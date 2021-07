iPhone 13 mit größerer Ladespule: Was genau steckt dahinter?

Aus Apples Lieferkette gibt es Hinweise auf die vergrößerte Ladespule des neuen Apple-Smartphones, das im September diesen Jahres erwartet wird. Bisher ging man immer von einem Telefon mit dem Namen iPhone 13 aus. In einer Analyse sprach man aber auch vom iPhone 12s. Apple hatte diese Namensvariante in der Vergangenheit schon des Öfteren verwendet, wenn das nachfolgende Modell eine in einigen Punkten verbessertes Upgrade zum Vorgänger darstellte, aber nicht grundsätzlich über maßgebliche Neuerungen verfügte. In unserem Gerüchte-Artikel zum iPhone 13 und allen passenden Modellen, gibt es alles, was wir derzeit über das neue Apple-Handy wissen.

iPhone 13 könnte Schnellladen mit einer neuen Art von Hitzemanagement möglich machen – und außerdem auch Reverse Charging

Die vergrößerte Spule könnte für eine deutlich höhere Wattzahl beim kabellosen Laden – und damit für ein sehr viel schnelleres Wireless Charging sprechen. Außerdem scheint Apple eine verbesserte Lösung für die Wärmeerzeugung beim Laden durch Induktion präsentieren zu wollen.

Sehr wahrscheinlich zielt Apple aber beim iPhone 13 und der neuen Ladespule auch auf das sogenannte Reverse Charging ab. Dabei lassen sich auch andere Geräte, wie beispielsweise Airpods, per Induktion durch das Smartphone aufladen. Denkbar wäre, dass man die Apple-Kopfhörer auf die Rückseite des iPhones legt und diese sich dann so laden lassen.

Bisher hatte Apple Reverse Charging noch nicht in seinen iPhones angeboten, obwohl andere Hersteller, wie Samsung, Oppo und viele Andere, eine solche Möglichkeit schon seit Jahren anbieten. Apple ist dafür bekannt, technische Möglichkeiten nur dann zu übernehmen, wenn sie ausgereift und sinnvoll genug erscheinen, um auch im Massenmarkt bestehen zu können.