So entfernt Ihr die Google-Suchleiste auf Eurem Android-Handy

Die Google-Suchleiste ist unvermeidlich, wenn Ihr ein neues Smartphone einrichtet. Sie ist zwar praktisch, aber Ihr Hauptziel ist klar: Sie soll uns an Googles Ökosystem binden – und natürlich seine Algorithmen füttern. Wollt Ihr den Platz auf dem Startbildschirm Eures Android-Handys zurückerobern, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Suchleiste loszuwerden. nextpit verrät Euch, wie Ihr die Suchleiste entfernt.

Warum die Google-Suchleiste entfernen?

Wenn Ihr die Suchleiste nicht benutzt, nimmt sie wertvollen Platz weg, den Ihr sonst für weitere Shortcuts oder Widgets nutzen könntet. Vor allem jetzt, wo viele Handys den Google Assistant automatisch über den Einschaltknopf starten, wird die Suchleiste immer überflüssiger, obwohl sie immer noch von Google auf Android-Handys aller Marken vorgeschrieben wird.

Auch wenn Ihr nicht viele Icons oder Widgets auf dem Startbildschirm habt, kann das Entfernen der Suchleiste dazu beitragen, dass Eure Hintergrundbilder besser zur Geltung kommen – und als zusätzlicher Nebeneffekt vermeidet das Entfernen der Suchleiste unbeabsichtigte Eingaben.

So entfernt Ihr die Google-Suchleiste mit einfachen Gesten

Entfernen der Google-Suchleiste auf Stock Android

Das Entfernen der Google-Suchleiste unter Stock Android ist auf Googles eigenen Pixel-Geräten und auf den meisten modernen Smartphones mit einer Stock-ROM, wie den Sony-Xperia-Modellen, nicht möglich. Auf anderen Geräten mit Stock Android 10 und höher drückt Ihr lange auf das Widget und verfrachtet es per Drag-and-drop in den Bereich, in dem Entfernen steht.

Sehen wir uns nun an, wie Ihr das Google-Such-Widget auf Geräten anderer Hersteller und mit anderen Android-Skins entfernen könnt:

Entfernen der Google-Suchleiste auf Samsung-Geräten

Drückt lange auf die Google-Suchleiste. Wählt Entfernen aus dem Popup-Menü.

Der Screenshot oben zeigt das "One UI 6"-System, aber die Schritte sollten bei älteren Versionen ähnlich sein. / © nextpit

So holt Ihr die Suchleiste auf Samsung-Devices wieder zurück:

Tippt auf eine leere Stelle auf dem Startbildschirm und haltet sie gedrückt. Tippt im erscheinenden Menü auf Widgets. Klickt auf die Google-App. Zieht die Suchleiste aus dem Ordner auf einen geeigneten Platz auf einem Eurer Startbildschirme und legt sie dort ab.

Xiaomi: Handys mit MIUI und HyperOS

Drückt lange auf die Google-Suchleiste. Tippt auf Entfernen.

Ein etwas weniger überladener MIUI-Startbildschirm. / © nextpit

Entfernt die Google-Suchleiste auf Smartphones mit OnePlus' OxygenOS

Drückt lange auf die Suchleiste. Wählt Widget entfernen. Bestätigt, indem Ihr auf Widget entfernen tippt.

OxygenOS erfordert einen zusätzlichen Tipp, um die Google-Suchleiste zu entfernen. / © nextpit

Motorola-Smartphones

Tippt und haltet die Google-Suchleiste. Zieht das Widget auf die Schaltfläche Entfernen.

Die MotoUX-Oberfläche von Motorola weicht von der fest installierten Suchleiste des Pixel-Launchers ab. / © nextpit

Entfernt das Google-Such-Widget von Huawei- und Honor-Smartphones

Auf EMUI- oder MagicUI-Telefonen sind die Schritte ziemlich genau dieselben wie die oben genannten:

Drückt lange auf die Google-Suchleiste. Wählt Entfernen. Bestätigt, indem Ihr auf ENTFERNEN tippt.

