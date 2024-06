Nun, es sieht so aus, als wären wir an einem weiteren Wochenende angekommen, und für diejenigen, die die Euro 2024 nicht verfolgen, könnte es sein, dass ihr mehr Zeit mit Eurem Smartphone verbringen wollt. Warum nicht mal etwas Neues ausprobieren, anstatt jede Woche die gleichen alten Apps zu benutzen? Natürlich machen wir uns hinter den Kulissen die Mühe, nach neuen Apps und Spielen zu suchen, egal ob es sich um Produktivitäts-Apps oder Unterhaltungstitel handelt, die Euch an Euer Smartphone fesseln. Wie immer haben wir eine frische Liste mit Apps, die derzeit völlig kostenlos im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich sind.

Vielleicht fragt Ihr Euch: "Wie ist das möglich?" Ich gebe Euch die Antwort: Einige Entwickler sind so großzügig und stellen ihre Apps kostenlos zur Verfügung, wenn auch nur für eine gewisse Zeit. So habt Ihr die Möglichkeit, ihre Premium-Apps zu testen, ohne einen einzigen Cent auszugeben. Wie bereits erwähnt, handelt es sich um zeitlich begrenzte Angebote, also sei schnell!

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass sich diese Liste von unserer sorgfältig kuratierten Top 5 Apps der Woche Liste unterscheidet. Schließlich haben wir nicht jede App in dieser Sammlung persönlich überprüft. Einige dieser Apps enthalten zwar Werbung und bieten In-App-Käufe, aber sie sind trotzdem sehr nützlich. Seht Euch die Auswahl an kostenlosen Apps dieser Woche an. Wer weiß? Vielleicht entdeckt Ihr ja ein verstecktes Spiel oder ein Produktivitätswerkzeug!

Tipp: Wenn Ihr auf eine App stoßt, die Ihr gerne hättet, aber im Moment nicht braucht, ladet sie zuerst herunter und installiert sie. Sie gilt dann als "gekauft" und wird für immer in Eurer App-Bibliothek verfügbar sein - auch wenn Ihr sie danach wieder von Eurem Smartphone deinstalliert.

Android-Apps und -Spiele, die für eine begrenzte Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Applock Pro ( 4,49 € ): Erhöht die Privatsphäre Eures Smartphones mit dieser App, denn sie sorgt dafür, dass jede App eine Art biometrisches Merkmal, eine PIN oder ein Passwort benötigt, um auf bestimmte Apps zuzugreifen.

): Erhöht die Privatsphäre Eures Smartphones mit dieser App, denn sie sorgt dafür, dass jede App eine Art biometrisches Merkmal, eine PIN oder ein Passwort benötigt, um auf bestimmte Apps zuzugreifen. DJ Mix Studio ( 12,99 € ): Mixt Eure eigenen Beats mit dieser App, mit der Ihr Euren Traum vom DJ-Dasein ausleben könnt!

): Mixt Eure eigenen Beats mit dieser App, mit der Ihr Euren Traum vom DJ-Dasein ausleben könnt! Sound Meter ( $2.99 ): Habt Ihr Euch schon mal gefragt, wie laut oder leise Eure Zuhause oder Euer Büro ist? Findet es mit dieser App heraus.

): Habt Ihr Euch schon mal gefragt, wie laut oder leise Eure Zuhause oder Euer Büro ist? Findet es mit dieser App heraus. Millimeter Pro ( $2.99 ): Du hast kein Lineal? Keine Sorge, auch dafür gibt es eine App. Mit dieser App könnt Ihr auf den Millimeter genau messen.

Kostenlose Android-Spiele

OneShot ( 0,99 € ): Ein Puzzlespiel, bei dem Ihr nur einen Schuss habt, um jedes Level zu schaffen. Habt Ihr das Zeug dazu?

): Ein Puzzlespiel, bei dem Ihr nur einen Schuss habt, um jedes Level zu schaffen. Habt Ihr das Zeug dazu? The Rich King VIP - Clicker ( 0,99 € ): Jeder kann nicht genug Geld haben, egal, wie viel er schon besitzt. Erobert verschiedene Bezirke, indem Ihr andere ausraubt!

): Jeder kann nicht genug Geld haben, egal, wie viel er schon besitzt. Erobert verschiedene Bezirke, indem Ihr andere ausraubt! Galaxy Attack ( 0,99 € ): Oh, wie oft habt Ihr schon die Galaxie vor einer Alieninvasion gerettet? In diesem Shoot 'em up sind Eure Fähigkeiten wieder einmal gefragt.

): Oh, wie oft habt Ihr schon die Galaxie vor einer Alieninvasion gerettet? In diesem Shoot 'em up sind Eure Fähigkeiten wieder einmal gefragt. Boom Land ( 0,99 € ): Das ist wie Angry Birds, aber mit einem Twist. Hoffentlich habt Ihr genug Ahnung von Physik, um in diesem Spiel weiterzukommen.

