Ein Tablet ist in vielen DIngen praktischer als ein sperriges Notebook. Allerdings fehlt den Tablets die Tastatur, was ein kleiner, jedoch für viele Menschen entscheidender Nachteil ist. Die Brücke schlagen da Tastaturen, die Ihr flexibel an Euer Tablet anbringen könnt, oder eben nicht. Bei MediaMarkt wartet jetzt das Galaxy Tab S6 Lite auf Euch – und zwar zum Bestpreis inklusive Gratis-Tastatur!

Euer brandneues Samsung-Tablet kommt zwar ziemlich sicher nicht mehr rechtzeitig vor Weihnachten bei Euch an, dennoch ist dieses Angebot ein fantastisches Geschenk – und zwar für Euch selbst! Bei MediaMarkt laufen aktuell die „Galaxy Top Deals“, und es lohnt sich wirklich, genauer hinzusehen. Um keine Zeit zu verlieren, starten wir direkt mit dem Tablet-Deal und werfen gemeinsam einen Blick darauf, was das Gerät alles kann und wie viel Ihr dafür investieren müsst.

Samsung Galaxy Tablet zum Spitzenpreis

Im Mittelpunkt dieses Angebots steht das Samsung Galaxy Tab S6 Lite in der WiFi-Edition. Das Gerät, erhältlich in der Farbe Oxford Gray, verfügt über ein 10,4-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2.000 x 1.200 Pixeln. Dank der adaptiven Helligkeit bleibt der Bildschirm selbst bei strahlendem Sonnenschein gut ablesbar. Der interne Speicher fasst 64 GB, lässt sich aber bei Bedarf mit einer microSD-Karte erweitern.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Angetrieben wird das Tablet von einem Exynos-1280-Prozessor, während die 4 GB RAM locker für alltägliche Anwendungen und entspanntes Surfen im Internet ausreichen. Für aufwendige Spiele ist das Gerät mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz allerdings weniger geeignet. Mit einem 3,5-mm-Klinkenanschluss, einem USB-C-Port und Bluetooth 5.0 bietet es Euch jede Menge Konnektivitätsoptionen. Besonders praktisch: Der S-Pen ist bereits im Lieferumfang enthalten und ermöglicht Euch, Notizen zu machen oder kreativ zu zeichnen.

Warum Ihr jetzt zuschlagen solltet

Jetzt kommen wir zu den harten Fakten: Anstatt der unverbindlichen Preisempfehlung von 429 Euro zahlt Ihr für das Tablet aktuell nur 222 Euro! Vielleicht nicht der absolute Tiefstpreis*, aber definitiv das beste Angebot, das Ihr derzeit im Netz findet.

Doch damit nicht genug: MediaMarkt hat noch weitere Vorteile in petto. Als myMediaMarkt-Mitglied erhaltet Ihr beim Kauf eines Samsung-Produkts aktuell doppelte Punkte, die Ihr später in Gutscheine umwandeln könnt. Alle Details zu dieser Aktion findet Ihr hier in diesem Artikel.

Zusätzlich sichert Ihr Euch bis zum 29. Dezember ein tolles Extra: eine Tucano Book Cover Keyboard-Tastatur im Wert von 99,90 Euro. Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist eine Registrierung in der vorinstallierten Samsung Members App auf Eurem neuen Tablet. Nach der Überprüfung Eurer Daten wird die Tastatur automatisch an Euch versandt.

Ob für die Uni, die Arbeit oder einfach zum Surfen und Serienstreamen – das Samsung Galaxy Tab S6 Lite ist eine hervorragende Wahl, besonders zu diesem Preis. In Kombination mit der kostenlosen Tastatur erhaltet Ihr ein preiswertes All-in-One-Paket, das Eure Produktivität auf ein neues Level hebt. Greift jetzt zu und sichert Euch diesen Deal, solange er verfügbar ist!

Was haltet Ihr vom Galaxy Tab S6 Lite? Werdet Ihr bei diesem Angebot zuschlagen?

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und MediaMarkt. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.