Honor zeigt Euch sogar, wie Ihr genau den Schritt rückgängig macht, den Ihr gerade machen wollt. / © nextpit

Leser-Tipps

Es gibt mehr als einen Weg, um ein Problem wie die Google-Suche zu lösen, und unsere Leser:innen haben uns in den Kommentaren ein paar hilfreiche Techniken genannt. Wir haben sie jetzt in den Hauptteil des Artikels aufgenommen, damit Ihr es leichter habt.

Deaktiviert die Google-App

Bei älteren Android-Versionen vor Android 10 empfiehlt Danielle Furry, einfach die Google-App in den Einstellungen zu deaktivieren. So geht's:

Öffnet die Einstellungen und dann die Apps. Sucht in der Liste Alle Apps die Google-App oder einfach nur Google, tippt sie an und wählt Deaktivieren. Startet Euer Handy neu und die Suchleiste sollte verschwunden sein!

Dieser Trick funktioniert allerdings nicht mehr auf Geräten mit Android 10 und höher. Seid jedoch gewarnt, dass der Google Assistant und die Sprachsuche von der Google-App abhängen. Das Deaktivieren der Google-App wirkt sich also auch negativ auf abhängige Dienste wie Google Home, Google Lens und die Google-Benachrichtigungen über Wetter und Verkehr aus.

Überprüft Eure Einstellungen

Mit freundlicher Genehmigung von Kenneth Cyr gibt es eine einfache Methode, die für viele funktionieren könnte:

Drückt auf eine leere Stelle auf Eurem Startbildschirm. Es sollten mehrere Optionen auftauchen, darunter auch Einstellungen. Wählt sie aus. Deaktiviert Google-Symbolleiste auf dem Startbildschirm anzeigen oder eine ähnliche Formulierung.

So entfernt Ihr die Google-Suchleiste mit einem angepassten Launcher

Eine weitere einfache Möglichkeit, die Google-Suchleiste loszuwerden, ist die Anschaffung eines benutzerdefinierten Launchers wie Nova Launcher oder Lawnchair. Mit diesen könnt Ihr Euer Android-Gerät komplett anpassen, damit es so aussieht und funktioniert, wie Ihr es möchtet, und einige Launcher gibt es sogar kostenlos.

Ein alternativer Launcher wie Apex (im Bild) kann die Suchleiste verschwinden lassen. / © nextpit

Es sei darauf hingewiesen, dass die Installation eines solchen Launchers die einzige Möglichkeit ist, die Google-Suchleiste auf Googles eigenen Pixel-Handys und anderen Marken, die einen Standard-Android-Launcher verwenden, loszuwerden.

So entfernt Ihr die Google-Suchleiste durch Rooten Eures Telefons

Das wird Euch nicht überraschen: Wenn Ihr Euer Handy rootet, könnt Ihr die Google-Suchleiste entfernen. Wenn Ihr noch nicht wisst, was damit gemeint ist: Rooten bedeutet, dass Ihr Euch die vollständige Kontrolle über Euer Handy verschafft – auf der "Root"-Ebene.

Ein gerootetes Android-Gerät ist fast unbegrenzt anpassbar, und wenn Ihr Euer Gerät gerootet habt, könnt Ihr mit fast jedem Custom ROM die Google-Such-App deinstallieren. Wir haben eine ultimative Anleitung zum Rooten geschrieben, in der Ihr erfahrt, wie das sicher über die Bühne geht.

Die Verwendung einer Custom ROM ist eine drastischere Methode, um Google Search zu entfernen. / © nextpit

Habt Ihr die Google-Suche vom Startbildschirm entfernt? Hat der Vorgang zu Problemen auf Eurem Smartphone geführt? Teilt Eure Erfahrungen in den Kommentaren mit!