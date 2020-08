Huawei: US-Sanktionen bedrohen jetzt auch Smartphone-Produktion

Bereits seit einiger Zeit ist es Huawei mittlerweile unmöglich neue Geräte mit Googles eigenen Diensten auszuliefern. Die Sanktionen der US-Regierung haben aber nicht nur Auswirkungen auf das Softwareangebot des chinesischen Unternehmens. So sagte Huawei-CEO Richard Yu im Rahmen der Konferenz „China Info 100“, dass die Chip-Produktion von Huaweis Kirin-Chips vor dem baldigen Aus stehe.

Die zweite Runde der US-Sanktionen habe dafür gesorgt, dass die Lieferanten nur Bestellungen bis zum 15. Mai akzeptiert haben. Dies sorgt laut Yu dafür, dass die Produktion der Prozessoren am 15. September 2020 endet. Huawei sei nicht in der Lage die für die Smartphones notwendigen Prozessoren selbst zu fertigen. Huaweis Lieferanten benötigen aber US-Technologien, die von den Sanktionen der US-Regierung betroffen sind. Die aktuelle Generation der Kirin-Prozessoren könnte damit auch gleichzeitig die Letzte sein, so Yu.

Huaweis Smartphone-Produktion: Keine Chips, keine Lieferungen

Yu sagte weiter, die Smartphone-Produktion „keine Chips und keine Lieferungen“ mehr haben werde. Die Smartphone-Verkäufe würden daher in diesem Jahr auch geringer ausfallen als im Vorjahr. Im Jahr 2019 konnte man noch 240 Millionen Geräte zählen. Im zweiten Quartal 2020 waren die Lieferungen von Huawei sogar noch so gut, dass man Samsung überholen konnte.

Damit konnte sich Huawei auf den ersten Platz der Smartphone-Hersteller katapultieren. Grund war laut Analysten eine enorme Nachfrage im Heimatland, während die ausländischen Verkaufszahlen gleichzeitig um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen waren.

Das P40 Pro muss mit Huaweis AppGallery auskommen, Googles Apps sind Fehlanzeige. / © NextPIT

US-Sanktionen gegen Huawei

Im Mai 2019 sprach die Trump-Administration die Sanktionen gegen Huawei und 114 Partner des Unternehmens aus. Dies bedeutet, dass es US-Firmen nicht länger ohne explizite Erlaubnis der Regierung erlaubt ist, Technologien an das Unternehmen zu verkaufen. Dies sorgte dafür, dass Google keine Android-Lizenz vergeben durfte und Googles Anwendungen daher auf neuen Geräten fehlen.

Im vergangenen Mai kamen dann weitere Sanktionen hinzu, welche die Lieferungen von Prozessoren an Huawei von US-Firmen blockieren. Diesen sorgten dann auch dafür, dass selbst ausländische Firmen keine Produkte mehr an Huawei liefern dürfen, wenn US-Technologie in deren Fertigung zum Einsatz kommt. TSMC, der weltweit größte Chip-Produzent, soll daher die Lieferungen von Huaweis HiSilicon-Prozessoren im Mai eingestellt haben.

Es gibt jedoch vielleicht gute Nachrichten für Huawei. So soll der US-Chip-Produzent Qualcomm die Trump-Regierung in den vergangenen Tagen darum gebeten haben, die Sanktionen zu lockern, sodass man Prozessoren an Huawei liefern könne.