): Das ist wie Angry Birds, aber mit einem Twist. Hoffentlich habt Ihr genug Ahnung von Physik, um in diesem Spiel weiterzukommen. Offline Tap Tap Cartoonist ( 0,99 € ): In diesem Spiel, das das Leben eines Cartoonisten simuliert, habt Ihr die Kontrolle darüber, wie Ihr Euch das Leben dieses Cartoonisten vorstellt.

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

DayCost 2 - Personal Finance ( 0,99 € ): Mit dieser App behaltet Ihr den Überblick über Eure Finanzen und stellt sicher, dass Ihr finanziell immer auf der sicheren Seite seid.

): Mit dieser App behaltet Ihr den Überblick über Eure Finanzen und stellt sicher, dass Ihr finanziell immer auf der sicheren Seite seid. PropFun Pro ( 0,99 € ): Verändert die Art und Weise, wie Ihr Fotos macht, mit dieser lustigen App, in der Ihr digital erzeugte Requisiten für lustige Aufnahmen habt.

): Verändert die Art und Weise, wie Ihr Fotos macht, mit dieser lustigen App, in der Ihr digital erzeugte Requisiten für lustige Aufnahmen habt. Tiny Planner ( 19,99 € ): Ein Planer und ein Tagebuch in Einem. Mit dieser einfach zu bedienenden App könnt Ihr Euer Leben in Ordnung bringen, indem Ihr Eure täglichen Gedanken aufschreibt und die Zukunft plant.

): Ein Planer und ein Tagebuch in Einem. Mit dieser einfach zu bedienenden App könnt Ihr Euer Leben in Ordnung bringen, indem Ihr Eure täglichen Gedanken aufschreibt und die Zukunft plant. Weather: it is nice outside + ( 0,29 € ): Das Wetter zu kennen oder zumindest eine Vorhersage zu haben, ist wichtig, vor allem, wenn Ihr Eure Wäsche waschen oder einen Ausflug machen wollt.

): Das Wetter zu kennen oder zumindest eine Vorhersage zu haben, ist wichtig, vor allem, wenn Ihr Eure Wäsche waschen oder einen Ausflug machen wollt. Sound Touch ( 4,99 € ): Lernkarten für Kleinkinder und Babys, damit Euer kleiner Wonneproppen beschäftigt ist und lernt.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Sapan ( 0,99 € ): Euer Finger funktioniert wie eine Schleuder, während Ihr versucht, alle Blöcke in jedem Level zu treffen.

): Euer Finger funktioniert wie eine Schleuder, während Ihr versucht, alle Blöcke in jedem Level zu treffen. Juggly Ball ( 1,99 € ): Wie gut sind Eure Reflexe? Könnt Ihr so lange wie möglich mit den Bällen jonglieren?

): Wie gut sind Eure Reflexe? Könnt Ihr so lange wie möglich mit den Bällen jonglieren? Khromax ( 0,99 € ): Zieht die verschiedenen bunten Sterne über den Bildschirm, wo sie Musik machen, wenn sie explodieren. Sicherlich ein Spiel, um die Kleinen zu beschäftigen.

): Zieht die verschiedenen bunten Sterne über den Bildschirm, wo sie Musik machen, wenn sie explodieren. Sicherlich ein Spiel, um die Kleinen zu beschäftigen. Rally Stars ( 3,99 € ): Ein Rallye-Rennspiel mit realistischer Grafik, bei dem Ihr Euch ohne Verletzungs- oder Todesgefahr austoben könnt.

): Ein Rallye-Rennspiel mit realistischer Grafik, bei dem Ihr Euch ohne Verletzungs- oder Todesgefahr austoben könnt. Tap Dot Tap ( 0,29 € ): Wie schnell sind Eure Reflexe? In diesem Spiel könnt Ihr herausfinden, wie schnell Ihr die Punkte antippen könnt.

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterladet, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können Ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.

In-App-Käufe und Werbung: Lasst Euch nicht überraschen!

Seid sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn Ihr Spiele für Kinder herunterladet. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolge bitte den folgenden Ratschlag:

App-Berechtigungen: Lest das Kleingedruckte!

Bei mobilen Apps gibt es eine Handvoll von denen, die mit hinterhältigen Taktiken Geld verdienen wollen, indem sie Eure persönlichen Daten sammeln und weitergeben. Keine Angst, liebe Leserinnen und Leser, wir haben ein paar wertvolle Tipps für Euch, damit Ihr Eure wertvollen Daten schützen könnt. Wir empfehlen Euch, bei der Vergabe von Berechtigungen für die installierten Apps kritisch zu sein.

Denn warum sollte ein einfacher Wecker Zugriff auf Eure Kamera oder Eure Kontakte haben? Und warum muss eine Taschenlampen-App Euren genauen Standort kennen? Wenn Ihr sorgfältig auswählt, welche Berechtigungen Ihr erteilt, könnt Ihr Eure persönlichen Daten effektiv vor neugierigen Blicken schützen.

Erkundet also das riesige Angebot an kostenlosen App-Downloads auf Eurem Android- oder iOS-Gerät mit der Gewissheit, dass Eure Daten sicher und geschützt sind.

Das war's für diese Woche mit den kostenlosen Apps und Spielen! Gibt es eine App oder ein Spiel, von dem die Community Eurer Meinung nach profitieren sollte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.