Die Top 5 der Android- und iOS-Apps der Woche

Bitte beachte, dass dieser Artikel anders ist als unsere zweimal die Woche erscheinende Ausgabe der kostenlosen Apps. Zunächst einmal haben wir diese Apps einzeln heruntergeladen und installiert und sie persönlich überprüft, um sicherzugehen, dass keine von ihnen unerwünschte In-App-Käufe mit sich bringt (nicht in Bezug auf wesentliche Funktionen). Natürlich stellen wir auch sicher, dass keine der Anwendungen Eure Daten oder persönlichen Informationen mutwillig ausspäht, denn auch wir wollen unsere Privatsphäre auf sichere Art und Weise schützen!

Dieser Artikel wird wöchentlich veröffentlicht, also schaut Euch unsere Top 5 Apps von letzter Woche an, falls Ihr sie verpasst habt. Hier sind die Apps, die es diese Woche auf unsere Liste geschafft haben!

noteit widget - hol es dir jetzt (iOS & Android)

Vielleicht hast du Widgets aus einem bestimmten Grund immer gemieden - sie können lästig sein und viel Platz auf Eurem Bildschirm einnehmen. Mit noteit soll das anders werden. Dieses Widget auf Eurem Startbildschirm zeigt Euch alle Live-Notizen an, die Euer Partner oder Freund kritzelt, zeichnet oder schreibt. Die Benutzung ist ganz einfach: Ihr fügt das noteit-Widget auf Eurem Bildschirm hinzu, verbindest die App mit Eurem Partner und schickt eine Notiz! Das war's! Einfacher kann es wohl kaum sein.

Es eignet sich hervorragend für Fernbeziehungen oder einfach für zwei verliebte Doodler. Ihr könnt euch immer süße Notizen schicken: von romantischen Notizen bis hin zu "Ich vermisse Dich"-Notizen oder vielleicht einem Wortspiel! Wenn man sich die Nutzerbewertungen genauer ansieht, dann scheint die App ständig aktualisiert zu werden. Beachtet, dass die Zeichenwerkzeuge eher spartanisch sind, aber andersherum habt Ihr viel kreative Freiheit. Werkzeuge wie ein Lineal, Textmarker, Buntstift und Marker sind die Grundvoraussetzungen für diese App, die im Grunde auch gut funktionieren.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto: Nicht erforderlich (aber empfohlen)

Kritzle, schreibe, schreibe Eurem Partner eine Nachricht mit dieser süßen kleinen App. / © NextPit

Lade das noteit widget herunter - hol es dir jetzt im Google Play Store und im Apple App Store.

Striving: die Konzentration App (iOS & Android)

Striving soll Euch dabei helfen, in Euren Alltag messerscharf zu sein. Daher ist die App in erster Linie ein Fokus-Timer, kann aber auch als Lerntimer und Pomodoro-Timer eingesetzt werden. Wollt Ihr Eure Smartphone-Sucht überwinden oder ADHS in den Griff bekommen? Striving will Euch dabei helfen, indem es einen Countdown-Timer, eine Stoppuhr und einen Pomodoro-Timer bietet. Die Aufzeichnungen werden in einem Torten- oder Liniendiagramm dargestellt, damit Ihr sehen könnt, wie Ihr Eure Zeit nutzt und sie besser nutzen könnt. Zukünftige Updates sollen die Möglichkeit bieten, Daten über Google Fit zu synchronisieren.

Ihr könnt Eure Konzentrationszeit auch für ein paar Minispiele nutzen, um Eure Motivation für den Tag zu steigern. Eine davon ist das "Cat Focus Game", bei dem Ihr Euch mit einer niedlichen Katze die Zeit vertreiben könnt. Letztendlich sind Apps wie diese natürlich nur ein Leitfaden. Ihr braucht immer noch die nötige innere Disziplin, um Euch im Alltag auf die anstehenden Aufgaben zu konzentrieren.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto: Nicht erforderlich

Das Leben ist weit mehr als nur Geldverdienen. Gute Freunde sind ein Juwel, also behalte sie immer in Eurer Nähe! / © NextPit

Lade Striving: Pomodoro Focus Timer aus dem Google Play Store und Apple App Store.

