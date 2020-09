Smartphone-Revolution: Ist ein T-Display das neue große Ding?

In einer Vorschau auf der Videoplattform YouTube hatte LG in der vergangenen Woche bereits den Launch-Termin für sein neues Smartphone angekündigt. Hierzulande wird das Handy am 14. September um 16 Uhr im Rahmen einer digitalen Präsentation offiziell vorgestellt (7 AM PST, 4 PM CEST, 3 PM GMT). Nun ist der Name des neuartigen Geräts im Netz durchgesickert: LG Wing soll das erste Smartphone mit schwenkbarem Display heißen. Schwenkbar – das bedeutet, dass das LG Wing über zwei aufeinanderliegende Display verfügt, wobei man das obere Display um 90 Grad drehen kann. Es entsteht eine T-Form.

Die erste Frage, die sich Smartphone-Nutzer wohl stellen werden: Wofür braucht man das? So ganz klar lässt sich diese Frage, ohne das Gerät gesehen zu haben, nicht beantworten. Und selbst die Dual-Screen-Lösung von LG, die wir auch beim LG V60 ThinQ gesehen haben, will einen echten Mehrwert nicht so richtig offenbaren. Aber mit einem schwenkbaren Display könnte man das Handy im Querformat verwenden, etwa um Fotos zu schießen oder Netflix-Filme anzusehen und mit dem unteren Stück des anderen Displays weiterhin andere Apps bedienen, zum Beispiel Nachrichten schreiben oder die Kamera-App außerhalb des Hauptbildschirms verwenden. Im offiziellen Teaser-Video bekommt Ihr eine Vorstellung davon: