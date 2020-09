Spotify: Neue Features für kostenlose Accounts gesichtet

In den Tiefen der Spotify-App wurden eine Reihe von Features entdeckt, an denen die Entwickler offenbar derzeit arbeiten. Darunter eine hilfreiche Funktion, die vor allem kostenlose Nutzer des Streaming-Dienstes freuen dürfte.

Gefunden und übermittelt wurden die aktuellen Hinweise auf die neuen Features von Jane Manchun Wong, die bekannt dafür ist, bislang nicht vorgestellte Funktionen in Apps oder sonstigen Diensten zu finden. In den vergangenen Tagen hatte sie gleich mehrere neue Features in der App des Streaming-Dienstes Spotify entdeckt und bei Twitter gezeigt.

Insbesondere für die kostenlosen Spotify-Nutzer dürfte der Hinweis auf eine Offline-Funktion sein. So könnte es in einer künftigen Version der App möglich sein, dass auch nicht zahlende Hörer für einen eingeschränkten Zeitraum – aktuell ist die Rede von 30 Minuten pro Tag – ohne Internet Zugriff auf heruntergeladene Songs haben werden.

Spotify is working on letting free users play offline for 30 minutes every day pic.twitter.com/q9Vn3tQOKD — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 5, 2020

Ebenfalls großen Anklang dürfte ein Karaoke-Modus finden, den Wong in der App entdeckt hat. Dieser zeigt wie erwartet die Texte des gerade laufenden Songs. Des Weiteren soll sich die Stärke der Stimmen im Song einstellen lassen. Es gibt Hinweise, dass dieses Feature in iPhone, iPad und auch Mac funktioniert.

Spotify is working on Karaoke Mode



the vocal level is adjustable pic.twitter.com/apeIlETAQs — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 7, 2020

Spotify: Neue Funktion für Podcasts und Wiedergabelisten

Für Spotifys Podcast-Hörer arbeiten die Entwickler des Weiteren offenbar an der Möglichkeit, Episoden gezielt speichern zu können. Damit kann man sich eine einfache Favoritenliste erstellen, was beispielsweise hilfreich ist, wenn man sich an einen bestimmten Podcast erinnern will.

Spotify is working on “Your Episodes” for saving your favorite podcast episodes pic.twitter.com/Zv0xgOA8Ev — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 5, 2020

Ein auf den ersten Blick ungewöhnliches Feature ist ein „Auto-refresh“ von Wiedergabelisten. Die genaue Idee hinter der Funktion, die offenbar für jede beliebige Playlist aktiviert werden kann, ist bislang unbekannt. Die Beschreibung lässt jedoch darauf schließen, dass Spotify einer gegebenen Wiedergabeliste automatisch neue Songs hinzufügt und diese regelmäßig aktualisiert. Titel, die man manuell eingefügt hat, werden aber nicht verändert.

Spotify is working on “Auto-refresh” for playlists,



noting when enabled, the playlist will automatically refresh w/ new songs pic.twitter.com/n9LoLWBPbo — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 5, 2020

Jane Manchun Wong hat noch diverse andere, bislang nicht vorgestellte Funktionen in Spotify entdeckt. Dazu gehört etwa ein überarbeiteter Modus für den Einsatz im Auto, bei dem beispielsweise die Schaltflächen für eine bessere Bedienung vergrößert wurden.

Bei all diesen Hinweisen muss jedoch beachtet werden, dass die Features noch nicht finalisiert wurden. Es kann also gut sein, dass sich Spotify dazu entscheidet, die genannten Funktionen zu verändern oder gänzlich zu streichen.