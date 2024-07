Neustarts der Woche: Serien und Filme bei Disney+, Amazon & Netflix

Mit knapp 50 neuen Filmen und Serien dürfte es in der ersten Juli-Woche bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ nicht langweilig werden. Mit dabei sind Beverly Hills Cop, Space Cadet, Noch nicht ganz tot und Co. Unsere Übersicht zeigt alle Termine und Neustarts.

Beverly Hills Cop, Astronauten und Sitcoms

Netflix: Mit der Rückkehr von Eddie Murphy als Detective Axel Foley in Beverly Hills Cop: Axel F hat man in dieser Woche ein heißes Eisen im Feuer. Außerdem zeigt Netflix den Monsterfilm Barbarian und eine Reihe bekannter Lizenztitel. Darunter etwa Pacific Rim, Drachenzähmen leicht gemacht und die Final Destination-Reihe. Ebenso starten die Doku-Serien Sprint und Der Mann mit 1000 Kindern.



Prime Video: Amazon bringt zum Start in den Juli Space Cadet auf Sendung, eine Komödie mit Emma Roberts im Astronauten-Ausbildungsprogramm der NASA. Weiterhin macht man es Netflix gleich und kann mit einer Vielzahl von zeitexklusiven Lizenztitel punkten. Amazon schnappt sich dabei unter anderem die Reihen Zombieland, Poltergeist und Carrie sowie Maestro, The Addams Family und Kong: Skull Island.

Disney+: Der Micky-Maus-Konzern konzentriert sich im Juli komplett auf seinen "Seriensommer". In dieser Woche starten bei Disney+ unter anderem die mittlerweile 20. Staffel von Grey's Anatomy, die letzten Folgen von Seattle Firefighters, die zweite Staffel von Noch nicht ganz tot und der erste Teil der Bluey-Kurzgeschichten.



Netflix: Neue Filme und Serien in KW 27

Pacific Rim: Uprising ab 1. Juli

Drachenzähmen leicht gemacht 2 ab 1. Juli

Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt ab 1. Juli

The Rising of the Shield Hero: Staffel 1 ab 1. Juli

Becky & Badette ab 1. Juli

Drei Schritte zu dir ab 1. Juli

Der Trauerschwindler: Staffel 1 ab 1. Juli

Home Sweet Hell ab 2. Juli

Sprint ab 2. Juli

Beverly Hills Cop: Axel F ab 3. Juli

Love Is Blind: Brazil: Staffel 4 ab 3. Juli

The Man with 1000 Kids ab 3. Juli

Barbarian ab 4. Juli

Barbecue Showdown: Staffel 3 ab 4. Juli

Rhythm + Flow: Nouvelle École: Staffel 3 ab 4. Juli

Amandas unsichtbarer Freund ab 5. Juli

Final Destination ab 5. Juli

Final Destination 2 ab 5. Juli

Final Destination 3 ab 5. Juli

Verzweifelte Lügen ab 5. Juli

Goyo ab 5. Juli

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 27

Maestro ab 1. Juli

Hereditary - Das Vermächtnis ab 1. Juli

Carrie: Des Satans jüngste Tochter ab 1. Juli

Poltergeist II - Die andere Seite ab 1. Juli

Poltergeist III - Die dunkle Seite des Bösen ab 1. Juli

Carrie ab 1. Juli

Zombieland ab 1. Juli

Zombieland 2: Doppelt hält besser ab 1. Juli

The Addams Family ab 1. Juli

The Woods ab 1. Juli

The Wolf Of Snow Hollow ab 1. Juli

Troll 2 ab 1. Juli

Der Fall Collini ab 2. Juli

Anatomie eines Falls ab 2. Juli

Prisoner's Daughter ab 4. Juli

Space Cadet ab 4. Juli

Roald Dahl's The Witches ab 5. Juli

Kong: Skull Island ab 5. Juli

Liebe zwischen den Meeren ab 5. Juli

Temptation Island Mexico - Staffel 1 ab 5. Juli

Gone in the Night ab 6. Juli

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 27

Grey's Anatomy - Staffel 20 ab 1. Juli

Seattle Firefighters - Staffel 7 ab 1. Juli

Noch nicht ganz tot - Staffel 2 ab 3. Juli

Bluey Kurzgeschichten - Batch 1 ab 3. Juli

Red Swan - Staffel 1 (OV/UT) ab 3. Juli

Wu-Tang: An American Saga - Staffel 3 ab 3. Juli

Der Geist und Molly McGee - Neue Folgen der 2. Staffel ab 3. Juli

Land of Tanabata - Staffel 1 (OV/UT) ab 4. Juli

Bullenhaie auf Beutejagd ab 5. Juli