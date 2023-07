So geht sparen: Diese Apps & Spiele für Euer Handy sind heute kostenlos!

Apps gibt es wie Sand am Meer und natürlich gibt es hier auch unzählige Angebote, bei denen Ihr durchaus ordentlich Geld in die Hand nehmen müsst. Um Euren Geldbeutel zu schonen, hat sich nextpit in die Tiefen des App-Stores und Google Play Stores begeben, um Euch Apps zu präsentieren, die normalerweise kostenpflichtig sind, jetzt allerdings für 0,00 Euro zu haben sind.