PayPal! Und somit wären wir dort angelangt, was man nur noch als Online-Variante von Geld verschenken bezeichnen kann. Allerdings überweist Ihr nicht einfach bloß 20 Euro per PayPal, denn der Zahlungsdienstleister führt unzählige Anbieter, die eine Bezahlung per Guthaben anbieten oder bei denen Ihr auch regulär per PayPal einkaufen könnt. Schaut Euch auf der Seite um und ich wette, Ihr werdet fündig.

Alternativ zu den vielen Anbietern könnt Ihr natürlich auch Gutscheine wählen, die bei ebendiesen einlösbar sind. Ein Beispiel dafür wäre Wunschgutschein.de. Die Guthabenkarten lassen sich in über 500 Shops einlösen und sind vielseitig einsetzbar. Dabei ist es egal, ob Ihr lieber auf Amazon shoppen wollt oder doch die neuen Klamotten für die kommende Sommersaison benötigt.

Affiliate Angebot Wunschgutschein

Der Wert liegt hier zwischen 15 Euro und 250 Euro. Ihr könnt allerdings auch selbst bestimmen, wie viel Ihr verschenken wollt, insofern diese Werte nicht unter- oder überschritten werden.

Besonders geeignet für : Alle, die nicht wissen, was sie sonst kaufen sollen

: Alle, die nicht wissen, was sie sonst kaufen sollen Dauer der Gültigkeit : Je nach Anbieter

: Je nach Anbieter Minimaler Betrag : 10 Cent

: 10 Cent Direkt verfügbar? Natürlich!

Ein letzter Tipp für das Verteilen von Guthabenkarten: Seid Ihr Euch noch immer nicht sicher, für welchen Dienst der Beschenkte das Geld gebrauchen kann, nutzt die WhatsApp-Suche. Sicher hat Der- oder Diejenige schon einmal Dienste wie Netflix, Amazon Prime oder Steam im Chatverlauf erwähnt.

Seien wir mal ehrlich, Ihr werdet diesen Artikel noch brauchen. Ich selbst habe das unglaubliche Talent am kurz vor Weihnachten zu bemerken, dass Amazon sogar mit Prime-Abo nicht zwingend noch vor Weihnachten liefert. Also legt Euch am besten ein Lesezeichen an, denn wir fügen hier neue Gutscheine hinzu, sobald wir über interessante Angebote stolpern.

Was sind Eure Geheimtipps beim Schenken von Gutscheinen an Weihnachten? Werdet Ihr richtig kreativ beim Beschenken oder verschenkt Ihr lieber Umschläge? Verratet es uns in den Kommentaren.