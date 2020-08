USA vs. China: Neue Sanktionen könnten iPhone-Verkäufe enorm ausbremsen

In den vergangenen Tagen war neben TikTok auch die Chat-App WeChat in den Schlagzeilen. Der Grund war in beiden Fällen aber derselbe: Ein mögliches Verbot durch die US-Regierung. Apple-Analyst Ming-Chi Kuo erklärt nun, welche Auswirkungen ein derartiges Verbot auf die Verkaufszahlen des iPhones haben könnte.

Wie MacRumors in Berufung auf den Analysten berichtet, könnte der Rauswurf der WeChat-App aus Apples App Store einen weltweiten Einbruch der iPhone-Verkäufe um 25 bis 30 Prozent bedeuten. Aber auch auf Apples andere Hardware könnte dies einen Einfluss haben. Hier könnte ein Verbot für ein Minus von 15 bis 25 Prozent sorgen.

Kuo unterscheidet in seinem Bericht aber für zwei unterschiedliche Fälle. Die oben genanten Zahlen seien der schlimmste Fall, sollte die App komplett vom iPhone und iPad verschwinden. Apple könnte die in China extrem beliebte App aber auch lediglich in den USA verbieten, während sie in anderen Regionen weiterhin wie gehabt verfügbar ist.

Der aktuelle Wortlaut der Sanktionen verbietet jegliche Transaktionen zwischen US-Unternehmen und WeChat beziehungsweise des Unternehmens hinter der Chat-App, Tencent. Beobachter erwarten jedoch eine Anpassung der Bedingungen.

US-Sanktionen gegen WeChat: Anpassungen der Bedingungen denkbar

Sollte Letzteres der Fall sein, würde Apples globale iPhone-Lieferungen nur um drei bis sechs Prozent schrumpfen. Der Einfluss auf die anderen Produkte würde lediglich bei weniger als drei Prozent liegen.

Apple nennt zwar seit einiger Zeit keine konkreten Verkaufszahlen des iPhone mehr, der chinesische Markt ist aber extrem wichtig für das Unternehmen aus Kalifornien. Im vergangenen Quartal lag der Anteil der Einnahmen aus China beispielsweise bei rund 15 Prozent.

Die Trump-Regierung hatte am 6. August 2020 den Großangriff gegen TikTok und dessen Muttergesellschaft ByteDance sowie WeChat beziehungsweise Tencent angekündigt. Die neuen Sanktionen sollen derzeit jedoch erst ab dem 20. September 2020 greifen. Bis dahin können sich noch viele Details ändern. So könnte beispielsweise ein Verkauf von TikTok an Microsoft Auswirkungen auf den Erlass des US-Präsidenten haben.