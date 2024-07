Wer auf der Suche nach neuen High-End-Kopfhörern ist, kommt an den großen Marken wie Bose, Sony oder Sennheiser oft nicht vorbei. Die genannten machen den Markt fast unter sich aus. Aber ein weiterer Name mischt da mittlerweile auch mit, obwohl man ihn da vielleicht erst nicht vermutet.

Die Kopfhörer des Herstellers Philips, ja genau der mit Beleuchtung, Küchengeräten und Zahnbürsten, hören auf den klangvollen Namen „Fidelio“ und sind in ihrer Premium-Ausführung ein echter Geheimtipp.

Fidelio L4 Over-Ears von Philips im krassen Preisrutsch

Mit einem UVP von 349 Euro sind die Fidelio L4 rein theoretisch mit Sonys WH-1000XM5 von Sony oder den Momentum 4 Wireless von Sennheiser auf einer Ebene. Aber viel unbekannter. Bei allen hat der Zahn der Zeit schon am Preis genagt und so sind sie mittlerweile schon für unter 300 Euro zu haben. So auch die Fidelio L4. Und das zeigt sich jetzt deutlich.

Denn die Edel-OVer-Ears könnt ihr gerade bei MediaMarkt für 222 Euro abstauben. Erst Ende des vergangenen Jahres erschienen, sorgt vor allem dieser der letzte Sprung im Preisverlauf für Erstaunen. Zuletzt standen sie eher für 260 Euro in den Regalen und oft genug noch für um die 300 Euro. Jetzt geht es also krachend runter auf jetzt eben den Schnapszahlpreis von 222 Euro. Ein echter Preis-Hammer und ein Rabatt von 37 Prozent gegenüber dem UVP des Herstellers.

ANC, 50 Stunden Akkulaufzeit: Die Kopfhörer sind ein echter Geheimtipp

Der Blick auf die technischen Daten lässt den High-End-Anspruch der Kopfhörer wider. Technisch bietet Philips in den Fidelio L4 die neuesten Standards auf. Angefangen mit Bluetooth 5.3 über die 40-mm-Treiber bis hin zum Frequenzbereich von bis zu 40 Kilohertz sind die Kopfhörer Spitze und stecken die Sennheiser Momentum 4 Wireless in den meisten technischen Disziplinen in die Tasche. Mit 16 Ohm Impedanz -das ist wichtig für die Verstärkerfunktion und um Verzerrungen zu verhindern – sind sie nicht ganz auf der Höhe von Sonys WH-1000XM5 (48 Ohm; nur bei Kabelverbindung), aber sind hier preislich deutlich niedriger angesiedelt. Die Sony-Hörer kosten immer noch rund 300 Euro. In Sachen Treiber schlägt Philips die Sonys sogar mit 40mm zu 30mm und ist damit für die Wiedergabe von tieferen Tönen nominell besser geeignet.

Bei Amazon – hier gibt’s die Fidelio L4 ebenfalls für 222 Euro – gibt’s unter über 7.000 Bewertungen ein Gesamtfazit von 4,5/5 Sternen. Vor allem als Tipp für Musikliebhaber werden sie hier genannt. Bei MediaMarkt sind es einige Bewertungen weniger, aber auch hier kommen die Kunden auf 4,6 Punkte und machen die Hörer damit zum Verbraucher-Tipp.

Die Akkulaufzeit gibt Philips mit bis zu 50 Stunden an. Sennheiser kommt auf 60 Stunden und Sony liegt bei 30 bis 40 Stunden. Die Angaben kommen von den Herstellern und sind eher ungefähr zu sehen, da sie abhängig vom Hörverhalten und den zugeschalteten Features (zum Beispiel Noise-Cancelling) sind.

Die Preisakion wurde initial von MediaMarkt gestartet. Der Deal-Konter bei Amazon ist demnach eine Reaktion. MediaMarkt weist das Angebot als Teil seiner "Primetime-Deals" aus, die noch bis zum 8. Juli laufen sollen. Danach dürfte also auch dieses Angebot wieder verschwinden.