BandLab - ein Taschenstudio zum Musik machen (iOS & Android)

Wolltet Ihr schon immer mal in einer Band spielen? Mit BandLab könnt Ihr Eure eigenen fesselnden Tracks direkt auf Eurem Smartphone erstellen! BandLab gilt als eine der besten kostenlosen Apps für Musikaufnahmen und ist die führende Plattform für Eure private Musikproduktion. Schließlich kann man nicht über einer App diskutieren, die weltweit über 50 Millionen Nutzer hat! Mit BandLab könnt Ihr Musik machen und teilen, ohne Rücksicht auf Eure Fähigkeiten oder Euren musikalische Ausbildung zu nehmen.

Es gibt ein mehrspuriges Studio, in dem Ihr mit Eurem Smartphone Eure eigene musikalische Kreation aufnehmen, bearbeiten und finalisieren könnt. Ihr könnte Beats produzieren, kreative Effekte hinzufügen, Loops und Samples aus den zahlreichen lizenzfreien Soundpaketen verwenden, die sich selbstredend über verschiedene Genres erstrecken. Außerdem könnt Ihr dank des unbegrenzten Cloud-Speichers sowohl von iOS- als auch von Android-Geräten aus auf Eure Arbeit zugreifen. Der Social-Networking-Aspekt von BandLab ermöglicht es Euch, mit anderen gleichgesinnten und musikbegeisterten Menschen zusammenzuarbeiten.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto: Erforderlich

Erstelle Eure eigenen Tracks direkt auf Eurem Smartphone! / © NextPit

Lade BandLab - Music Making Studio aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

FM-Radio: AM, FM Radio Tuner (Android)

Jetzt, wo wir in einem Zeitalter leben, in dem unsere Wiedergabelisten speziell kuratiert werden und es keinen Radio-Moderator mehr braucht, gibt es immer noch Millionen da draußen, die sich nach der menschlichen Seele hinter dem Radiosender sehnen. Es gibt nichts Schöneres, als eine Verbindung zu einem Fremden mit einer beruhigenden Stimme zu haben, der seine Persönlichkeit mit dem Rest der Welt teilt, während er Eure Lieblingssongs spielt. Mit dieser App hast du Zugang zu mehr als 60.000 Radiosendern weltweit, ohne einen einzigen Cent ausgeben zu müssen!

Solange Ihr eine Internetverbindung habt, könnt Ihr Eure Lieblingsradiosender (UKW, MW, Live-Radioshows, Sportradio und lokale Radiosender) aus der ganzen Welt anhören. Ihr könnt jedes Radio nach Name, Frequenz, Stadt und anderen Parametern suchen und Euren Großeltern eine Hommage erweisen, indem Ihr mit Eurem bevorzugten "FM- oder AM-Radio" aufwacht!

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Keine / Konto: Nicht erforderlich

Vermisst Ihr die Zeiten, in denen DJs gesprochen und Euch unterhalten haben? Diese App lässt Euch die Uhr zurückdrehen... / © NextPit

FM Radio herunterladen: AM, FM Radio Tuner aus dem Google Play Store.

Grammarian Ltd (iOS & Android)

Wir schreiben das Jahr 2099, und Ihr seid ein heruntergekommener junger Mann, der gerade sein Studium der theoretischen Mathematik abgeschlossen hat und sich versucht in dieser grausamen Welt durchzuschlagen. Ein Job als Grammatikprüfer in der größten Grammatikprüfungsagentur kommt da gerade recht. Auf Eurem Schreibtisch liegt jeden Tag ein Brief, auf dem die Aufgaben Eurer täglichen Aufgaben aufgelistet sind.

Achte auf Eure Stimmung und Eurem Energielevel, denn das wird sich auf Euren Tagesablauf auswirken. Wenn Ihr abends nach Hause geht, könnt Ihr Euch ausreichend ausruhen und am nächsten Morgen wieder fit für die Arbeit zu sein. Je nachdem, mit welchem Verkehrsmittel Ihr zur Arbeit fahrt, spielt die verbleibende Energiemenge eine Rolle für Eure Effektivität bei der Arbeit. Die Grafiken sind witzig gezeichnet und es gibt viele lustige Momente, wenn Ihr die Dialoge aufmerksam lest. Aktuell bekommt Ihr viel Unterhaltung für 5,49 Euro, weshalb es dieses Spiel zum 3. Advent auf unsere Liste geschafft hat!

Preis: 5,49 Euro / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto: Nicht erforderlich

Niemand mag falsche Grammatik! / © NextPit

Lade Grammarian Ltd. aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Das ist alles, was wir diese Woche für Euch haben! Wie findet Ihr unsere Auswahl der Top 5 Apps der Woche? Wenn Ihr etwas empfehlen habt oder Eure eigenen Vorschläge mit uns teilen wollt, hinterlasst doch gern einen Kommentar!