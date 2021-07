WhatsApps neue Einmal-Nachrichten: DAS ist der größte Fehler

WhatsApp rollt aktuell ein Feature aus, mit dem Ihr Einmal-Nachrichten verschicken könnt. Damit will der Messenger seinen geschädigten Ruf in Bezug auf die Privatsphäre seiner Nutzer:innen verbessern. In der Praxis weist das Feature aber einen gravierenden Mangel auf, den andere Messenger deutlich besser lösen.

WhatsApp bietet neuerdings Einmal-Nachrichten, um mehr Privatsphäre zu garantieren

Allerdings lassen sich dabei ganz einfach Screenshots erstellen

Andere Messenger blockieren Bildschirmaufnahmen oder warnen den oder die Chatpartner:in