Versucht Euch mit Snake.io durch die Gegend zu schlängeln, solange Ihr einen Netflix-Account habt. Wie wäre es mit der Erkundung eines unendlichen, prozedural generierten vertikalen Labyrinths in Tomb of the Mask? Wenn Ihr Spaß an der Bildbearbeitung haben wollt, dann hilft Euch PhotoLayers dabei, verschiedene Fotos zu bearbeiten und zu einem neuen Bild zusammenzufügen. Android-Nutzer können mit Sponge unerwünschte Fotos leichter aus der Galerie entfernen und mit Emojis und ASCII Art einzigartige ASCII-Kunst erstellen.

Wie bei unseren vorherigen Ausgaben hat unser Redaktionsteam diese handverlesenen Apps und Spiele sorgfältig geprüft und genehmigt. Wir haben sichergestellt, dass sie frei von lästiger Werbung und aufdringlichen Mikrotransaktionen sind. Wenn Ihr auf der Suche nach noch mehr kostenlosen Apps seid, solltet Ihr unbedingt einen Blick auf unseren wöchentlichen Artikel mit den besten kostenlosen Apps der Woche werfen, der zweimal pro Woche veröffentlicht wird.

Tomb of the Mask (Android & iOS)

Ich habe die 1980er Jahre geliebt, als Videospiele gerade anfingen, viele verschiedene Genres zu erforschen und sich auf einzigartige Weise grafisch auszudrücken. Tomb of the Mask ist eines der Spiele, die Euch sicherlich einen Schauer über den Rücken jagen werden, wenn Ihr der Nostalgie verfallen seid. Dieses Arcade-Spiel sieht vielleicht aus wie Pac-Man oder ein ähnlicher Titel, aber in Wirklichkeit ist es ein unendliches, prozedural generiertes Labyrinth (was bedeutet, dass keine zwei Spielsitzungen gleich sind!), in dem Ihr nach einer seltsamen Maske sucht.

Das Tragen der Maske verleiht Euch Kräfte, aber es ist kein Zuckerschlecken. Es gibt Fallen, Feinde und andere Hindernisse, die darauf aus sind, Euch in eine Leiche zu verwandeln. Es ist ein Spiel der Reflexe und des schnellen Denkens, das Euch helfen wird, von einem Level zum nächsten zu gelangen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (0,99 € bis 19,99 €) / Konto erforderlich: Keine

Ich fand das Design des Labyrinths raffiniert genug, um die richtige Herausforderung zu bieten. Zum Glück reagiert die Steuerung sehr gut, was immer eine gute Sache ist, denn in manchen Levels gerät man ganz schön in Bedrängnis. Die Musik wird allerdings nach einer Weile etwas langweilig.

Ladet Tomb of the Mask aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Snake.io NETFLIX (Android & iOS)

Das Leben kann hart und grausam sein, deshalb überlebt oft nur der Stärkste. Oder in diesem Fall am längsten. Erinnerst Ihr Euch an das Spiel Snake, das vor vielen Jahren die Welt auf Nokia-Handys im Sturm erobert hat? Ich erinnere mich noch genau an den Vorgänger, Nibbles, der als BASIC-Programm auf meinem DOS-PC lief.

Bei Snake.io braucht Ihr einen Netflix-Account, um das Spiel zu spielen, bei dem Ihr über den Bildschirm schlittert, um Energie aufzusammeln. Jedes Mal, wenn ich das tue, wird die Schlange größer. Ich kann auch die anderen Schlangen verschlingen und die Konkurrenz dominieren.

Preis: 15,49 € (kostenlos mit einem Netflix-Abo) / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja (Netflix-Konto)

Mit täglichen Herausforderungen und der Möglichkeit, in einer globalen Rangliste aufzusteigen, ist es ein faszinierender Klassiker mit einem ganz neuen Dreh! Das Spiel ist zwar nicht besonders anspruchsvoll, aber es macht trotzdem Spaß, sich die Zeit zu vertreiben, wenn Ihr auf den Zug oder Bus wartet.

Neue Spielmechaniken haben dazu beigetragen, dass dieses Spiel Spaß macht und frisch bleibt, z. B. die Möglichkeit, sich selbst zu boosten, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Natürlich kann der Grund dafür von Situation zu Situation unterschiedlich sein, aber wenn Ihr zu oft boostet, verliert Ihr an Masse.

Ladet Snake.io NETFLIX aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

PhotoLayers (Android & iOS)

Ich finde es toll, dass das Smartphone heutzutage so flexibel ist, dass es fast unmöglich ist, ohne es das Haus zu verlassen. Ich erledige meine Bankgeschäfte, bleibe mit Familie und Freunden in Kontakt, führe Videotelefonate und bezahle bargeldlos in Restaurants und Supermärkten - die Liste ist schier endlos. Wisst Ihr, wozu das Smartphone noch gut ist? Es ist ein (wenn auch unvollkommener) Ersatz für ein mobiles Bürogerät. Hier kommt PhotoLayers, eine App, mit der ich schöne Fotomontagen erstellen kann, ohne an einem Desktop oder Laptop arbeiten zu müssen.

