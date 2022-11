Philips Hue Ensis Pendelleuchte mit Zugabe zum Bestpreis bei Cyberport!

Cyberport hat nun auch die Black Week begonnen und vor allem ein Angebot rund um Philips Hue ist hier richtig spannend. Ihr könnt Euch aktuell die Deckenleuchte "Ensis" zusammen mit einer passenden Bridge oder dem Google Nest Hub sichern und zahlt dafür 269,90 Euro – so günstig wie nie. Ob sich der Deal wirklich lohnt, erfahrt Ihr in unserem heutigen Deal-Check.

Auch bei Cyberport haben die Black-Week-Deals Einzug gefunden und Ihr könnt hier auf viele Smart-Home-Artikel einiges sparen. Allerdings sticht hierbei ein Angebot besonders hervor. Denn aktuell gibt es die Philips Hue White & Color Ensis Deckenleuchte zusammen mit einer Zugabe zum absoluten Bestpreis.

Affiliate Angebot Philips Hue Ensis

Mit der Deckenleuchte könnt Ihr Euer Zuhause in den verschiedensten Farben beleuchten. Insgesamt 16 Millionen Farben stehen Euch hier zur Verfügung. Dabei lässt sich sowohl das nach unten gerichtete Licht, als auch das Oberlicht individuell einstellen, um ein für Euch passendes Ambiente zu schaffen. Durch zwei LED-Strips sorgt die Ensis zudem für kraftvolles Licht mit einer Leistung von 79 Watt. Die Pendelleuchte lässt sich über die Hue-App oder über Sprachbefehle zudem ganz leicht steuern.

Lest auch: Alle Infos zu Ensis und weiteren Produkten gibt es in unserer großen Philips-Hue-Markenübersicht!

Lohnt sich das Ensis-Angebot von Cyberport?

Da es sich hierbei um einen Bestpreis handelt, lässt sich diese Frage bereits vorab mit einem "Ja" beantworten. Was den Deal allerdings erst so richtig interessant macht, sind die Zugaben. Denn selbst ohne diese wären 269,90 Euro bereits unschlagbar. Hier gibt es aber noch eine Bridge zur Steuerung von bis zu 50 Lampen oder wahlweise einen Google Nest Hub zur Steuerung Eures Smart Homes gratis dazu. Der nächstbeste Preis für die Pendelleuchte liegt hier aktuell bei 299 Euro.

Die beiden LED-Strips lassen sich individuell anpassen. / © Philips

Ihr seht also, dass der Deal bereits vom Preis her wirklich gut ist. Sucht Ihr also nach einer passenden Leuchte für Euer Esszimmer oder wollt Euer Büro wie in alten Detektiv-Noir-Filmen erstrahlen lassen, dürft Ihr Euch das aktuelle Angebot von Cyberport nicht entgehen lassen. Solltet Ihr allerdings nicht nach einer Ensis-Pendelleuchte suchen, solltet Ihr Euch die weiteren Angebote dennoch einmal anschauen. Denn auch Saugroboter, Tablets oder smarte Thermostate gibt es aktuell deutlich reduziert bei Cyberport.

Affiliate Angebot Cyberport Black-Week-Deals

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit den Produkten von Philips Hue sammeln können? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!