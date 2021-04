realme 8 Pro im Lesertest: Erste Ergebnisse; habt Ihr noch Fragen?

Zunächst einmal möchte ich mich bei den fünf Lesertestern bedanken, die wirklich Feuer und Flamme sind und schon viele viele extrem detaillierte Eindrücke inklusive Fotos in unseren Forenthreads hinterlassen haben. Hier findet Ihr die fünf Threads zu den fünf Aufgaben des Lesertests:

Und an all diejenigen die nicht beim Community-Test mitmachen: Habt Ihr noch Fragen, die Euch zum realme 8 Pro unter den Nägeln brennen? Was sollen die Lesertester noch unbedingt ausprobieren? Lasst uns Eure Kommentare da, entweder hier unter diesem Artikel oder in den oben verlinkten Forenthreads!

Wie eingangs erwähnt, hat Rubens sich bereits zum Launch ausführlich mit dem Smartphone auseinandergesetzt. Was dabei herausgekommen ist, lest Ihr im redaktionellen Test zum realme 8 Pro. Und für die ganz Eiligen da draußen gibt's eine Zusammenfassung im folgenden Video: