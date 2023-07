Ab in den App-Store: Die Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche

Da täglich neue Apps auf den Markt kommen, kann es in hohem Maße hektisch werden, die Spreu vom Weizen zu trennen. Wir von nextpit haben die schwere und nahezu unlösbare Aufgabe für Euch übernommen und empfehlen Euch jede Woche eine Kombination aus fünf Apps und Handyspielen. Wir hoffen, dass unsere Auswahl sowohl für iOS- als auch für Android-Nutzer:innen etwas ist, mit dem Ihr Euch am Wochenende beschäftigen könnt. Seht Euch an, welche fünf Apps wir für Euch auf Lager haben.

Netflix-Abonnenten werden sich freuen, dass es ein weiteres Spiel gibt, das sie auf Ihren Smartphones und Tablets beschäftigt: OXENFREE II: Lost Signals. Das ist ein Mystery-Adventure mit vielen Wendungen, das Euch fesseln wird! Außerdem gibt es eine App zur Selbstverbesserung, eine Reise-App und eine Tagebuch-App, die Euch hilft, Eure Gedanken aufzuschreiben und nachhaltig zu verewigen.

Während wir unsere kostenlose App-Auswahl zweimal pro Woche empfehlen, ohne die Apps zu testen (obwohl wir die Nutzerbewertungen lesen und sicherstellen, dass alle aufgelisteten Apps eine Mindestbewertung von 3,5 Sternen haben), ist das bei unseren Top 5 Apps der Woche ganz anders, denn wir laden jede einzelne Anwendung herunter und installieren sie, wobei wir sicherstellen, dass sie kein Sicherheitsrisiko darstellen.

Journey (Android & iOS)

Das Leben ist schon kompliziert genug, also solltet Ihr jede Gelegenheit nutzen, um für alles dankbar zu sein, was Ihr im Moment habt. Jeder hat einen anderen Hintergrund im Leben, und das Journey-Tagebuch ist eine interessante App, die Euch dabei hilft, über das nachzudenken, was bisher passiert ist. Das Journey-Tagebuch kann Euch dabei helfen, Euch selbst besser zu fühlen und ein tieferes Gefühl der Dankbarkeit für das Leben zu entwickeln.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein (aber für die Synchronisierung empfohlen)

Führt ein Tagebuch über Euren Weg zu einem besseren Ich mit Journey. / © nextpit

Ladet Journey im Google Play Store oder Apple App Store herunter.

Journey ist ein zentraler Speicherort für Eure täglichen Überlegungen, auf den nicht jeder zugreifen kann, da Ihr ihn mit einer biometrischen Sicherheitsmaßnahme oder einem Passcode versehen könnt. Ihr könnt es nutzen, um alle denkwürdigen Momente festzuhalten und Euch bei Bedarf Notizen zu machen. Wenn Ihr Euch gestresst fühlt, könnt Ihr Eure Gefühle einfach in der App loswerden oder ein Brain Dump machen, wenn Ihr überfordert seid.

Die Benutzeroberfläche ist so einfach zu bedienen und zu navigieren, dass Ihr nicht zu viel Zeit braucht, um sie zu verstehen. Hut ab vor dem Entwickler, der eine ganzheitliche App entwickelt hat, die denjenigen hilft, die Schwierigkeiten haben, Ihre Tagebuch-Routine aufrechtzuerhalten. Als ich mich wirklich niedergeschlagen fühlte und meine Liste der Dinge, für die ich dankbar bin, durchblätterte, konnte ich spüren, dass sich die dunkle Wolke gelichtet hat.

Wenn Worte nicht euer Ding sind, könnt Ihr die Momente auch mit Fotos, Videos oder sogar einer Audioaufnahme festhalten. Außerdem gibt es im Tagebuch-Editor eine große Auswahl an Optionen, wenn es um Absatzstil, stilisierten Text, Organisation und Farbe geht.

MindValley: Selbstverbesserung (Android & iOS)

Es ist nicht zu leugnen, dass wir in einer extrem schnelllebigen Zeit leben. Jeder von uns, selbst die Besten, kann sich am Ende des Tages ausgebrannt fühlen, erst recht nach einer besonders anstrengenden Arbeitswoche. MindValley verlangt von Euch eine gewisse Form von innerem Antrieb, wenn es wirklich effektiv sein soll, denn es ist eine Plattform zum Selbstlernen mit verschiedenen Kursen für Selbstwachstum, persönliches Wachstum, Verbesserung der Denkweise und der mentalen Gesundheit, Selbstverbesserung und Selbstpflege. Warum gut sein, wenn man auch großartig sein kann, oder?

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

MindValley bietet eine Vielzahl von Programmen, die Euch am Ende besser machen. / © nextpit

Ladet MindValley aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Ihr wählt zunächst 5 verschiedene Bereiche aus, in denen Ihr Euch weiterentwickeln möchtet, und die App schlägt Euch dann mithilfe ihres Algorithmus die passenden Selbstlernprogramme vor.

Außerdem gibt es eine MindValley-Community und ein Netzwerk, das Gleichgesinnte miteinander verbindet. Wer weiß? So könnt Ihr mit anderen zusammenarbeiten, um eine bessere Version eurer selbst zu werden und die Welt zu einem schöneren Ort zu machen, indem Ihr anderen helft!

Viele der bemerkenswerten Programme sind hinter einer Bezahlschranke verfügbar, also solltet Ihr in die verschiedenen Lektionen investieren, wenn es Euch wirklich ernst damit ist, positive Veränderungen in Eurem Leben zu erreichen. Ansonsten ist das kostenlose Angebot in dieser App ziemlich begrenzt, aber wenn Ihr nur Meditationslektionen braucht, sollte es mehr als genug Titel geben, die Euch beschäftigen, ohne dass Ihr auch nur einen einzigen Cent ausgeben müsst.

Stippl: Der Reiseplaner (Android & iOS)

Liebt Ihr es zu reisen? Es ist ziemlich schwierig, jemanden zu finden, der einfach nur zu Hause bleiben will, vor allem, wenn der Sommer in vollem Gange ist (sorry Australien!). Das Problem ist, dass die Planung von Reisen viel Zeit in Anspruch nehmen kann, es sei denn, Ihr zahlt mehr und entscheidet Euch für eine Tour, bei der jemand anderes das ganze Denken für Euch übernimmt. Stippl richtet sich eher an Abenteuerlustige, die bereit sind, ihre gesamte Reiseroute bis auf den letzten Cent zu planen.

Wenn Ihr eine neue Reiseroute erstellt, könnt Ihr sie in die Kategorien Schlafplätze, Sehenswürdigkeiten, Essen und Trinken einteilen und sogar URLs von anderen Websites einfügen, die Euch als Schnellreferenz nützlich sein könnten, indem Ihr sie als Artikel oder Leitfaden hinzufügt. Wenn ich unter anderem eine Reise auf die Malediven anlege, kann ich die verschiedenen Orte, an denen ich übernachten werde, die Entfernung zwischen ihnen, den voraussichtlichen Reisepreis und sogar die Sachen, die ich einpacken werde, hinzufügen! So viel zu den Details!

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Ihr erstellt gerne Listen? Stippl ist genau das Richtige für alle, die gerne Listen zusammenstellen, die auf Reisen sehr nützlich sind! / © nextpit

Seltsamerweise konnte ich die Türkei nicht unter den Ländern finden, die man besuchen kann, aber Ihr könnt anscheinend eine Reiseroute für Nordkorea erstellen. Na so was! Vielleicht ist es ein Versehen, das in einem späteren App-Update behoben wird, oder wurde es absichtlich ausgelassen? Das wissen wohl nur die Entwickler. Alles in allem ist dies eine interessante App, die alle Reiseliebhaber herunterladen und ausprobieren sollten, wenn Ihr noch keine Reiseplanungs-App habt.

Ladet Stippl: The Travel Planner aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Aerodocs - Dokumentenmanager (Android)

Je länger Ihr am Leben seid, desto mehr Dokumente müsst Ihr im Auge behalten. Ich weiß, dass viele von uns bereits den digitalen Weg eingeschlagen haben, wenn es um unsere Rechnungen geht, aber es gibt immer noch viele Dokumente, die noch nicht digitalisiert wurden. Aerodocs ist eine interessante Dokumentenmanager-App, die als zentraler Speicher für alle Dokumente in eurem Leben fungiert.

