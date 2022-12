NextPit Adventskalender #11: Gewinne die In-Ear-Kopfhörer ComfoBuds von 1More im Wert von 99,99 Euro

Hinter dem elften Türchen des großen NextPit-Adventskalenders gibt es In-Ear-Kopfhörer von 1More im Wert von 99,99 Euro zu gewinnen. Die Teilnahme ist dabei ganz einfach – wie's funktioniert, lest Ihr am Ende des Artikels.

Es ist unglaublich, wie gut sich In-Ear-Kopfhörer in den letzten Jahren entwickelt haben. Ich weiß noch, wie vor ziemlich genau sechs Jahren, nämlich Ende 2016 die Airpods auf den Markt kamen. Auch wenn sich damals sehr viele Leute über den Formfaktor lustig gemacht haben, haben die Airpods den Markt für In-Ear-Kopfhörer revolutioniert und andere Hersteller inspiriert.

Mittlerweile gibt es eine Reihe richtig guter Modelle. Eines davon: Die ComfoBuds Mini von 1More!

Heute gibt es tolle In-Ear-Kopfhörer, die ComfoBuds Mini von 1More / © NextPit

Schönes Design, tolle Funktionalitäten

Zugegeben – man sollte die Farbe Rot schon mögen, oder mindestens nicht ganz schrecklich finden, wenn man sich für die ComfoBuds Mini von 1More entscheidet. Das Rot der Kopfhörer und des Aufbewahrungscases fällt in jedem Falle schnell ins Auge. Aber auch sonst können die ComfoBuds Mini mit guten Funktionen aufwarten.

Die Laufzeit der ComfoBuds Mini gibt 1More mit bis zu 6 Stunden an, bevor die Kopfhörer wieder in ihr Ladecase zurück müssen. Außerdem verfügen die ComfoBuds über Active Noise Cancelling und natürlich auch über einen Transparency-Modus. Das Ladecase lässt sich via USB-C oder QI aufladen.

Affiliate Angebot ComfoBuds Mini von 1More

Wie mache ich mit?

Die Teilnahme am NextPit-Adventskalender ist ganz einfach. Alles was Ihr tun müsst, ist einen möglichst originellen Kommentar unter diesen Artikel zu setzen, warum ausgerechnet Ihr diesen Preis braucht. Dazu habt Ihr bis zum 31. Dezember 2022 23:59 Uhr Zeit. Im Übrigen gelten die NextPit-Teilnahmebedingungen.

Wollt Ihr noch weitere Preise gewinnen? Jeden Tag im Dezember öffnet NextPit in diesem Artikel ein Türchen, hinter dem sich ein fantastischer Preis versteckt. Hier findet Ihr alle Türchen, die bereits geöffnet sind. Auch hier gilt: Bis zum 31. Dezember 2022 könnt Ihr mitmachen und gewinnen.