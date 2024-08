In der heutigen Solo-Folge der Casa Casi fordere ich Euch auf, Twitter sofort zu verlassen. Also wirklich sofort – nicht nächste Woche, nicht nach irgendwelchen Überlegungs-Phasen und nicht irgendwann. Haut da ab, wirklich – ich meine es echt ernst!

Wir haben viel über Twitter bzw. X geredet und noch mehr über den Wirrkopf Elon Musk. Nach und nach haben wir die Labels Entrepreneur, Visionär, Weltverbesserer von seinem verblassenden Denkmal abgeknibbelt. Die Welt verändern? Ja, das gelingt ihm wohl nach wie vor, aber eben sicher nicht zum Besseren. Er ist der fleisch- und Meme-gewordene Super-Bösewicht, wie wir ihn lediglich aus Superhelden-Comics und James-Bond-Filmen kennen.

Deshalb erzähle ich Euch in der heutigen, nicht so witzigen Folge der Casa Casi etwas, das Ihr schon lange selbst wisst: Ihr müsst bei Twitter in den Sack hauen und das schleunigst!

Einiges hat auch mit seinem jüngsten Interview mit Trump zu tun, aber beileibe nicht nur. Wir müssen alle gemeinsam mithelfen, die Gesellschaft wieder auf Kurs zu bringen und auch Social Media wieder ein Stück weit zu reparieren. Das gelingt nur, wenn man die Krebsgeschwüre von Social Media isoliert und ja, Twitter ist zu so einem geworden. Grund genug, dieses Geschwür und alle Leute darin von uns zu isolieren. Also bitte: Haut da ab, am besten noch heute! In den Show Notes gibt es dazu einen feinen Link zum geschätzten André Vatter, der Euch ausführlich erklärt, wie Ihr da strategisch am klügsten vorgeht.

Ich danke Euch jetzt schon fürs Zuhören, fürs Liken und fürs Teilen – aber ich danke Euch noch energischer, wenn Ihr tatsächlich diesen Schritt endlich wagt und dort abhaut!