Ihr könnt vorhandene Dokumente und Fotos von Dokumenten in die jeweiligen Kategorien hochladen oder einfach ein Foto von einem vorhandenen Dokument machen und es an Ort und Stelle hochladen. Die verschiedenen verfügbaren Kategorien sind Personalausweise, Bankdokumente, Versicherungsdokumente, Bildungsdokumente und Fahrzeugnachweise. Zum Glück könnt Ihr auch benutzerdefinierte Ordner erstellen, die Euren Bedürfnissen entsprechen.

Außerdem gibt es einen Ordner "Sicherer Tresor", in dem Ihr Dokumente speichern könnt, die nur für Euch bestimmt sind. Den Zugang zum sicheren Tresor erhaltet Ihr durch die Eingabe des richtigen PIN oder eines Musters, obwohl ich mir eine biometrische Sicherung gewünscht hätte, um noch sicherer zu sein. Trotzdem ist dies eine lobenswerte Leistung.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein (aber empfohlen)

Ihr wollt einen zentralen Ort, an dem Ihr alle eure Dokumente aufbewahren könnt? Aerodocs erledigt diese Aufgabe. / © nextpit

Während Ihr mit der kostenlosen Version leben könnt, fand ich die Werbebanner, die auf jedem Bildschirm ganz unten erscheinen, ein wenig nervig. Ich bin mir sicher, dass das für eine App, die das Leben besser organisiert, keine große Sache ist, aber für diejenigen, die eine völlig saubere Benutzeroberfläche haben wollen, ist es vielleicht eine gute Idee, dafür zu bezahlen, um sie loszuwerden. Ach ja, habe ich schon erwähnt, dass Aerodocs auch eine integrierte Notizblock-Funktion hat?

Ladet Aerodocs - Document Manager aus dem Google Play Store herunter.

Oxenfree II: Lost Signals (Android & iOS)

Erinnerst Ihr Euch an die Bücher der "Choose Your Own Adventure"-Reihe? Einfache Abenteuergeschichten, die je nach der Wahl, die Ihr trefft, unterschiedlich verlaufen. Netflix-Mitglieder werden sich freuen, dass sie jetzt ein weiteres Mystery-Adventure genießen können: In Oxenfree II: Lost Signals trefft Ihr auf schattenhafte Sektenmitglieder, stoßt auf Raumzeitportale und untersucht geisterhafte Funksignale.

Preis: Nein, Netflix-Abonnement erforderlich / Werbeeinblendungen: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Dies ist die Fortsetzung des erzählerischen Abenteuerspiels Oxenfree (natürlich!). Sie teilen sich nur den Titel, denn es handelt sich um eine neue, eigenständige Geschichte, in die jeder einsteigen kann, ohne die Vorgeschichte zu kennen. Ihr könnt aber auch tiefer in das Universum des Spiels eintauchen, denn das Originalspiel ist ebenfalls enthalten. Das erinnerte mich an Day of the Tentacle, das das ursprüngliche Maniac Mansion als Easter Egg enthielt.

Alle Gespräche und Dialoge, die Ihr führt, beeinflussen den Ausgang der Geschichte. Wenn Ihr zum Beispiel auf einen alten Bekannten aus eurer Schulzeit trefft, könnt Ihr eine tiefe Freundschaft schließen, oder in einer anderen Situation könnt Ihr die Leute zu eurem eigenen Schaden ignorieren. Ähnlich wie im richtigen Leben bestimmen Eure Entscheidungen Euer Schicksal.

Die Grafik sieht so eindringlich aus, dass sie Euch von einer Szene zur nächsten fesselt. Außerdem gibt es eine interessante Radiomechanik, mit der Ihr zusätzliche Hinweise im Spiel aufschnappen könnt.

Ladet Oxenfree II: Lost Signals aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Damit sind wir für heute fertig mit den Top 5 Apps dieser Woche! Wir hoffen, dass etwas Passendes für Euch dabei war und freuen uns auf euer Feedback. Ihr könnt auch gerne Apps vorschlagen, wenn Ihr meint, dass wir Eure Empfehlung nächste Woche vorstellen sollten.