Deutschland und die Digitalisierung – schwieriges Thema. Jetzt soll es aber langsam vorangehen. Auch in Deutschland kündigt sich der digitale Ausweis an, denn die Bundesregierung wird die sogenannte EUDI-Wallet einführen. Ein bisschen Geduld müsst Ihr aber noch mitbringen.

Schaut man auf andere Nationen, kommt schnell Neid auf, wenn es um die Digitalisierung geht. Hier wird noch fleißig gefaxt und werden Aktenberge noch sorgfältig abgeheftet, während das andernorts alles längst deutlich digitaler vonstattengeht. Das gilt auch, wenn es darum geht, sich auszuweisen. In den USA könnt Ihr den digitalen Ausweis beispielsweise in Eurer Google-Wallet-App mitführen.

Werdet Ihr in Deutschland hingegen heutzutage gebeten, Euch mittels Personalausweis zu legitimieren, müsst Ihr den Perso auch physisch bei Euch tragen. Das soll sich nach der Vorstellung der Bundesregierung in absehbarer Zeit ändern! Geplant ist nämlich, die EUDI-Wallet einzuführen. Diese "European Digital Identity Wallet" versteht sich als digitale Brieftasche und soll 2027 eingeführt werden.

Mit dem Teil, was funktionell in den nächsten Jahren nach und nach ausgebaut werden soll, könnt Ihr Euch dann sowohl offline als auch online ausweisen. Wir wissen natürlich noch nicht, was die Android- bzw. die iOS-App dann alles auf dem Kasten haben wird, aber beispielsweise sollen grenzüberschreitende Gewerbeanmeldungen möglich werden. Darüber hinaus könnt Ihr Euch dann auch bei Unternehmen unkompliziert als Kund:innen oder auch Mitarbeiter:innen identifizieren lassen.

Allen Skeptikern sei gesagt, dass man bei der Einführung der EUDI-Wallet hohe Sicherheitsansprüche verfolgt und durch modernste Technologie ein reduziertes Risiko geben soll, was Daten- oder Identitätsdiebstähle angeht.

Ja, bis 2027 ist natürlich noch eine ordentliche Strecke zu gehen, aber immerhin sehen wir, dass sich überhaupt etwas vorangeht – man freut sich in der Hinsicht ja schon über Kleinigkeiten. Warten wir einmal ab, wie die Umsetzung dann aussehen wird.

Was sagt Ihr denn dazu? Ist eine digitale Brieftasche inklusive digitalem Personalausweis etwas Erstrebenswertes? Oder seid Ihr eher skeptisch, was diese Entwicklung angeht? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.