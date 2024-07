Satte Rabatte bei Amazon: Lego Technic mit deftigen Prozenten!

Im Netz gibt es einige Händler, die Euch verschiedene Klemmbaustein-Sets anbieten. Bei Amazon gibt es dementsprechend auch häufig spannende Deals rund um Lego Technic. Oft sind es die Sets aus den Vorjahren, die hier mit rund 20 bis 25 Prozent Rabatt verhökert werden. Doch aktuell gibt es nicht nur Modelle aus dem Jahr 2022 und 2023, sondern auch aus dem aktuellen Portfolio für Euch.

Affiliate Angebot Lego-Store Direkt zum Lego-Shop auf Amazon!

Lego Technic NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1

Den Anfang macht ein Modell aus dem vergangenen Jahr. Mit gut 670 Teilen umbaut der Chevrolet Camaro ZL1 eine Größe von 7 x 28 x 13 cm. Lego hat ihm die Set-Nummer 42153 verpasst. Eine Hand-of-God-Lenkung und ein mitlaufender Motor sind die Funktionshighlights. Der V8 ist jedoch nicht aus den klassischen Motorelementen von Lego gebaut, sondern bedient sich einer offeneren und simpleren Konstruktion.

Der Rennwagen war zum Marktstart mit 50 Euro viel zu teuer eingepreist. Nun hat Amazon etwas über 30 Prozent abgezogen und so kommt er in eine vernünftige und faire Preisregion. Ihr könnt ihn Euch aktuell für unter 35 Euro im Angebot schnappen.

Affiliate Angebot Lego Technic Chevrolet Camaro ZL1

The Batman – Batcycle

Das The Batman – Batcycle mit der Set-Nummer 42155 ist das zweite Lego Technic Gefährt des neuen Fledermausmanns in der Technic-Welt. Das schwarze Zweirad besteht aus 641 Teilen und ist satte 33 cm lang und 16 cm hoch. Es besitzt einen mitlaufenden Motor und erinnert stark an einen Café-Racer. Die puristische Optik versteckt gekonnt die Federung vorn und auch das Federbein im Heck. Beide Elemente sind in Schwarz gehalten, was die Optik deutlich aufwertet.

Lego Batman Batcycle Produktbild / © Lego

Das Motorrad ist am 1. März 2023 für 55 Euro auf den Markt gekommen. Damit war es schon halbwegs fair eingepreist, doch aktuell geht’s noch günstiger. Amazon bietet es Euch mit gut 30 Prozent Rabatt für knapp 38 Euro an.

Affiliate Angebot Lego Technic Batman - Batcycle

Lego Technic NASA Mars-Rover Perserverance

Der Mars-Rover aus dem vergangenen Jahr war der Auftakt für die Space-Serie, die sich mittlerweile nicht nur bei Technic breitgemacht hat. Bei diesem NASA-Modell liegt der Fokus voll auf einer 6-Rad-Lenkung und dem beweglichen Arm.

Der Mars-Rover von Lego kann mittels AR seine Umgebung digital darstellen. / © Lego

Das Set ist 23 x 23 x 32 cm groß und wird von Lego mit dem Smartphone „verbunden“. Dabei geht es aber um eine AR-Anwendung, die eine digitale Darstellung der Umgebung um das Set herum mittels Handy-Display und Kamera ermöglicht. Der Rover kostet bei Lego selbst knapp 95 Euro. Mit satten 33 Prozent Rabatt bekommt Ihr ihn aktuell jedoch für schlanke 64 Euro im Angebot.

Affiliate Angebot Lego Technic Mars-Rover Perserverance

McLaren Formula E Race Car

Noch mehr Rabatt bekommt Ihr beim aktuellsten Modell der Angebote bei Amazon. Einer der Gründe für den Startpreis von 53 Euro dürfte der Rückzugmotor sein, der auch im zweiten NEOM-Set dieses Jahr enthalten ist. Dazu kommen einige große Teile, die dem Modell eine Größe von 31 x 12 x 6 cm bescheren. Als dritter Preistreiber lässt sich die Lizenz von McLaren ausmachen.

Affiliate Angebot Lego Technic NEOM McLaren Formula E Race Car

Das Spielset von Lego Technic kommt jetzt aber bei den Rabatten unter die Räder. Satte 34 Prozent zieht Amazon ab und senkt den Preis damit auf ein vernünftiges Niveau. Für unter 35 Euro bietet der orangefarbene Renner nämlich ein tolles Preis-Leistungs-Niveau.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Interessiert Ihr Euch für Angebote von Lego Technic? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!