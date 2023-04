Das NextPit-Ostergewinnspiel: Gewinne Preise im Wert von rund 5.000 Euro

"Alle Jahre wieder", hätte ich fast geschrieben. Aber dann lege ich mich wahrscheinlich mit dem Osterhasen an. Auch jetzt zu Ostern gibt es hier bei NextPit wieder ein großes Gewinnspiel. Diesmal haben wir aber einiges verändert: Denn jede/r hier kann mitmachen, auch ganz ohne NextPit-Konto. Mitmachen lohnt sich in jedem Fall. Wir haben eine Powerstation von Bluetti, eine von Jackery und ein E-Bike von Jeep im Gesamtwert von rund 5.000 Euro.

Am kommenden Samstag geht es los! Am Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag haben wir jeden Tag Buchstaben in unseren Artikeln versteckt, die zusammengenommen ein Lösungswort ergeben. ACHTUNG: An jedem Tag gibt es auch ein unterschiedliches Wort. Das gefundene Wort tragt Ihr dann einfach in den Gewinnartikel des Tages ein.

Wer kann teilnehmen?

Jeder mit einer gültigen E-Mail-Adresse kann teilnehmen. Keine Sorge – wir geben weder die Adressen weiter, noch werdet Ihr gespammt. Ihr erhaltet lediglich einmal von uns eine Mail, in der wir die Gewinnerin oder den Gewinner des jeweiligen Tagespreises bekannt geben.

Was gibt es zu gewinnen? Karsamstag Ostersonntag Ostermontag Jackery Explorer 500 Jeep Fold FAT E-Bike Bluetti AC 180 Testbericht Jackery Explorer 500 Noch nicht getestet Testbericht Bluetti AC 180 Gewinnartikel für Jackery Explorer 500 (Link ab Samstag verfügbar) Gewinnartikel für Jeep Fold FAT E-Bike (Link ab Sonntag verfügbar) Gewinnartikel für Bluetti AC 180 (Link ab Montag verfügbar)

Oster-Challenge Gewinnübersicht / © NextPit

Wir haben eine Jackery Explorer 500 Powerstation. Der Jackery Explorer 500 ist ein tragbarer, leistungsstarker und umweltfreundlicher Energiespeicher, den Du perfekt bei Deinen Outdoor-Aktivitäten nutzen kannst. Mit einer Kapazität von 518Wh ist er ein zuverlässiger Begleiter, der sich sowohl über Solarpaneelen als auch über eine Steckdose aufladen lässt. Hol Dir jetzt Deinen eigenen Jackery Explorer 500 und mach Dich bereit für Dein nächstes Camping- und Outdoor-Abenteuer!

Außerdem gibt es mit der AC 180 eine weitere Powerstation von Bluetti. Die Bluetti AC 180 ist eine tragbare Powerstation mit einer Kapazität von 1800Wh, der perfekt für Deine Abenteuer im Freien geeignet ist. Mit seiner leistungsstarken Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie und einer maximalen Leistung von 1800W kann die Bluetti AC 180 Deine elektronischen Geräte, Werkzeuge und sogar kleine Haushaltsgeräte mit Strom versorgen. Der Akku kann über Solarpaneelen, eine Steckdose oder das Auto aufgeladen werden, sodass Du immer und überall auf eine zuverlässige Stromquelle zugreifen kannst. Hol Dir jetzt Deine eigene Bluetti AC 180 und erlebe die Freiheit, unabhängig von Steckdosen zu sein. Und das Beste: Die Bluetti AC 180 ist noch nicht einmal käuflich hierzulande zu erwerben.

Das Jeep Fold FAT E-Bike ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Elektrofahrrad, das Dich mühelos durch jedes Gelände bringt. Mit seinem leichten und robusten Aluminiumrahmen, seinen fetten Reifen und einem leistungsstarken Elektromotor mit 500W bringt Dich das Jeep Fold FAT E-Bike mühelos durch den Wald, den Strand oder die Stadt. Dank des einfachen Klappmechanismus ist es zudem leicht zu transportieren und zu verstauen. Mit dem Jeep Fold FAT E-Bike sind Dir auf jeden Fall alle Blicke sicher.

Wie nehme ich teil?

Am Samstag, Sonntag und Montag könnt Ihr ab 6 Uhr morgens die Buchstaben in unseren Artikeln suchen und finden. Wir haben diese in gut sichtbaren Ostereiern versteckt. Sammelt diese und puzzelt Euch das Wort zusammen.

Wir wünschen Euch allen ganz viel Glück!