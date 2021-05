Android und iOS: Diese eigentlich kostenpflichtigen Apps sind aktuell gratis

Unser Team aktualisiert die Listen jede Woche. Wenn Ihr diesen Artikel also erst einen Tag nach der Veröffentlichung lest, kann es sein, dass einige Apps ihren Status in den Stores bereits wieder von kostenlos auf kostenpflichtig geändert haben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels waren alle aufgeführten Apps kostenlos für Android und iOS verfügbar. Wenn Ihr selbst irgendwelche Apps kennt, die derzeit kostenlos und erwähnenswert sind, lasst es mich in den Kommentaren wissen.

Ein Tipp: Wenn Ihr eine interessante App in der Liste unten findet, aber die App oder das Spiel gerade nicht verwenden möchtet, installiert die App trotzdem und entfernt sie dann direkt wieder vom Smartphone. Auf diese Weise wird es in die Bibliothek aufgenommen und kann dann in Zukunft wieder kostenlos installiert werden, wenn Ihr die App benötigt.

Kostenlose Apps & Mobile Games für Android

Diese Android-Apps sind aktuell umsonst

Knoten 3D ( EUR 5,99 ): Lernt, wie man über 150 verschiedene Knotentypen macht (und wieder löst), mit Anleitungen in 3D.

): Lernt, wie man über 150 verschiedene Knotentypen macht (und wieder löst), mit Anleitungen in 3D. Manuelle Kamera ( EUR 4,09 ): In dieser Kamera-App findet Ihr manuelle Kontrollen für Belichtung, Geschwindigkeit, ISO, Weißabgleich und Fokus und könnt Dateien im RAW-Format speichern.

): In dieser Kamera-App findet Ihr manuelle Kontrollen für Belichtung, Geschwindigkeit, ISO, Weißabgleich und Fokus und könnt Dateien im RAW-Format speichern. Heimtraining Gym Pro ( EUR 1,79 ): Pfeift auf Geräte und Fitnessstudios und führt mithilfe der App Euer Fitnesstraining zuhause durch.

Diese Android-Spiele sind aktuell umsonst

Kostenlose Apps & Mobile Games für iOS

Diese iOS-Apps sind aktuell umsonst

Diese iOS-Spiele sind aktuell umsonst

Balance-Sachen ( EUR 2,29 ): Balanciert die unterschiedlichsten Objekte, ohne Euch Gedanken über Form, Farbe oder Stil zu machen; lasst einfach nichts fallen in diesen Hunderten von "herausfordernden" Stages.

): Balanciert die unterschiedlichsten Objekte, ohne Euch Gedanken über Form, Farbe oder Stil zu machen; lasst einfach nichts fallen in diesen Hunderten von "herausfordernden" Stages. Space War GS ( EUR 2,29 ): Holt Euch die Nostalgie von Klassikern wie Galaga, Raiden und anderen Raumschiffspielen auf den Bildschirm des Handys oder sogar Eurer Apple Watch.

): Holt Euch die Nostalgie von Klassikern wie Galaga, Raiden und anderen Raumschiffspielen auf den Bildschirm des Handys oder sogar Eurer Apple Watch. The Most Amazing Sheep Game ( EUR 1,09 ): Mit einem (wahrscheinlich) übertriebenen Namen steuert Ihr ein Schaf in dieser Mischung aus Plattform- und Rhythmusspiel.

): Mit einem (wahrscheinlich) übertriebenen Namen steuert Ihr ein Schaf in dieser Mischung aus Plattform- und Rhythmusspiel. Block vs Block ( EUR 3,49 ): Spiel ähnlich dem traditionellen Tetris, stapelt hierbei Teile (einschließlich 3 oder 5 Blöcke) und beseitigt sie, bevor Ihr die Spitze der Grube erreicht.

): Spiel ähnlich dem traditionellen Tetris, stapelt hierbei Teile (einschließlich 3 oder 5 Blöcke) und beseitigt sie, bevor Ihr die Spitze der Grube erreicht. Shadow of Death ( EUR 1,09 ): Wählt Euren Helden und stellt Euch den Monstern in einer Welt aus Licht und Schatten (und Spezialeffekten).

So, das war die Liste der Woche! Bedenkt, dass alle diese Apps nur vorübergehend kostenlos sind. Es ist also möglich, dass beim Lesen dieses Artikels nach dem Veröffentlichungsdatum einige Vorschläge bereits nur noch in der kostenpflichtigen Version vorhanden sind.

Wie auch immer: Wir veröffentlichen zweimal pro Woche ein neues Update zu den derzeit kostenlosen Apps und falls Ihr über eine App stolpert, die nicht mehr frei verfügbar ist, lasst es uns gerne wissen. Das gilt natürlich ebenso, wenn Ihr selbst Apps gefunden habt, die wir für einen limitierten Zeitraum kostenlos ergattern können.