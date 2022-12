Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro und Xiaomi 13 Limited Edition offiziell!

Next Pit TV

Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro teurer, schneller und besser zum Vorgänger

Die Leakbilder des Xiaomi 13, welche unmittelbar mit ihrem kantigen Design an ein Apple iPhone erinnern, haben sich nun tatsächlich auf dem heutigen Event bestätigt. Ebenfalls die noch am heutigen Morgen von mir stark angezweifelten farbigen Versionen gibt es ab heute Abend als Limited-Edition vorzubestellen. Ab Mittwoch, den 14. Dezember, wird es alle drei Versionen – zumindest in China – zu kaufen geben. Wir werden uns schließlich bis zum Frühjahr 2023 gedulden müssen. Dann vielleicht sogar gemeinsam mit dem Xiaomi 13 Ultra, welches heute noch kein Bestandteil der Präsentation war.

Diese poppigen Farben finden tatsächlich in der Xiaomi 13 Limited Edition ihren Platz. / © Xiaomi

Auch interessant: Die besten Xiaomi-Smartphones 2022

Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Limited Edition

Das nahezu plan gearbeitete 6,36 Zoll große E6-AMOLED-Display besitzt eine Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel (FHD+) bei einer maximalen Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz und einer Abtastrate von 240 Hertz. Ein unglaublicher Wert ist die angegebene Helligkeit von 1.900 Nits im Peak. Zu den weiteren Verbesserungen zählt der Snapdragon 8 Gen 2 gemeinsam mit wahlweise 8/128, 8/256, 12/256 und 12 GB LPDDR5X RAM und 512 GB internen UFS-4.0-Programmspeicher. Letztere Konfiguration ist es auch, die es ausschließlich in den fünf poppigen Farben Rot, Gelb, Blau und Grau in der Limited Edition gibt.

Der Akku bietet eine Kapazität von 4.500 mAh und lässt sich via 67-Watt-HyperCharge entsprechend schnell Laden. Auf der Front finden wir mittig oben eine 32-MP-Punch-Hole-Kamera und auf der Rückseite eine interessante Leica-Triple-Kamera in einem quadratischen Kamera-Array. Darin eine 50-MP-Hauptkamera auf Basis des 1/1.49 Zoll großen Sony IMX800, stabilisiert durch Hyper-OIS. Unterstützung gibt es von einer 12-MP-Ultraweitwinkel- und einer 10-Megapixel-Telezoom-Kamera. Die Preise für das 153 x 72 x 8 Millimeter große und 189 Gramm schwere Xiaomi 13 belaufen sich zwischen 3.999 und 4.999 Yuan (550 bis 680 Euro).

Es gibt aber auch ganz "normale" Farben inklusive einer Lederimitat-Version in Hellblau. / © Xiaomi

Xiaomi 13 Pro

Das Xiaomi 13 Pro ist aktuell das Beste, was Xiaomi auf dem Smartphone-Sektor zu bieten hat. Auch an dieser Stelle Stereo-Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Sound, ein Snapdragon 8 Gen 2, identische Speicherkonfigurationen und eine IP68-Zertifizierung gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Hier beginnen die Preise, wo sie beim Xiaomi 13 geendet haben: sprich 4.999 bis 6.299 Yuan (680 bis 860 Euro).

Der Unterschied ist optisch im 6,73 Zoll seitlich abgerundeten E6-OLED-Display mit einer Auflösung von 3.200 x 1.440 Pixel (QHD) zu finden. Das LTPO-Panel besitzt eine dynamische Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hertz, was für eine maximale Energie-Effizienz sorgt. Auch hier oben mittig im Curved-Display eine 32-Megapixel-Punch-Hole-Kamera verbaut. Rückseitig ist, wie bei dem Xiaomi 12 Pro aus dem vergangenen Jahr eine dreifache 50-Megapixel-Kamera verbaut.

Das Xiaomi 13 Pro soll aktuell die beste Hauptkamera im Konzern verbaut haben. / © Xiaomi

Diesmal jedoch mit einem 1 Zoll großem Sony-IMX989-Bildsensor, dessen Optik eine äquivalente Brennweite von 23 Millimeter und eine Blende von f/1.9 samt optischer Bildstabilisierung besitzt. Die Ultraweitwinkel-Kamera bietet ein Sichtfeld von 117 Grad und einer Brennweite von 14 Millimetern. Die Telezoom-Kamera hingegen übernimmt mit einer Brennweite von 75 Millimetern auch eine Makro-Funktion, um Nahaufnahmen zu tätigen.

Beim Xiaomi 13 Pro ist der Akku 4.820 mAh groß, was aufgrund der höheren Bildschirm-Auflösung durchaus einen Sinn ergibt. Geladen kann hier jedoch mit einem 120-Watt-Netzteil mit der MI-FC-2.0-Schnellladung. Beide Xiaomi-13-Flaggschiffe kommen mit Android 13 auf Basis der ebenfalls heute vorgestellten hauseigenen MIUI-14-Benutzeroberfläche. Dazu morgen mehr, wenn wir euch auch die vielen anderen Produkte wie die Xiaomi Watch S2, Buds 4, dem Xiaomi Sound Pro, dem Xiaomi-10-Gigabit-Router sowie dem ersten Mini-PC mit Windows OS vorstellen dürfen.

Nun sind wir von der NextPit-Redaktion aber gespannt, was Ihr über die beiden Xiaomi-Flaggschiff-Smartphones sagt. Oder sind die anderen Produkte für Euch spannender? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare und lasst uns gemeinsam diskutieren.