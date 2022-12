Kurz vor dem Xiaomi-13-Launch-Event: Xiaomi Mix Fold 2 in zwei neuen Farben

In nur wenigen Stunden wird Xiaomi im Heimatland China das Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro inklusive vieler anderer Geräte wie die Xiaomi Watch S2, Xiaomi Buds 4 und den ersten Xiaomi-Desktop-PC präsentieren . Und damit uns so kurz vor dem Launch-Event nicht langweilig wird, stellt uns der Konzern auch noch zwei neue Farben für sein dünnstes Foldable – dem Xiaomi Mix Fold 2 vor.

Das dünnste Xiaomi-Foldable bekommt Zuwachs

Das Xiaomi Mix Fold 2 ist in Deutschland nicht direkt vom Hersteller erhältlich. Bei echtem Kaufinteresse muss das faltbare Smartphone über den Importhändler TradingShenzhen bezogen werden. Und auch wenn das Mix Fold 2 trotz vorinstallierten Google Play Store nur die Systemsprachen Englisch und Chinesisch beherrscht, sind die reduzierten 1.477 Euro kein Schnapper.

Zu unserer Überraschung offeriert uns Xiaomi so knapp vor seinem großen Launch-Event heute um 19:00 Uhr chinesischer Zeit (12:00 Uhr deutscher Zeit), zwei neue Farben für das Flach-Foldable. Explizit ist es die Farbe "Moonlight Silver" und "Black Night", welche uns der Konzern so kurz vor dem Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro noch kredenzen wollte. Während die Rückseite des silbernen Modells wie aufgerautes Aluminium wirkt, bedient sich der Hersteller bei der schwarzen Variante erneut an Kunstleder für die Textur. Beide Kamera-Einheiten, welche sich oben komplett von der linken zur rechten Seite erstrecken, setzen sich durch eine glänzende Lackierung von dem Rest ab.

Das Xiaomi Mix Fold 2 erscheint in zwei neuen Farben: "Black Night" und "Moonlight Silver" . / © Xiaomi

Die technischen Daten wie ein 8 Zoll großes LTPO-OLED-Display innen und außen ein 6,56 Zoll großes AMOLED-Display mit 120 Hertz, sind komplett zu unserem von Antoine getesteten Xiaomi Mix Fold 2 identisch. Das gilt selbstredend auch für den verbauten Snapdragon 8+ Gen 1, welcher mit 12 GB RAM und wahlweise 256 GB, 512 GB oder 1 TB internen Programmspeicher zur Wahl steht.

Kleiner Funfact zum heutigen Xiaomi-13-Launch-Event

Der als sehr zuverlässig geltende Tippgeber Kacper Skrzypek hat auf seinem Twitter-Kanal zu früh veröffentlichte Xiaomi-Bilder freigegeben. Angeblich soll es sich dabei um vier zusätzliche Farben des Xiaomi 13 handeln, welche ich an dieser Stelle einmal anzweifeln möchte. Für mich sehen die poppigen Farben eher nach einer harten Photoshop-Bearbeitung aus. Trotzdem verwunderlich, dass der polnische MIUI-Übersetzer so etwas veröffentlicht. Wir werden sehen – es sind bis um 12:00 Uhr nur noch wenige Stunden.

Angeblich vier zusätzliche Farben des Xiaomi 13 Really? / © Xiaomi

Was interessiert Euch am heutigen Launch-Event von Xiaomi am meisten? Die beiden neuen Flaggschiff-Modelle mit verbauten Snapdragon 8 Gen 2 oder doch eines der vielen anderen Produkte? Schreibt uns Eure Meinungen in die Kommentare und lasst uns gemeinsam die Zeit bis zum Event vertreiben.