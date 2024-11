LogiTel hat derzeit zwei spannende Angebote zum Samsung Galaxy S24 Ultra und dem Apple iPhone 15 Pro auf Lager. In Verbindung mit dem Vodafone Smart Lite bekommt Ihr nicht nur einen Wechselbonus von 200 Euro geboten, sondern habt zudem absolut identische Angebote. Welcher der beiden Deals lohnt sich also mehr? Die Antwort gibt's in unserem Tarifvergleich!

Samsung oder Apple? Diese Frage ist mindestens genauso alt wie die Fabel des brennenden Busches. Also fast. Während Apple-Fans die Geräte für Ihre Stabilität und Innovation feiern, kann Samsung, vor allem in der aktuellen S24-Reihe (Vergleich), mit Galaxy AI punkten. Nun hat LogiTel einen spannenden Kampf gestartet. Denn das Samsung Galaxy S24 Ultra und das Apple iPhone 15 Pro gibt es zu fast identischen Konditionen. Dennoch solltet Ihr einige Unterschiede nicht vernachlässigen.

Samsung vs. Apple: Die beiden Deals im Überblick

Beide Deals lassen sich recht einfach zusammenfassen. Denn in beiden Fällen schließt Ihr den Smart Entry von Vodafone (Tarifübersicht) ab. Bei dem Mobilfunktarif handelt es sich um einen Vertrag mit 35 GB Datenvolumen, einer Download-Bandbreite von max. 300 MBit/s und Zugang zum 5G-Mobilfunkstandard. Ihr zahlt jeweils 34,99 Euro im Monat, könnt Euch die Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro über die Vodafone-App erstatten lassen und müsst für den Versand weitere 4,99 Euro blechen. Außerdem können Bestandskunden in beiden Fällen von der GigaKombi profitieren.

Soweit so gut. Der preisliche Unterschied liegt also lediglich in den einmaligen Gerätekosten für die angebotene kleinste Speichervariante der Mobiltelefone. Für das Samsung-Smartphone werden 319 Euro zusätzlich fällig, während Ihr für das Apple-Handy 339 Euro zahlen müsst. Um das Ganze etwas spannender zu machen, gibt es einen Wechselbonus von 200 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Was diese ganzen Zahlen genau bedeutet, erfahrt Ihr in unserer nachfolgenden Tarif-Check-Tabelle.

Was lohnt sich mehr: Samsung Galaxy S24 Ultra oder Apple iPhone 15 Pro?

Die Tabelle zeigt bereits, dass Ihr in beiden Fällen (fast) die gleichen Kosten tragen müsst. Selbst die zusätzlichen effektiven Tarifkosten sind ziemlich identisch. Auch in unserem Test zum Samsung Galaxy S24 Ultra konnte das südkoreanische Flaggschiff dieselbe Testnote wie das Apple iPhone 15 Pro ergattern. Von den Kosten her gibt es also keinen klaren Gewinner.

Fest steht, dass beide zu den besten Smartphones zählen, die Ihr aktuell bekommt. Außerdem gibt es derzeit keinen besseren Deal mit passendem 5G-Tarif und dem angebotenen Datenvolumen. Zum einen spielt also die eigene Vorliebe einen wichtigen Part in der Entscheidungsfindung, doch ein ganz wichtiger Aspekt sollte nicht außer Acht gelassen werden: Das Alter. Während Ihr beim Samsung Galaxy S24 Ultra, das erst Anfang des Jahres erschien, sieben Jahre lang Updates erhaltet, sind es beim iPhone von 2023 zum Release-Zeitpunkt lediglich fünf Jahre gewesen.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra und das Apple iPhone 15 Pro kosten Euch gerade (fast) gleich viel bei LogiTel. / © nextpit

Natürlich werden jetzt einige sagen "Ja, aber Apple/Samsung ist ja viel besser, weil (hier einen Grund nennen)". Das ist genau der Punkt, warum diese Angebote spannend sind. Denn, es ist egal, ob Ihr Samsung oder Apple präferiert – Ihr zahlt quasi dasselbe für zwei unglaublich gute Flaggschiffe. Selbst im Jahr 2024 kann das iPhone 15 Pro noch problemlos in der obersten Liga mitspielen, auch wenn das iPhone 16 Pro (Test) bereits auf dem Markt ist.

Der direkte Vergleich: Samsung Galaxy S24 Ultra vs. Apple iPhone 15 Pro Max

Und der Sieg geht an...

Leider handelt es sich nicht um die Pro Max-Variante des iPhones, sonst wäre eine Entscheidung hier deutlich einfacher zu fällen. Falls Euch ein langes Updateversprechen nämlich relativ egal ist, dann können beide Smartphones gleichauf überzeugen. Durch dieses Angebot zeigt sich jedoch, dass Apple mit dem iPhone 15 Pro ein preisstabiles Smartphone auf dem Markt hat, dass Ihr nicht mal mehr im Apple Store kaufen könnt. Dahingegen dürfte das S24 Ultra in naher Zukunft deutlich günstiger werden.

Kommen wir also auf die anfängliche Frage zurück: Welcher Deal sich mehr lohnt, lässt sich nicht wirklich beantworten. Denn Ihr bekommt zwei absolut identische Deals zu zwei absoluten Spitzengeräten angeboten. Entscheidend dürfte also sein, ob Ihr der Apple-Religion oder dem Samsung-Glauben zugetan seid und ob Ihr bereits auf das Galaxy S25 Ultra spart, oder nicht. Einen Blick sind beide Deals allemal wert.

Was haltet Ihr von dem Vergleich? Denkt Ihr, dass der Deal zum Samsung Galaxy S24 Ultra oder zum iPhone 15 Pro besser ist? Selbst, wenn Ihr Euch nicht für solche Tarif-Angebote interessiert, habt Ihr einen Favoriten? Lasst es uns wissen!