Mir gefällt, wie diese App mir hilft, den Hintergrund zu entfernen (ja, viele Handys haben heutzutage ihre eigene KI-gestützte Bildbearbeitungssoftware) und ihn nahtlos mit anderen Fotos zu einem wirklich einzigartigen Ergebnis zu kombinieren.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Erstellt mit dieser besonderen App neue Fotos, indem Ihr ein Foto über ein anderes legt. / © nextpit

Mit PhotoLayers kann ich bis zu elf Fotos gleichzeitig miteinander kombinieren und so verblüffende Ergebnisse erzielen. Wer sich Sorgen macht, wie er ohne Bräune aussieht, kann mit dieser App den Farbton verändern, um ein attraktiveres oder interessanteres Ergebnis zu erzielen.

In den meisten Fällen wird sie natürlich als App zum Erstellen von Aufklebern verwendet. Sticker scheinen heutzutage bei der jüngeren Generation ein wichtiger Bestandteil des Instant Messaging zu sein. Die Oberfläche ist einfach und übersichtlich, jeder kann sofort loslegen.

Ladet PhotoLayers aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Sponge - Gallery Cleaner (Android)

Habt Ihr auch Schwierigkeiten, die Anzahl der auf Eurem Smartphone gespeicherten Fotos zu bewältigen? Ich weiß, dass ich das habe. Als ich mein 256-GB-Smartphone bekam, habe ich mir geschworen, dass ich niemals mehr als die Hälfte des Speicherplatzes nutzen würde (ja, ihr könnt mich ruhig verurteilen). Leider hat meine Disziplin, unerwünschte Fotos in meinen verschiedenen Chatgruppen zu löschen, mit der Zeit nachgelassen, und jetzt nähere ich mich der 200-GB-Marke des genutzten Speicherplatzes auf meinem Handy.

Es hilft auch nicht, dass Cloud-Speicher heutzutage noch günstiger geworden ist. Zum Glück gibt es Apps wie Sponge, die mir dabei helfen, den Überblick zu behalten. Die App bietet eine narrensichere Methode zum Aufräumen und Organisieren meiner Fotogalerie. Mit nur einem Wisch werden unerwünschte Fotos und Videos aus meiner Galerie entfernt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Mit Sponge wird das Aufräumen Eurer Fotogalerie weniger lästig. / © nextpit

Ich versuche, Sponge als mehr als nur ein einfaches Aufräumwerkzeug zu betrachten, denn die saubere Benutzeroberfläche ist ansprechend genug, um mir das Gefühl zu geben, dass ich etwas geschafft habe und produktiv bin. Wenn man bedenkt, dass meine Galerie nach Monaten geordnet ist, fällt es mir leichter, die Aufräumarbeiten jeden einzelnen Monat zu überprüfen und abzuhaken.

Ihr könnt Euch die Fotos auch nach Alben sortiert anzeigen lassen, aber dafür ist eine einmalige Abonnementgebühr erforderlich. Die kostenlose App sollte für die meisten Leute ausreichen, also worauf wartet Ihr noch?

Ladet Sponge - Gallery Cleaner aus dem Google Play Store herunter.

Emojis und ASCII-Kunst (Android)

Ihr liebt ASCII-Kunst? Bevor Emojis aus Grafiken bestanden, mussten wir alten Hasen kreativ sein und mit ASCII-Kunst verschiedene Arten von Emojis zaubern. Einige von ihnen sind ziemlich interessant und haben sich zu den reichhaltigen Grafiken entwickelt, die Ihr heute in Chat-Nachrichten und sozialen Medien seht. Mit dieser App Emojis und ASCII-Kunst ist es an der Zeit, die Uhr zurückzudrehen. Auf jeden Fall weckt sie bei mir Erinnerungen an die Zeit, als ich noch mit einem Sony Ericsson-Telefon telefonierte, bevor ich auf das unverwüstliche Nokia 3310 umstieg, das mir ein paar Zeilen mehr erlaubte, mich auszudrücken.

Die App enthält einige Kategorien von ASCII-Kunstwerken, mit denen Ihr Eure Kontakte mit Emojis, Popkultur-Referenzen, Tieren, Liebesbekundungen und Getränken beschmutzen könnt. Die Benutzeroberfläche ist einfach und übersichtlich, und die Werbung ist nicht zu aufdringlich.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Seid meisterhaft mit dieser einzigartigen App, die interessante Emojis mit ASCII-Kunst hervorbringt. / © nextpit

Emojis sind nicht das Einzige, was diese App kann. Ihr könnt auch ein Banner eingeben und es entsprechend verändern. Die Kreativität ist groß und der Himmel ist die Grenze. Ladet sie Euch noch heute herunter und seht Euch an, womit wir in den frühen Tagen der SMS leben mussten.

Lade Emojis und ASCII Art aus dem Google Play Store herunter.

Danke an Luna aus den französischen Foren für diesen Vorschlag.

Das ist die gesamte Liste der Empfehlungen für den Moment! Wir hoffen, dass Euch diese Apps und Spiele über das Wochenende und darüber hinaus beschäftigen werden. Viel Spaß damit und schaut nächste Woche wieder vorbei, wenn Ihr fünf weitere Apps und Spiele zur Auswahl habt!