Black Friday: Oppo reduziert In-Ears bis zu 50 % – darunter auch unsere Test-Gewinner Oppo Enco X2

Heute startet die "Black Friday"-Woche mit spektakulären Preisnachlässen. Mit dabei auch Oppo, die sich ja aktuell in Deutschland eh vom Smartphone-Verkauf vorübergehend zurück gezogen haben. Also gibt es In-Ear-Kopfhörer in jeder Preisklasse bis zu 50 Prozent reduziert. Auch dabei meine neuen Lieblinge, die Oppo Enco X2, welche im Test wirklich positiv überrascht haben.

Oppo Enco X2 auf 119,90 Euro ( 199 € ) reduziert

) reduziert Oppo Enco Air 2 auf 39,99 Euro ( 69 € ) reduziert

) reduziert Oppo Enco Free 2 auf 59,99 Euro ( 99 € ) reduziert

) reduziert Oppo Enco X True auf 92,20 Euro ( 180 € ) reduziert